Ce jeudi 8 janvier 2026, à partir de 15 heures, l’ancien chef de l’État est attendu à la Fnac de Bellecour, rue de la République, dans le 2e arrondissement, pour une séance de dédicaces de son dernier ouvrage, Le journal d’un prisonnier, publié aux éditions Fayard.

Après Paris, Cannes et Marseille, Lyon constitue une nouvelle étape de cette tournée très encadrée. Pendant deux heures, Nicolas Sarkozy dédicacera exclusivement ce livre, dans lequel il revient sur ses trois semaines passées à la prison de la Santé. Sorti le 10 décembre, l’ouvrage rencontre un large succès en librairie, avec plus de 140 000 exemplaires vendus, selon les estimations d’Edistat.

Mais le contexte judiciaire de l’ancien président impose des conditions de sécurité inhabituelles pour ce type d’événement public. Condamné en première instance pour "association de malfaiteurs" à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d’une exécution provisoire, ainsi qu’à 100 000 euros d’amende dans le dossier libyen, Nicolas Sarkozy a fait appel. Il doit être rejugé par la cour d’appel de Paris du 16 mars au 3 juin.

Accès sur inscription et contrôles renforcés

En conséquence, la Fnac a mis en place une organisation très stricte. L’accès à la séance est gratuit, mais conditionné à une inscription préalable. À l’entrée, les participants devront impérativement présenter leur mail de confirmation ainsi qu’une pièce d’identité. Les accompagnants ne seront autorisés que s’ils figurent, eux aussi, sur la liste d’inscription, limitée à une ou deux personnes par réservation.

Plusieurs objets sont proscrits, parmi lesquels les fumigènes, drapeaux ou tout objet contondant, dans un contexte de vigilance renforcée autour de la venue de l’ancien président en Presqu’île lyonnaise.

Les lecteurs devront également présenter l’ouvrage à l’entrée, avec la possibilité de l’acheter sur place dans l’espace forum du magasin. Les selfies sont formellement interdits et aucune dédicace ne sera réalisée sur d’autres supports que le livre.