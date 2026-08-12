Faits Divers

Chassieu : une fuite d’azote liquide mobilise une vingtaine de pompiers spécialisés

Chassieu : une fuite d’azote liquide mobilise une vingtaine de pompiers spécialisés
L'origine de l'incident reste inconnue - Illustration LyonMag

Une fuite d’azote liquide a été détectée dans la nuit de mardi à mercredi au sein d’une entreprise de Chassieu. Une vingtaine de sapeurs-pompiers spécialisés dans les risques chimiques sont intervenus, sans qu’aucune victime ni pollution ne soit constatée.

L’alerte était inhabituelle, mais elle a été rapidement maîtrisée.

Vers 3h50 mercredi 12 août, les secours ont été appelés avenue du Progrès, à Chassieu, pour une fuite sur une cuve d’azote liquide installée dans une entreprise.

Compte tenu du produit concerné, une vingtaine de pompiers formés aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ont été dépêchés sur place.

Aucun impact sur l’environnement

La fuite a pu être stoppée rapidement, évitant une aggravation de la situation.

Personne n’a été blessé et aucun impact sur l’environnement n’a été relevé à l’issue de l’intervention.

L’origine de l’incident reste pour l’instant inconnue, une enquête a été ouverte.

Tags :

Chassieu

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