Rassemblement pour la "réémigration" à Lyon : la CGT alerte le préfet sur des risques de violences

La CGT du Rhône demande à la préfecture de surveiller de près un rassemblement lancé par le Save Europe Act et annoncé à Lyon dimanche 16 août.

Dans une lettre ouverte adressée ce lundi 10 août au préfet du Rhône Étienne Guyot, l’organisation syndicale dénonce une manifestation prévue à 18h place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon et dont le mot d’ordre principal serait "levons la bannière de la réémigration".

La secrétaire générale de l’UD CGT 69, Maud Millier, estime que la tenue de cet événement à Lyon, ville qu’elle rappelle être "capitale de la Résistance", serait particulièrement choquante.

Dans son courrier, le syndicat fait directement référence à un rassemblement présenté comme similaire qui devait se dérouler samedi 8 août dans le Nord. Selon la CGT, le préfet du Nord avait décidé d’interdire cette manifestation, organisée par les mêmes personnes.

"Nous saluons la décision du préfet du Nord qui a décidé d’interdire un rassemblement au mot d’ordre similaire et aux mêmes organisateurs", écrit l’organisation.

La CGT affirme par ailleurs que les promoteurs de l’initiative défendent l’éloignement de populations qualifiées de "non-occidentales" vivant en Europe. Une vision "raciste et discriminatoire" pour le syndicat, qui craint des tensions en cas de bonne tenue du rassemblement.

"Il est évident que la promotion de ces idées racistes, obscènes, et en contradiction profonde avec les valeurs et principes républicains, risque de susciter troubles à l’ordre public et violences de rue", écrit Maud Millier au préfet.

La CGT ne formule pas explicitement dans sa lettre une demande d’interdiction du rassemblement lyonnais. Elle demande en revanche à la préfecture du Rhône de faire preuve d’une "vigilance accrue" face aux risques de troubles et de veiller à ce que des propos racistes interdits par la loi ne puissent être tenus.