Lyon : une manif de la CGT Fnac contre la venue de Nicolas Sarkozy

Ce jeudi après-midi, la Fnac Bellecour accueillera Nicolas Sarkozy.

L'ancien Président de la République viendra à Lyon pour dédicacer son dernier ouvrage, Le journal d'un prisonnier. Et cela ne plait pas à la CGT Fnac qui compte le faire savoir.

Le syndicat a annoncé organiser en marge de l'arrivée de Nicolas Sarkozy dans le magasin de la rue de la Ré une manifestation contre cette venue à 15h.

"La CGT Fnac rappelle que les salariés refusent d'être les complices d'un directeur général qui entend utiliser la Fnac pour promouvoir des idées politiques nauséabondes", poursuit-il, rappelant que la Fnac a déjà travaillé ou mis en avant Europe 1 et Hachette, qui appartiennent à la galaxie Bolloré.

Mais l'organisation en veut aussi à sa direction pour ne pas avoir répondu à ses demandes. "Quatre salariés sur cinq perçoivent un salaire compris entre 1 et 1,2 fois le SMIC. Le seul moyen de compenser cette perte sera l’intégration dans le salaire de base de notre rémunération variable. Il s’agit d’une bombe sociale à retardement, du vol organisé de notre rémunération, d’une attaque directe de nos acquis, et d’une dégradation durable de notre pouvoir d’achat", prévient la CGT, qui accuse Enrique Martinez de venir saluer Nicolas Sarkozy plutôt que d'écouter la colère des salariés lyonnais.

fnac

fnac lyon bellecour

Nicolas Sarkozy

CGT

Ma tante est mon oncle le 08/01/2026 à 13:36
L' écrivain de chez Wish a écrit le 08/01/2026 à 12h18

L'expert en Philosophie et en littérature qui trouve ridicule de faire lire la Princesse de Clèves..
Le nouveau riche qui pense qu'une Rolex remplace la culture générale..
Ton petit maitre a penser..
Post scriptum: Les intellectuels de droite lisent Karl Marx, qu'ils adhèrent ou non a ses idées.. C'est important de connaitre différents courants de pensée..
mais des intellectuels de droite a l'époque de Sarkozy, Hanouna et Trump, faut se lever tôt pour en trouver..
Il fut un temps ou l'extrême droite était représentée par des gens comme Alain De Benoist (qui lisait Marx, évidemment, et qui en comprenait l'intérêt) maintenant on a des Bardella qui ne lisent aucun livre mais squattent le forum Jeux vidéo 18-25..
Le niveau baisse, en route vers idiocratie.

" squattent le forum Jeux vidéo 18-25 " c'est quoi cette référence ? Pour marquer le paille / poutre culturel ? LOL le niveau du péteux.

Approuvé le 08/01/2026 à 13:12
Je n'aurai pas mieux exprimé ce
point de vue pertinent et très juste.

c'est celui qui dit qui est le 08/01/2026 à 12:55
Boycott a écrit le 08/01/2026 à 12h27

Del fnac dont les dirigeantssont incapables de mater les gochards cgt

vu ton niveau d'écriture y a longtemps que tu la boycottes

Retourne gober tes fakenews le 08/01/2026 à 12:47
Lol a écrit le 08/01/2026 à 12h25

Heu ... Ce ne serait pas diffamatoire ça que de déclarer que le livre n'a pas été écrit par NS ? ...

Impossible. Son livre n'a pas écrit par lui.
Question de dates....

c'est celui qui dit qui est le 08/01/2026 à 12:39
Puisque a écrit le 08/01/2026 à 12h12

La CGT ne s’occupe plus des travailleurs arrêtons de les financer sans notre consentement, ils font de la politique de caniveau avec une morale de gauche, qui sont ils pour interdire tel ou tel personne ? Qui sont ils pour m’imposer ce que je dois lire pas? Qui sont ils pour oser imposer leur fascisme pseudo humaniste, qui sont ils pour oser importer des conflits exterieurs et le tout avec l'argent l’argent public ? ÇA SUFFIT PTN CETTE GAUCHE, SYNDICATS, ASSOCIATIONS, POLITIQUES, CULTUREL, NOUS POURRISSENT LA VIE. QU’ILS DEGAGENT ILS NOUS RENDENT DINGUES.

qui es tu pour leur empêchera de manifester?

