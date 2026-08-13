Deux mois après leur mise à l’écart forcée, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat ont décidé de contre-attaquer devant la justice.
Mardi 11 août, les deux vice-présidents de la Métropole de Lyon ont saisi le tribunal administratif pour contester la décision prise le 12 juin par la présidente Véronique Sarselli de leur retirer leurs délégations.
Ils réclament non seulement l’annulation de l’arrêté, mais aussi la restitution de leurs compétences, avec une astreinte demandée de 500 euros par jour de retard.
Leur argument principal est juridique : selon eux, un retrait de délégation doit être justifié par le bon fonctionnement de l’institution. Or, leur recours soutient qu’aucun désaccord de fond sur les politiques métropolitaines ne les opposait à la présidente selon Le Progrès.
Les deux élus vont même plus loin et soupçonnent une décision motivée par des considérations politiques internes. Leur avocat évoque auprès de nos confrères une possible "sanction déguisée" destinée à redistribuer leurs délégations au sein de la majorité, sur fond de tensions autour du poids pris par Grand Cœur Lyonnais dans l’exécutif.
L’affaire Roman Abreu au cœur du conflit
Le retrait de leurs délégations était intervenu dans le sillage de l’affaire Roman Abreu, ancien directeur de communication de Jean-Michel Aulas, accusé de viol par une jeune militante pendant la campagne des municipales lyonnaises. Ce dernier conteste les faits.
Aulas et Cédat avaient été critiqués pour ne pas avoir informé Véronique Sarselli pendant la campagne municipale et ne pas avoir écarté durablement Roman Abreu, ou l'avoir signalé à la justice.
Dans leur requête, ils répliquent qu’aucun texte ne leur imposait alors, en tant que simples candidats, de transmettre à la future présidente des éléments relevant du fonctionnement interne de leur équipe. Ils contestent aussi tout manquement à l’article 40 du code de procédure pénale, estimant qu’ils n’étaient pas encore élus au moment où les faits leur avaient été rapportés.
Emmanuel Imberton, lui aussi privé de sa délégation de vice-président à l’Économie, n’a pas rejoint la démarche du duo.
Je te cite : "Et le père doucet et les 3000 bulletins de vote, imaginaires, qui lui ont permis de rester maire de Lyon".Signaler Répondre
Tu as donc des informations, mieux, des preuves, que l'élection a été truquée et tu ne donnes pas ces éléments à la justice ??? Tu es donc complic
Bravo le donneur de leçon.!
incroyable ils font des bétises et ensuite veulent des choses et ben non, il fallait agir mieux que ça.Signaler Répondre
Doucet il vaut rien il a saccagé Lyon !Signaler Répondre
Aller Aulas les gugus de LR sont sans électorat !Signaler Répondre
Ils n'auraient jamais gagné la métropole sans toi !
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu. 🤣Signaler Répondre
Et y'a toi qui commente pour rien dire.🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Le tunnel n'a pas commencé et on est déjà dans l'obscurité.Signaler Répondre
à des propos inconsistants !Signaler Répondre
Doucet a été réélu comme Bruno Bernard l 'aurait si la gauche et les écologistes étaient partis unis.
C'est la leçon politique que nous devons tirer pour les prochaines élections .
La droite est parti unie et elle se fait maintenant des procès à défaut d 'avoir des projets si ce n 'est de défaire ce que l 'équipe précédente à fait.
Si tu ne fais pas dans le second degré avec un pseudo pareil . Avec les étés-canicules qui se profilent les climato-sceptiques se font rare ,il reste apparemment quelques spécimens à LM.Signaler Répondre
Aulas , lui , il est occupé à porter plainte contre sa "majorité" . Il ne peut pas être partout .
Pas besoin, quand tu as LFI dans les parages, tu t'autodétruit tout seul, pauvre Gregory 🤣🤣Signaler Répondre
Aulas l'arnaque du siècleSignaler Répondre
Portes plainte si tu as des preuves de ce que tu avances, on te regardeSignaler Répondre
Je partage votre analyse...sauf sur la capacité théorique d'Aulas à prendre conscience des risques d'être utilisé par ses "amis" politiques : il a tellement d'ego et de certitudes qu'il a sans doute considéré que son aura interplanétaire justifiait d'être mis sur un piédestal politique, et n'a donc pris conscience à aucun moment que tout cela n'était que du bas calcul politicien.Signaler Répondre
Aujourd'hui il réagit comme une bête blessée qui mord pour se défendre, conscient de s'être fait avoir et enragé que son rôle de messie autoproclamé soit renvoyé aux oubliettes de l'histoire lyonnaise.
