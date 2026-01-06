Politique

Nicolas Sarkozy attendu ce jeudi à la Fnac de Lyon Bellecour sous haute surveillance

Nicolas Sarkozy attendu ce jeudi à la Fnac de Lyon Bellecour sous haute surveillance
Nicolas Sarkozy attendu ce jeudi à la Fnac de Lyon Bellecour sous haute surveillance - LyonMag

La venue de Nicolas Sarkozy à Lyon ne passera pas inaperçue.

Ce jeudi 8 janvier 2026, à partir de 15 heures, l’ancien chef de l’État est attendu à la Fnac de Bellecour, rue de la République, dans le 2e arrondissement, pour une séance de dédicaces de son dernier ouvrage, Le journal d’un prisonnier, publié aux éditions Fayard.

Après Paris, Cannes et Marseille, Lyon constitue une nouvelle étape de cette tournée très encadrée. Pendant deux heures, Nicolas Sarkozy dédicacera exclusivement ce livre, dans lequel il revient sur ses trois semaines passées à la prison de la Santé. Sorti le 10 décembre, l’ouvrage rencontre un large succès en librairie, avec plus de 140 000 exemplaires vendus, selon les estimations d’Edistat.

Mais le contexte judiciaire de l’ancien président impose des conditions de sécurité inhabituelles pour ce type d’événement public. Condamné en première instance pour "association de malfaiteurs" à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d’une exécution provisoire, ainsi qu’à 100 000 euros d’amende dans le dossier libyen, Nicolas Sarkozy a fait appel. Il doit être rejugé par la cour d’appel de Paris du 16 mars au 3 juin.

Accès sur inscription et contrôles renforcés

En conséquence, la Fnac a mis en place une organisation très stricte. L’accès à la séance est gratuit, mais conditionné à une inscription préalable. À l’entrée, les participants devront impérativement présenter leur mail de confirmation ainsi qu’une pièce d’identité. Les accompagnants ne seront autorisés que s’ils figurent, eux aussi, sur la liste d’inscription, limitée à une ou deux personnes par réservation.

Plusieurs objets sont proscrits, parmi lesquels les fumigènes, drapeaux ou tout objet contondant, dans un contexte de vigilance renforcée autour de la venue de l’ancien président en Presqu’île lyonnaise.

Les lecteurs devront également présenter l’ouvrage à l’entrée, avec la possibilité de l’acheter sur place dans l’espace forum du magasin. Les selfies sont formellement interdits et aucune dédicace ne sera réalisée sur d’autres supports que le livre.

Tags :

Nicolas Sarkozy

Lyon

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui oui renseignez vous le 06/01/2026 à 14:06
Gibus et monocle a écrit le 06/01/2026 à 13h50

Ignobles comme propos. Et ignorants aussi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les Français en 2026 sont redevables envers Monsieur Sarkozy qui a tant travaillé pour relever la France. Regardez qui nous 'gouverne' depuis 2017....une calamité sans nom par rapport au mandat de Nicolas Sarkozy.

la vente de l'or français à la moitié de sa valeur! c'est lui qui nous est redevable.

alors on peut ne pas être content de qui nous gouverne mais pour l'instant macron n'est pas un malfaiteur.

Signaler Répondre
avatar
Gibus et monocle le 06/01/2026 à 13:50
LFI 69 a écrit le 06/01/2026 à 13h09

La droite toujours prompte à hurler contre l'indulgence des juges qui protège un délinquant multirécidiviste dont la seule œuvre a été de s'organiser comme une organisation mafieuse.

Ignobles comme propos. Et ignorants aussi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les Français en 2026 sont redevables envers Monsieur Sarkozy qui a tant travaillé pour relever la France. Regardez qui nous 'gouverne' depuis 2017....une calamité sans nom par rapport au mandat de Nicolas Sarkozy.

Signaler Répondre
avatar
Un comble. le 06/01/2026 à 13:42

Quelle indignité !

Signaler Répondre
avatar
Amen le 06/01/2026 à 13:38

Si les gens étaient plus respectueux , normaux on va dire , il ne serait pas nécessaire de déployer toutes ces normes de sécurité.
On dirait qu'en France , les abrutis prolifèrent plus rapidement que les gens normaux !
De nos jours , dès qu'il y a une manifestation quelle qu'elle soit , sportive , culturelle ou autres , il faut systématiquement fair appel aux forces de l'ordre ou à une compagnie de CRS pour en assurer le bon déroulement !
C'est dommage pour les gens biens qui , du coup ne pourrons pas dialoguer une seule seconde avec Sarkozy , désolant !