Boycott le 08/01/2026 à 12:27
Puisque a écrit le 08/01/2026 à 12h12

La CGT ne s’occupe plus des travailleurs arrêtons de les financer sans notre consentement, ils font de la politique de caniveau avec une morale de gauche, qui sont ils pour interdire tel ou tel personne ? Qui sont ils pour m’imposer ce que je dois lire pas? Qui sont ils pour oser imposer leur fascisme pseudo humaniste, qui sont ils pour oser importer des conflits exterieurs et le tout avec l'argent l’argent public ? ÇA SUFFIT PTN CETTE GAUCHE, SYNDICATS, ASSOCIATIONS, POLITIQUES, CULTUREL, NOUS POURRISSENT LA VIE. QU’ILS DEGAGENT ILS NOUS RENDENT DINGUES.

Del fnac dont les dirigeantssont incapables de mater les gochards cgt

Pour rappel le 08/01/2026 à 12:26
SuperTonton a écrit le 08/01/2026 à 11h43

Que fait ce criminel condamné en dehors du périmètre de son bracelet électronique ?

Criminel = personne ayant commis un crime

Lol le 08/01/2026 à 12:25
LyonnaiseTranquille a écrit le 08/01/2026 à 09h58

Multi condamné par la justice et venir signer des autographes pour un bouquin écrit par d'autres, bien avant ladite incarcération.
N'est ce pas magnifique de la part du parti qui ne cesse de promouvoir l'ordre, la justice ferme et la "morale" ?
Bidonnée devant LyonMag ce matin.

Heu ... Ce ne serait pas diffamatoire ça que de déclarer que le livre n'a pas été écrit par NS ? ...

et ben sans doute le 08/01/2026 à 12:24
LyonavecBriceHortefeux? a écrit le 08/01/2026 à 11h58

Avec son bracelet électronique, n'est-il pas censé rester a son domicile, sauf pour aller chercher du travail ?
Quand on exécute plusieurs peines aménagées cumulées sous bracelet, on ne devrait pas avoir de passe-droits, on ne devrait pas être autorisé a aller se pavaner dans une FNAC a 500 km de son domicile..

qu'il doit y avoir une décision d'un JAP ; non ?

Heu ... le 08/01/2026 à 12:23
Fahrenheit 451 a écrit le 08/01/2026 à 12h05

ahahah
Des autodafés de livres de Sarkozy 🤣😂Rien que ça...
J'aime bien quand les droitards se victimisent avec des persécutions imaginaires, c'est rigolo..
En réalité, en Occident, depuis 1945, les seuls a interdire des bouquins et a les détruire sont tes camarades Trumpistes. (particulièrement en Floride)

Ah ouais ?

le grand secret .... ce chantre de la liberté qu'était Mitterrand ...
Les complices du mal ... LFI

Pas envie de perdre mon temps en listant mais juste pour le plaisir de vous contredire ...

bof le 08/01/2026 à 12:20
basta a écrit le 08/01/2026 à 09h38

La CGT ? quel rapport entre la venue de Mr Sarkozy , et la défense des droits des travailleurs qui est la mission essentielle de ce syndicat ?

ne pas oublier que la cgt ne représente que 2 % des salariés ; ils s' arcboutent a défendre leurs privilèges de syndicalistes ; le reste ils s'en tamponnent

L' écrivain de chez Wish le 08/01/2026 à 12:18
La CGT serait-elle jalouse ? a écrit le 08/01/2026 à 11h50

Les gens préfèrent acheter l’excellent livre de Sarkosy que les oeuvres de Karl Max..

L'expert en Philosophie et en littérature qui trouve ridicule de faire lire la Princesse de Clèves..
Le nouveau riche qui pense qu'une Rolex remplace la culture générale..
Ton petit maitre a penser..
Post scriptum: Les intellectuels de droite lisent Karl Marx, qu'ils adhèrent ou non a ses idées.. C'est important de connaitre différents courants de pensée..
mais des intellectuels de droite a l'époque de Sarkozy, Hanouna et Trump, faut se lever tôt pour en trouver..
Il fut un temps ou l'extrême droite était représentée par des gens comme Alain De Benoist (qui lisait Marx, évidemment, et qui en comprenait l'intérêt) maintenant on a des Bardella qui ne lisent aucun livre mais squattent le forum Jeux vidéo 18-25..
Le niveau baisse, en route vers idiocratie.

