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Rassemblement pour la "réémigration" à Lyon : la CGT alerte le préfet sur des risques de violences

Rassemblement pour la "réémigration" à Lyon : la CGT alerte le préfet sur des risques de violences

La CGT du Rhône a écrit au préfet Étienne Guyot au sujet d’un rassemblement annoncé dimanche 16 août à Lyon autour du mot d’ordre "levons la bannière de la réémigration". Le syndicat redoute des troubles à l’ordre public et réclame une vigilance renforcée des services de l’État.

La CGT du Rhône demande à la préfecture de surveiller de près un rassemblement lancé par le Save Europe Act et annoncé à Lyon dimanche 16 août.

Dans une lettre ouverte adressée ce lundi 10 août au préfet du Rhône Étienne Guyot, l’organisation syndicale dénonce une manifestation prévue à 18h place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon et dont le mot d’ordre principal serait "levons la bannière de la réémigration".

La secrétaire générale de l’UD CGT 69, Maud Millier, estime que la tenue de cet événement à Lyon, ville qu’elle rappelle être "capitale de la Résistance", serait particulièrement choquante.

Dans son courrier, le syndicat fait directement référence à un rassemblement présenté comme similaire qui devait se dérouler samedi 8 août dans le Nord. Selon la CGT, le préfet du Nord avait décidé d’interdire cette manifestation, organisée par les mêmes personnes.

"Nous saluons la décision du préfet du Nord qui a décidé d’interdire un rassemblement au mot d’ordre similaire et aux mêmes organisateurs", écrit l’organisation.

La CGT affirme par ailleurs que les promoteurs de l’initiative défendent l’éloignement de populations qualifiées de "non-occidentales" vivant en Europe. Une vision "raciste et discriminatoire" pour le syndicat, qui craint des tensions en cas de bonne tenue du rassemblement.

"Il est évident que la promotion de ces idées racistes, obscènes, et en contradiction profonde avec les valeurs et principes républicains, risque de susciter troubles à l’ordre public et violences de rue", écrit Maud Millier au préfet.

La CGT ne formule pas explicitement dans sa lettre une demande d’interdiction du rassemblement lyonnais. Elle demande en revanche à la préfecture du Rhône de faire preuve d’une "vigilance accrue" face aux risques de troubles et de veiller à ce que des propos racistes interdits par la loi ne puissent être tenus.

Tags :

CGT

ultra-droite

22 commentaires
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Ex Précisions le 10/08/2026 à 20:16

Quel rapport en la Résistance et l'immigration ? L'argument ne tient pas.

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Calahann le 10/08/2026 à 20:07
Henry Golant a écrit le 10/08/2026 à 19h37

À peu près aussi réjouissant que d'observer la haine qui vous anime également.
C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité.

Donne moi une bonne note stoplet 😅

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ecolopipo le 10/08/2026 à 20:04

Je ne comprends pas leur raisonnement.
Jean Moulin et les résistants se sont battus contre un ennemi qui envahissait la France et s'y installait.
Donc selon la logique de la cgt c'est du racisme et cela va contre les valeurs de la république ?

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Surtout le 10/08/2026 à 20:04
Projection a écrit le 10/08/2026 à 19h43

Tu projettes simplement ta haine sur les autres

Que ce sera le premier à être présent sur place ...

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Bob75 le 10/08/2026 à 19:49

Lyon ville de la résistance, oui justement.
Chacun voit la résistance où il veut

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Projection le 10/08/2026 à 19:43
Calahann a écrit le 10/08/2026 à 18h16

Pourquoi c'est toujours les cochons sauvages qui font du désordre sur Lugdunum ?
Ils perdent gravement et gratuitement leur temps toute en ayant cette illusion que cette porcherie pourrait sauver le visage pâle bien raciste .
C'est réjouissant d'observer la haine qui les anime.
Peine perdue 🤣🤣🤣🤣

Tu projettes simplement ta haine sur les autres

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Solidarité 69 le 10/08/2026 à 19:38

La CGT collaborationiste qui a permis aux usines françaises d'augmenter les cadences sur ordre des nazis avant de revenir sur cette collaboration honteuse souhaite interdire une manifestation de résistants face à des envahisseurs vindicatifs et guerriers.
La CGT toujours elle qui protège et permet aux blacks block d'infiltrer ses manifestations pour aller au contact des forces de l'ordre intime le Préfet d'interdire cette manifestation sur un fantasme de troubles à l'ordre public, décidément la CGT ose tout.

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Henry Golant le 10/08/2026 à 19:37
Calahann a écrit le 10/08/2026 à 18h16

Pourquoi c'est toujours les cochons sauvages qui font du désordre sur Lugdunum ?
Ils perdent gravement et gratuitement leur temps toute en ayant cette illusion que cette porcherie pourrait sauver le visage pâle bien raciste .
C'est réjouissant d'observer la haine qui les anime.
Peine perdue 🤣🤣🤣🤣

À peu près aussi réjouissant que d'observer la haine qui vous anime également.
C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité.

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bien d'accord le 10/08/2026 à 19:32
Free Lyon a écrit le 10/08/2026 à 18h12

J irais avec mes 3 enfants pour la sauvegarde de notre pays notre culture notre liberté

Je suis bien d'accord, même parmis les politiques, il y a plein de personnes d'origine étrangère qui polarisent le débat politique et sèment la haine !
Remigrons les Ciotti, Bardella, Sarkozy & compagnie !