Commentaire incompréhensible, bourré de fautes d'orthographe, de ponctuations, et manquant de bons sensSignaler Répondre
on aimerait savoir si Mme carselli était au courant de l’affaire abreu et surtout quand car bcp savait depuis le début et n’ont rien dit alors qu’ils étaient déjà élusSignaler Répondre
Et le père doucet et les 3000 bulletins de vote, imaginaires, qui lui ont permis de rester maire de Lyon? Cela s'appelle purement et simplement de le magouille. Il le paiera sous peu, et sera destitué et chassé du fauteuil de maire.Signaler Répondre
bravo mr AulasSignaler Répondre
Aulas avait réussi le hold-up parfait avec le grand stade mais il a voulu remettre le couvert sauf que là il est tombé sur plus escrocs que lui, les politiciens.Signaler Répondre
Une affaire de fraude ou ça ? Même toi, tu n'y crois pas à ta connerie 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Le problème, c'est qu'on voit un paquet d'enquêteurs de wish, c'est ça le vrai problème.Signaler Répondre
Et la plainte sur l'élection municipal sur les fraudes des bulletins on en est ou ?? Va falloir faire vite la justice si il faut revoter !!!!Signaler Répondre
Le problème c'est surtout Sarcellie. C'était à elle de démissionner dans l'affaire Aubreu .Signaler Répondre
Lyon, une ville de gauche. Laisse-moi rire, va au bar du quartier perdu de la République. Oup, pardon populaire, et arrête les inventions pauvres de toi.Signaler Répondre
On a changé d'époque...c’est violent le changement, mais il faut en tenir compte , la mixité n’est pas comprise et mal vécue par les jeunes mecs ...Signaler Répondre
Le résultat des élections pas si mal l'alternance....chacun fait des
idioties mais pas les mêmes .
JMA ....c'est courageux de sa part...... plonger dans le marigot !
On en sait plus de l enquête ?Signaler Répondre
Des mesures pour la personne citée de ne pas s approcher de la victime ?
Un électeur LFI qui la ramène.Signaler Répondre
Un copain à Delogu ? Je reconnais la qualité du phrasé.
Les opportunistes qui se cachaient derrière Aulas durant les élections, sont sortis du bois après leurs élections... ils virent le vieux et se mettent à sa place.Signaler Répondre
En effet je crois que Sarselli sans Aulas durant la campagne ne passait pas ... mais voilà beaucoup trop d'intérêts perso à gérer après cette élection.
J'avais lu qu'il fallait satisfaire les ambitions des élus du MoDem et qu'il fallait leur trouver des places ...
Aulas ? ce n'est plus un jeunot tout de même il devait bien le savoir durant la campagne qu'il était utilisé par une armée d'opportunistes qui se cachaient derrière lui pour être élu non? Peut être pensait il encore qu'ils avaient un peu de "morale" et "d'honneur" mais c'est se faire de sacrées illusions sur la nature humaine relativement pourrie de ses gens. Le seul et unique but de nos politiques c'est d'avoir les postes et les salaires associés, il n'y a aucune morale et aussi on l'a appris depuis des décennies aucun sens de l'intérêt public et de l'intérêt général des citoyens ... ils sont uniquement là pour se servir et se goinfrer.
Mais bon cela n'aurait pas été Sarselli on avait encore doit à l'alliance PS-EELV-LFI, autant prendre tout de même le "moins pire"
Aulas n est pas ma tasse de thé, Aulas a été nul au cours du débat, mais dans cette affaire ou beaucoup de monde savait, Sarselli a été bien contente de profiter de la notoriété de Aulas, sans lui elle n' aurait probablement pas été élue vu le niveau minable des autres colistiers.Curieusement , aucune sanction avant les élections pour ne pas les perdre.Meme la victime a déclaré en avoir parlé a plusieurs personnes et quand plusieurs personnes sont au courant,il est impossible qu au plus haut niveau il n' ait pas des échos.Soit tout le monde ment soit tout le moment a opportunément préféré être élu et une fois élu continué son parcours perso.Signaler Répondre
Laisse béton JMA les crocs des hyènes en politique sont plus gros que dans les affaires, tu ne fais plus le poids à ton âge !Signaler Répondre
Dans les affaires il y a un minimum de confiance entre les parties, pas en politique....
Vas plutôt t'occuper de tes petits enfants.
sans blague qui gober Aulas candidat de la société civile la droite et l’extrême droite et les macroniste l’ont soutenu le vainqueur des sondages sur fauteuil il aurait du rester dans le foot et partir en retrait comme un homme respecté de la part de tout les lyonnais maintenant à lyon et en France on se rappellera que du candidat et le scandale Aulas n’a pas compris que lyon est une ville gauche et pourtant tout ces joueurs il a t’aller les chercher dans les quartiers et les banlieuesSignaler Répondre