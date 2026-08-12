L’alerte était inhabituelle, mais elle a été rapidement maîtrisée.

Vers 3h50 mercredi 12 août, les secours ont été appelés avenue du Progrès, à Chassieu, pour une fuite sur une cuve d’azote liquide installée dans une entreprise.

Compte tenu du produit concerné, une vingtaine de pompiers formés aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ont été dépêchés sur place.

Aucun impact sur l’environnement

La fuite a pu être stoppée rapidement, évitant une aggravation de la situation.

Personne n’a été blessé et aucun impact sur l’environnement n’a été relevé à l’issue de l’intervention.

L’origine de l’incident reste pour l’instant inconnue, une enquête a été ouverte.