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Question ? le 10/08/2026 à 19:22

L'argent dépensé par la CGT ou encore la CFDT qui rentreront en campagne pour 2027 sera t'il décompté des partis politiques?

Je pose la question car ses 2 syndicats ont fait ouvertement de la politique en 2024 lors des élections (contrairement à d'autres syndicats comme la FO ou encore la CFTC).
Idem toutes les structures associatives verront elles leurs dépenses comptabilisées ? par exemple certaines radios associatives financées sur argent public.

Je pose la question car on a un E.Macron qui parle d'ingérence étrangère qui biaise les élections mais par contre on ne parle jamais du décompte financier de ses structures associatives ou syndicalistes qui entrent en campagne ouvertement.
Il n'y a pas que des ingérences étrangères.

Sinon la CGT? anciennement coco, ils sont aujourd'hui communautaristes, religieux (pour les salles de prières et les tenues religieuses), et passionnément antisémites aussi.
Les vieux CGTistes de l'ancienne époque ne suivent pas cette trajectoire ...

Pas sûr que vous trouviez encore des chipo pur porc dans les barbecues de manif car ce syndicat est ceinturé par une certaine mouvance.

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jmpaléboloss le 10/08/2026 à 19:17
Free Lyon a écrit le 10/08/2026 à 18h12

J irais avec mes 3 enfants pour la sauvegarde de notre pays notre culture notre liberté

Et n'oubliez pas de défiler aux pas de l'oie, ça y est les nazillons sont de sortie... navrant !!

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Pas de nouvelle France! le 10/08/2026 à 19:01
Free Lyon a écrit le 10/08/2026 à 18h12

J irais avec mes 3 enfants pour la sauvegarde de notre pays notre culture notre liberté

J’irais aussi, notre culture est en danger, nos libertés sont également en danger surtout pour les femmes et notre sécurité est menacée par la nouvelle France qui se dessine...

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Dupon le 10/08/2026 à 19:00
Calahann a écrit le 10/08/2026 à 18h16

Pourquoi c'est toujours les cochons sauvages qui font du désordre sur Lugdunum ?
Ils perdent gravement et gratuitement leur temps toute en ayant cette illusion que cette porcherie pourrait sauver le visage pâle bien raciste .
C'est réjouissant d'observer la haine qui les anime.
Peine perdue 🤣🤣🤣🤣

Rien compris..
Et puis en plus les fautes 🤮

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Calahann le 10/08/2026 à 18:54
Free Lyon a écrit le 10/08/2026 à 18h12

J irais avec mes 3 enfants pour la sauvegarde de notre pays notre culture notre liberté

Prends donc tes grands-parents, parents, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes et cousins/cousines .
Tu pourras ainsi être fière de ta famille que tu délaisses car, le vrai bonheur se partage en famille.
Les cochons osent tout !

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Tonkinois le 10/08/2026 à 18:49
le travail connait pas a écrit le 10/08/2026 à 18h36

La cgt a perdu son but premier qui est le travail c'est devenu un organe politique. elle devrait donc être obligée de changer ses statuts.

Pareil, ça m'a choqué. La CGT est censée être un syndicat dont le rôle est de défendre les intérêts des travailleurs qu'elle représente, pas d'être une sorte de parti politique.

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Warf warf warf le 10/08/2026 à 18:48
Pratique et chic a écrit le 10/08/2026 à 18h10

Pas de place pour Augustin d'Hippo, auteur des Confessions et La cité de Dieu. Un 'Berbère '....persona non grata pour ces bas du front.

Genre la culture ;-)))))))))))))

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Barak Afirte le 10/08/2026 à 18:37

Madame Millier c'est bien parce que Lyon est la capitale de la résistance qu'il faut virer les envahisseurs qui se croient tout permis

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le travail connait pas le 10/08/2026 à 18:36

La cgt a perdu son but premier qui est le travail c'est devenu un organe politique. elle devrait donc être obligée de changer ses statuts.

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Corsica3333 le 10/08/2026 à 18:32

C’est parce que c’est la capitale de la résistance qu’ils le font a Lyon...pas la capitale des collabos!
J’image Moulin chez la cgt...on est vraiment chez les dingues..,eux pax la peine de les torturer pour qu’ils trahissent...

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Corsica3333 le 10/08/2026 à 18:28

Les cegetistes travaillent au mois d’août..c’est vrai qu’ils foutent rien le reste de l’annee..
Il faudrait les reemigrer vers le travail...pitoyable

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Calahann le 10/08/2026 à 18:16

Pourquoi c'est toujours les cochons sauvages qui font du désordre sur Lugdunum ?
Ils perdent gravement et gratuitement leur temps toute en ayant cette illusion que cette porcherie pourrait sauver le visage pâle bien raciste .
C'est réjouissant d'observer la haine qui les anime.
Peine perdue 🤣🤣🤣🤣

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Free Lyon le 10/08/2026 à 18:12

J irais avec mes 3 enfants pour la sauvegarde de notre pays notre culture notre liberté

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Pratique et chic le 10/08/2026 à 18:10

Pas de place pour Augustin d'Hippo, auteur des Confessions et La cité de Dieu. Un 'Berbère '....persona non grata pour ces bas du front.

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