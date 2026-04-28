"Nous ne voulons pas mourir au travail" : un rassemblement prévu à Lyon ce mardi

Un appel à se mobiliser face à une réalité jugée alarmante. À Lyon, plusieurs organisations syndicales CGT donnent rendez-vous mardi 28 avril, de 10h à 12h, place Béraudier, devant la gare Part-Dieu dans le 3e arrondissement.
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la santé au travail, avec un mot d’ordre clair : faire des morts au travail une cause nationale. D'autant que le décès d'un intérimaire à l'usine Lustucru de Saint-Genis-Laval est encore dans toutes les têtes.
"Nous ne voulons pas mourir au travail", résume le communiqué de la CGT.
Les syndicats pointent des chiffres qu’ils estiment préoccupants. En France, près de 1 300 personnes meurent chaque année dans le cadre de leur activité professionnelle, selon les données citées. Certains secteurs sont particulièrement touchés, comme les transports, les services ou encore le BTP.
Les organisations évoquent aussi des centaines de milliers d’accidents du travail chaque année, ainsi que des liens possibles entre activité professionnelle et suicides.
Au-delà du constat, la CGT critique un manque de moyens pour la prévention et un recul des dispositifs de protection des salariés. Elle met notamment en cause la baisse des effectifs de l’inspection du travail et la disparition des CHSCT, jugées préjudiciables à la sécurité des travailleurs. Les syndicats dénoncent également des difficultés à faire reconnaître la responsabilité des employeurs en cas d’accident.
Parmi les principales demandes, on retrouve davantage de moyens pour la prévention, le retour de dispositifs de protection des salariés, une meilleure prise en compte de la pénibilité et un renforcement des sanctions en cas de manquement.
il y a aussi des tentatives de suicides au travail dues au harcèlement moral sur les employés.J'en ai été victime au travail et je n'étais que la cinquième,et je n'ai pas pu compter sur la cgt qui avait gobé toutes les conneries de la cadre sup.Je m'étais battue toute seule et trois de mes supérieures avaient pu dégager et j'avais pu compter sur la direction qui m'avait défendue dès qu'elle avait eu connaissance de leurs agissements.La cgt n'a pas forcément les bons membres pour défendre le personnel.Signaler Répondre
c est sûr qu à la CGT ils ne risquent pas de mourir au travail, par contre leur relation intellectuelle avec le travail en général est plutôt mortifère. il suffit de les voir dans les manifs . un vrais défilé de branleurs quant à leur cheftaine alors là.....Signaler Répondre
Et mes potes qui sont crevés à cause du proto, ce sont des victimes de la mort au travail ?Signaler Répondre
mourir au travail?...alors ils mourront chomeurs!Signaler Répondre
Et qu'eux-mêmes peuvent ne travailler que 5 semaines par an !Signaler Répondre
Et ben une chose est sûre et certaine : c'est pas quelqu'un de la CGT qui se tuera au travail !Signaler Répondre
S'endormir, peut-être....
Aucune activité humaine est sans risque. Le fait de vivre, tue.Signaler Répondre
Certes, les morts au travail (environ 700/an et non 1300 comme l’affirme les syndicats) sont toujours dramatiques, mais sont à relativiser par rapport aux millions de travailleurs.
Et l'on oublie les morts des accidents du quotidien (Voitures, accidents domestiques...) qui représentent 70 000 morts par an.
Les gens se plaignent des risques au travail, alors que les règles sont très contraignantes (et souvent mal respectées des salariés eux-mêmes) et le dimanche ils montent sur leur toit sans aucune sécurité.
Le travail permet d'avoir une meilleure vie (santé, logement, éducation, retraite...) et donc de diminuer d'autres risques, dont on a pas forcément conscience. Paradoxalement, on accepte d'autant moins un risque qu'il est faible. C'est comme pour l'avion, beaucoup de gens en ont peur, mais statistiquement ils mourront plus probablement dans la voiture qui les mènera à l'aéroport que dans l'avion.
La cgt est trop politisée et infiltrée pas les communistes et lfi c'est la réalité quand à Sophie binet elle ne vient pas du monde ouvrier , elle est à l'ouest.Signaler Répondre
Les français ne veulent pas travailler :ils préfèrent bénéficier des aides sociales ,c'est à dire mes impôts ,et ne pas oublier les migrants gros profiteursSignaler Répondre
AnalphabèteSignaler Répondre
Mdrrr, les français sont ceux qui travaillent le MOINS, puisqu’ils sous traitent le travail pénibles et très ingrats aux étrangers . Moi , j’ai 5 enfants et je suis seule , je ne suis pas riche mais je je vie sans travailler à 39 ans . J’ai l’APL pour mon T 4 , les allocations familiales et les pensions alimentaires pour mes enfants et pour moi . J’ai une assistante sociale qui m’aide beaucoup entre autre et que je remercie énormément au passage. Il ne faut pas plaindre en France, nous sommes bien loin d’être très pauvre comme dans certains pays où ils vivent dehors et ne mangent pas.Signaler Répondre
race cgt, bande de fainéant allez donc casser des cailloux ( flemmard ).Signaler Répondre
Non c'est grâce aux anciens pas à la génération actuelle qui est politisée LFI et dont le seul objectif est faire la révolution si possible avec 32 h par semaine. Je les ai vu les représentants qui se battent surtout pour eux même.Signaler Répondre
Grâce à eux, tu as tes 5 semaines de vacances et du temps libre la semaine. IngratSignaler Répondre
La cgt on une responsable qui ne connaît rien au monde du travail. En cas de danger il existe un droit de retrait, pas besoin de la cgt pour ca. Sophie dégage !Signaler Répondre
A mon avis dans les 1300 morts au taf ils ne prennent pas en compte les dealers, profession qui est dangereuse de nos jours ;-)Signaler Répondre
C’est certain que ce n’est pas ces manifestants CGT qui risquent de mourir au travail !Signaler Répondre
Mouais moi ce que j'ai vu des syndicats c'est que les représentants ils ne risquaient pas de se tuer au travail vu le peu qu'ils faisaient... Toutes mes condoléances à la famille de l'intérimaire et ses proches. Mourrir comme cela c'est monstrueux.Signaler Répondre