Ce jeudi 8 janvier 2026, à partir de 15 heures, l’ancien chef de l’État est attendu à la Fnac de Bellecour, rue de la République, dans le 2e arrondissement, pour une séance de dédicaces de son dernier ouvrage, Le journal d’un prisonnier, publié aux éditions Fayard.
Après Paris, Cannes et Marseille, Lyon constitue une nouvelle étape de cette tournée très encadrée. Pendant deux heures, Nicolas Sarkozy dédicacera exclusivement ce livre, dans lequel il revient sur ses trois semaines passées à la prison de la Santé. Sorti le 10 décembre, l’ouvrage rencontre un large succès en librairie, avec plus de 140 000 exemplaires vendus, selon les estimations d’Edistat.
Mais le contexte judiciaire de l’ancien président impose des conditions de sécurité inhabituelles pour ce type d’événement public. Condamné en première instance pour "association de malfaiteurs" à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d’une exécution provisoire, ainsi qu’à 100 000 euros d’amende dans le dossier libyen, Nicolas Sarkozy a fait appel. Il doit être rejugé par la cour d’appel de Paris du 16 mars au 3 juin.
Accès sur inscription et contrôles renforcés
En conséquence, la Fnac a mis en place une organisation très stricte. L’accès à la séance est gratuit, mais conditionné à une inscription préalable. À l’entrée, les participants devront impérativement présenter leur mail de confirmation ainsi qu’une pièce d’identité. Les accompagnants ne seront autorisés que s’ils figurent, eux aussi, sur la liste d’inscription, limitée à une ou deux personnes par réservation.
Plusieurs objets sont proscrits, parmi lesquels les fumigènes, drapeaux ou tout objet contondant, dans un contexte de vigilance renforcée autour de la venue de l’ancien président en Presqu’île lyonnaise.
Les lecteurs devront également présenter l’ouvrage à l’entrée, avec la possibilité de l’acheter sur place dans l’espace forum du magasin. Les selfies sont formellement interdits et aucune dédicace ne sera réalisée sur d’autres supports que le livre.
la vente de l'or français à la moitié de sa valeur! c'est lui qui nous est redevable.Signaler Répondre
alors on peut ne pas être content de qui nous gouverne mais pour l'instant macron n'est pas un malfaiteur.
Ignobles comme propos. Et ignorants aussi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les Français en 2026 sont redevables envers Monsieur Sarkozy qui a tant travaillé pour relever la France. Regardez qui nous 'gouverne' depuis 2017....une calamité sans nom par rapport au mandat de Nicolas Sarkozy.Signaler Répondre
Quelle indignité !Signaler Répondre
Si les gens étaient plus respectueux , normaux on va dire , il ne serait pas nécessaire de déployer toutes ces normes de sécurité.Signaler Répondre
On dirait qu'en France , les abrutis prolifèrent plus rapidement que les gens normaux !
De nos jours , dès qu'il y a une manifestation quelle qu'elle soit , sportive , culturelle ou autres , il faut systématiquement fair appel aux forces de l'ordre ou à une compagnie de CRS pour en assurer le bon déroulement !
C'est dommage pour les gens biens qui , du coup ne pourrons pas dialoguer une seule seconde avec Sarkozy , désolant !
délinquant multirécidiviste avec 4 procès et trois condamnations à de la prison ferme est le mot qui convient !Signaler Répondre
La droite toujours prompte à hurler contre l'indulgence des juges qui protège un délinquant multirécidiviste dont la seule œuvre a été de s'organiser comme une organisation mafieuse.Signaler Répondre
Par contre on peut parler de Mitterand ?Signaler Répondre
Vous croyez que votre gourou Melenchon verse ses droits d’auteur à une association ? Si il est comme son ami et modèle Maduro ?Signaler Répondre
Avec ce multirécidiviste ce sont les lyonnais qui devraient être protégés...Signaler Répondre
j’espère que ce délinquant verse ses revenus d’édition à une association - non de malfaiteurs - mais humanitaire.Signaler Répondre
Les racailles envoyées par la gauche pour pertuber les dedicace du président Sarkosy seront là. Ce sont les arguments de cette gauche sur la fin de règne..Signaler Répondre
Sarkozy est comme le sparadrap du capitaine Haddock.Signaler Répondre
Impossible de s'en débarrasser.
En pleins début de Soldes sympaSignaler Répondre
« Vous en avez assez de cette racaille? on va vous en débarrasser ».Signaler Répondre
Visiblement non puisque la racaille sera présente à la Fnac cet après midi.
Gros succès de son livre vendu à 100000 exemplaires comme tous les livres de droite. Par contre les livres de gauche ne se vendent qu’à quelques centaines d’exemplaires😂Signaler Répondre
Des veaux qu'il disait , des veaux !!Signaler Répondre
C'est bien. Cela va apporter de l'animation dans notre chère ville moribonde et malmenée. Et Monsieur le Président vendra une quantité importante de volumes, ce sera une occasion heureuse pour améliorer la santé financière du commerce lyonnais. Une rare bonne nouvelle en 2026. Tous mes meilleurs vœux Président Sarkozy !Signaler Répondre
La Fnac est un établissement privé ouvert au public. J’espère que lorsque certaines universités accueillent des personnes au parcours ou propos autrement plus problématiques et délétères pour le commun des mortels que vous grimpez aussi vite sur vos grands chevaux….Signaler Répondre
La FNAC n'est pas une entreprise publique. Elle a été dirigée par Michel BAROIN (père de François) et la GMF dans les années 80.Signaler Répondre
Une honte !! Comment un établissement public peut il accueillir comme une star un délinquant condamné pour association de malfaiteur en bande organisée et corruption. Cette racaille n'a rien à faire à Lyon , et si vous pensez le contraire c'est que vous validez la décadence actuelle ou chacun fait ce qu' il veut . Pauvre FranceSignaler Répondre
Je pense qu' Aulas lui rendra visiteSignaler Répondre
Les soutiens à ce Président certainement le plus corrompu de la 5e République sont incompréhensibles.Signaler Répondre
Ce voyou devrait être en taule !!!Signaler Répondre
En tout cas, il participe à la bonne santé du secteur de l’édition …Signaler Répondre
Sinon, vous voulez dire qu’à chaque fois que les « supporters » de foot se réunissent sur les Chamos ou ailleurs … voire lorsqu’ils dégradent tout sur leur passage, il y a une participation financière à la mobilisation des FDO ? …
Ah bon ?! J’savais pas …
Est ce que le petit Nicolas participe financièrement à la mobilisation des forces de l'ordre pour son évènement privé ?Signaler Répondre
N'est ce pas le cas pour les évènements sportifs comme le foot entre autre?