Puisque le 08/01/2026 à 12:12

La CGT ne s’occupe plus des travailleurs arrêtons de les financer sans notre consentement, ils font de la politique de caniveau avec une morale de gauche, qui sont ils pour interdire tel ou tel personne ? Qui sont ils pour m’imposer ce que je dois lire pas? Qui sont ils pour oser imposer leur fascisme pseudo humaniste, qui sont ils pour oser importer des conflits exterieurs et le tout avec l'argent l’argent public ? ÇA SUFFIT PTN CETTE GAUCHE, SYNDICATS, ASSOCIATIONS, POLITIQUES, CULTUREL, NOUS POURRISSENT LA VIE. QU’ILS DEGAGENT ILS NOUS RENDENT DINGUES.

Effectivement le 08/01/2026 à 12:11

Paul Bismuth, le repris de justice à talonnettes, le pseudo écrivain, fascine les lecteurs aux yeux bandés masochistes qui permettent au propriétaire des droits de ce torchon, de pouvoir s'enrichir, grâce à eux.
C'est indécent.

Fahrenheit 451 le 08/01/2026 à 12:05
Ah ! a écrit le 08/01/2026 à 11h31

Bientot les feux de bouquins !

Sans attendre le centenaire des autodafés de livres en 1933 !

Fascistes de gauche, no pasaran !!!

ahahah
Des autodafés de livres de Sarkozy 🤣😂Rien que ça...
J'aime bien quand les droitards se victimisent avec des persécutions imaginaires, c'est rigolo..
En réalité, en Occident, depuis 1945, les seuls a interdire des bouquins et a les détruire sont tes camarades Trumpistes. (particulièrement en Floride)

LyonavecBriceHortefeux? le 08/01/2026 à 11:58
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 08/01/2026 à 11h44

La cgt, un repaire de bons à rien, de fainéants de 1ère, faisant grève pour un oui, pour un non....

Avec son bracelet électronique, n'est-il pas censé rester a son domicile, sauf pour aller chercher du travail ?
Quand on exécute plusieurs peines aménagées cumulées sous bracelet, on ne devrait pas avoir de passe-droits, on ne devrait pas être autorisé a aller se pavaner dans une FNAC a 500 km de son domicile..

La CGT serait-elle jalouse ? le 08/01/2026 à 11:50

Les gens préfèrent acheter l’excellent livre de Sarkosy que les oeuvres de Karl Max..

Ouiauxvoituresnonauxverts le 08/01/2026 à 11:44
papyrebel a écrit le 08/01/2026 à 10h15

A titre personnel , ce que je reproche à Monsieur Sarkozy c'est d'avoir trahi les Français en 2005 en ne respectant pas leur choix référendaire et magouillé pour faire passer ce maudit traité ! Je ne lui pardonnerais jamais , un traitre , un collabo , doit être traité en tant que tel . Je suis loin de partager l'ensembles des idées de la CGT , mais je me réjouis de leur accueil ...

La cgt, un repaire de bons à rien, de fainéants de 1ère, faisant grève pour un oui, pour un non....

SuperTonton le 08/01/2026 à 11:43

Que fait ce criminel condamné en dehors du périmètre de son bracelet électronique ?

Ouiauxvoituresnonauxverts le 08/01/2026 à 11:39

Si les cgt fnac ne sont pas contents de la venue de M. Nicolas Sarkozy, qu'ils aillent travailler ailleurs.
A propos de la cgt, ça existe encore, ce foutu syndicat ?

Ah ! le 08/01/2026 à 11:31

Bientot les feux de bouquins !

Sans attendre le centenaire des autodafés de livres en 1933 !

Fascistes de gauche, no pasaran !!!

