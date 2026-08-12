Trois noyades mortelles en quelques jours : la préfecture du Rhône lance un appel à la vigilance

Les autorités tirent la sonnette d’alarme après plusieurs noyades mortelles en quelques jours dans l’agglomération lyonnaise et le Rhône.

Depuis le début de la semaine, trois personnes ont perdu la vie par noyade dans le département et la métropole de Lyon, indique la préfecture ce mercredi 12 août.

"Trois décès, c’est trois décès de trop !", insiste le communiqué des services de l’État.

Face à cette situation, le préfet du Rhône Étienne Guyot rappelle une règle parfois ignorée en période de fortes chaleurs : la baignade est interdite dans le Rhône et dans la Saône.

Les autorités mettent notamment en garde contre les courants, la profondeur, la présence possible d’obstacles immergés ou encore la température de l’eau, autant de facteurs susceptibles de rendre une baignade particulièrement dangereuse.

Interdiction également de sauter depuis les ponts

La préfecture rappelle également qu’il est interdit de sauter depuis les ponts dans les deux cours d’eau.

Un avertissement qui intervient en pleine période estivale et caniculaire, alors que les berges du Rhône et de la Saône peuvent attirer de nombreux habitants cherchant à se rafraîchir.

En cas d’accident, les autorités recommandent de ne pas se mettre soi-même en danger en tentant une intervention improvisée mais d’alerter immédiatement les secours.

"La vigilance de chacun et le respect de ces interdictions peuvent sauver des vies", conclut la préfecture.