"Nous ne voulons pas mourir au travail" : un rassemblement prévu à Lyon ce mardi

Un appel à se mobiliser face à une réalité jugée alarmante. À Lyon, plusieurs organisations syndicales CGT donnent rendez-vous mardi 28 avril, de 10h à 12h, place Béraudier, devant la gare Part-Dieu dans le 3e arrondissement.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la santé au travail, avec un mot d’ordre clair : faire des morts au travail une cause nationale. D'autant que le décès d'un intérimaire à l'usine Lustucru de Saint-Genis-Laval est encore dans toutes les têtes.

"Nous ne voulons pas mourir au travail", résume le communiqué de la CGT.

Les syndicats pointent des chiffres qu’ils estiment préoccupants. En France, près de 1 300 personnes meurent chaque année dans le cadre de leur activité professionnelle, selon les données citées. Certains secteurs sont particulièrement touchés, comme les transports, les services ou encore le BTP.

Les organisations évoquent aussi des centaines de milliers d’accidents du travail chaque année, ainsi que des liens possibles entre activité professionnelle et suicides.

Au-delà du constat, la CGT critique un manque de moyens pour la prévention et un recul des dispositifs de protection des salariés. Elle met notamment en cause la baisse des effectifs de l’inspection du travail et la disparition des CHSCT, jugées préjudiciables à la sécurité des travailleurs. Les syndicats dénoncent également des difficultés à faire reconnaître la responsabilité des employeurs en cas d’accident.

Parmi les principales demandes, on retrouve davantage de moyens pour la prévention, le retour de dispositifs de protection des salariés, une meilleure prise en compte de la pénibilité et un renforcement des sanctions en cas de manquement.