Mamie48 le 08/01/2026 à 11:07

La CGT a adopté les méthodes et l’idéologie de LFI depuis l’élection de Sylvie Binet… devenue donc un mouvement politique gauchiste et non plus un syndicat défendant les intérêts des salariés

FreDyy' le 08/01/2026 à 11:02

La CGT n'est plus un syndicat qui défend les travailleurs mais un parti politique qui défend une idéologie sectaire extrémiste.

Amen le 08/01/2026 à 10:49

Est ce que si Mélenchon vient , ils vont faire la même chose ?

Comme d’hab, ils n’ont sans doute rien à faire, faut bien s’occuper le 08/01/2026 à 10:43

La CGT, donneuse de leçons, un comble!
Quelle tartufferie ce pseudo syndicat!

Alouf1959 le 08/01/2026 à 10:30
LyonnaiseTranquille a écrit le 08/01/2026 à 09h58

Multi condamné par la justice et venir signer des autographes pour un bouquin écrit par d'autres, bien avant ladite incarcération.
N'est ce pas magnifique de la part du parti qui ne cesse de promouvoir l'ordre, la justice ferme et la "morale" ?
Bidonnée devant LyonMag ce matin.

Effectivement, mais le plus magnifique, ce sont les gens qui ont acheté ce bouquin et qui vont venir le faire dédicacer.
Si à 15h00 pétante, il n'y avait pas un chat, le problème se règlera tout seul (sans mauvais jeu de mot) !!!

La CGT n’est plus un syndicat qui protège les salariés le 08/01/2026 à 10:18

La CGT a abandonné la défense des travailleurs pour faire de la politique au côté de LFI..

stef69999 le 08/01/2026 à 10:16

CGT un repaire de bran..... leurs qui n ont rien à foutre mais qui se reorientent dans la politique ahhhh ces dictateurs mel en chon young

papyrebel le 08/01/2026 à 10:15

A titre personnel , ce que je reproche à Monsieur Sarkozy c'est d'avoir trahi les Français en 2005 en ne respectant pas leur choix référendaire et magouillé pour faire passer ce maudit traité ! Je ne lui pardonnerais jamais , un traitre , un collabo , doit être traité en tant que tel . Je suis loin de partager l'ensembles des idées de la CGT , mais je me réjouis de leur accueil ...

Hehe le 08/01/2026 à 10:08
LyonavecBalkany? a écrit le 08/01/2026 à 09h50

Quel "rapport" entre Mr Sarkozy et les droits des travailleurs ? alors que Sarkozy a tout fait pour affaiblir les droits des travailleurs a coups de lois néolibérales et tout fait pour les diviser a coup de politiques communautaristes et démagogiques..

On parle de quelles lois "néolibérales" exactement ?

LyonnaiseTranquille le 08/01/2026 à 09:58

Multi condamné par la justice et venir signer des autographes pour un bouquin écrit par d'autres, bien avant ladite incarcération.
N'est ce pas magnifique de la part du parti qui ne cesse de promouvoir l'ordre, la justice ferme et la "morale" ?
Bidonnée devant LyonMag ce matin.

LyonavecBalkany? le 08/01/2026 à 09:50
basta a écrit le 08/01/2026 à 09h38

La CGT ? quel rapport entre la venue de Mr Sarkozy , et la défense des droits des travailleurs qui est la mission essentielle de ce syndicat ?

Quel "rapport" entre Mr Sarkozy et les droits des travailleurs ? alors que Sarkozy a tout fait pour affaiblir les droits des travailleurs a coups de lois néolibérales et tout fait pour les diviser a coup de politiques communautaristes et démagogiques..

Fumistery le 08/01/2026 à 09:47
basta a écrit le 08/01/2026 à 09h38

La CGT ? quel rapport entre la venue de Mr Sarkozy , et la défense des droits des travailleurs qui est la mission essentielle de ce syndicat ?

Vu la Mer.e que Niko les talonnettes a foutu , c'est tout les français qui devraient bloquer la Fnac

basta le 08/01/2026 à 09:38

La CGT ? quel rapport entre la venue de Mr Sarkozy , et la défense des droits des travailleurs qui est la mission essentielle de ce syndicat ?

jetro le 08/01/2026 à 09:06

c’est curieux quel on trouve dans certains livres achetés un format marque page glisse à l’intérieur,appelant à boycotter Bollore?!

