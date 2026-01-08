Lyon : une manif de la CGT Fnac contre la venue de Nicolas Sarkozy

L'ancien Président de la République viendra à Lyon pour dédicacer son dernier ouvrage, Le journal d'un prisonnier. Et cela ne plait pas à la CGT Fnac qui compte le faire savoir.

Le syndicat a annoncé organiser en marge de l'arrivée de Nicolas Sarkozy dans le magasin de la rue de la Ré une manifestation contre cette venue à 15h.

"La CGT Fnac rappelle que les salariés refusent d'être les complices d'un directeur général qui entend utiliser la Fnac pour promouvoir des idées politiques nauséabondes", poursuit-il, rappelant que la Fnac a déjà travaillé ou mis en avant Europe 1 et Hachette, qui appartiennent à la galaxie Bolloré.

Mais l'organisation en veut aussi à sa direction pour ne pas avoir répondu à ses demandes. "Quatre salariés sur cinq perçoivent un salaire compris entre 1 et 1,2 fois le SMIC. Le seul moyen de compenser cette perte sera l’intégration dans le salaire de base de notre rémunération variable. Il s’agit d’une bombe sociale à retardement, du vol organisé de notre rémunération, d’une attaque directe de nos acquis, et d’une dégradation durable de notre pouvoir d’achat", prévient la CGT, qui accuse Enrique Martinez de venir saluer Nicolas Sarkozy plutôt que d'écouter la colère des salariés lyonnais.