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 06/01/2026 à 13:33
LFI 69 a écrit le 06/01/2026 à 13h09

La droite toujours prompte à hurler contre l'indulgence des juges qui protège un délinquant multirécidiviste dont la seule œuvre a été de s'organiser comme une organisation mafieuse.

délinquant multirécidiviste avec 4 procès et trois condamnations à de la prison ferme est le mot qui convient !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 06/01/2026 à 13:09

La droite toujours prompte à hurler contre l'indulgence des juges qui protège un délinquant multirécidiviste dont la seule œuvre a été de s'organiser comme une organisation mafieuse.

Signaler Répondre
avatar
Des preuves ? le 06/01/2026 à 12:47
Jérémy a écrit le 06/01/2026 à 11h01

Les soutiens à ce Président certainement le plus corrompu de la 5e République sont incompréhensibles.

Par contre on peut parler de Mitterand ?

Signaler Répondre
avatar
bobo69 le 06/01/2026 à 12:34
Romi a écrit le 06/01/2026 à 12h09

j’espère que ce délinquant verse ses revenus d’édition à une association - non de malfaiteurs - mais humanitaire.

Vous croyez que votre gourou Melenchon verse ses droits d’auteur à une association ? Si il est comme son ami et modèle Maduro ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/01/2026 à 12:20

Avec ce multirécidiviste ce sont les lyonnais qui devraient être protégés...

Signaler Répondre
avatar
Romi le 06/01/2026 à 12:09
La société se droitise a écrit le 06/01/2026 à 11h41

Gros succès de son livre vendu à 100000 exemplaires comme tous les livres de droite. Par contre les livres de gauche ne se vendent qu’à quelques centaines d’exemplaires😂

j’espère que ce délinquant verse ses revenus d’édition à une association - non de malfaiteurs - mais humanitaire.

Signaler Répondre
avatar
Comme à chaque fois le 06/01/2026 à 11:51
lololololo6969 a écrit le 06/01/2026 à 11h42

« Vous en avez assez de cette racaille? on va vous en débarrasser ».
Visiblement non puisque la racaille sera présente à la Fnac cet après midi.

Les racailles envoyées par la gauche pour pertuber les dedicace du président Sarkosy seront là. Ce sont les arguments de cette gauche sur la fin de règne..

Signaler Répondre
avatar
Numéro d' écrou 320535 (Note de l'administration: se nourrit exclusivement de yaourts) le 06/01/2026 à 11:51
lololololo6969 a écrit le 06/01/2026 à 11h42

« Vous en avez assez de cette racaille? on va vous en débarrasser ».
Visiblement non puisque la racaille sera présente à la Fnac cet après midi.

Sarkozy est comme le sparadrap du capitaine Haddock.
Impossible de s'en débarrasser.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 06/01/2026 à 11:45

En pleins début de Soldes sympa

Signaler Répondre
avatar
lololololo6969 le 06/01/2026 à 11:42

« Vous en avez assez de cette racaille? on va vous en débarrasser ».
Visiblement non puisque la racaille sera présente à la Fnac cet après midi.

Signaler Répondre
avatar
La société se droitise le 06/01/2026 à 11:41

Gros succès de son livre vendu à 100000 exemplaires comme tous les livres de droite. Par contre les livres de gauche ne se vendent qu’à quelques centaines d’exemplaires😂

Signaler Répondre
avatar
Gangreen le 06/01/2026 à 11:37

Des veaux qu'il disait , des veaux !!

Signaler Répondre
avatar
Pierre-Edouard du Bourbon le 06/01/2026 à 11:31

C'est bien. Cela va apporter de l'animation dans notre chère ville moribonde et malmenée. Et Monsieur le Président vendra une quantité importante de volumes, ce sera une occasion heureuse pour améliorer la santé financière du commerce lyonnais. Une rare bonne nouvelle en 2026. Tous mes meilleurs vœux Président Sarkozy !

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais07 le 06/01/2026 à 11:26
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/01/2026 à 11h10

Une honte !! Comment un établissement public peut il accueillir comme une star un délinquant condamné pour association de malfaiteur en bande organisée et corruption. Cette racaille n'a rien à faire à Lyon , et si vous pensez le contraire c'est que vous validez la décadence actuelle ou chacun fait ce qu' il veut . Pauvre France

La Fnac est un établissement privé ouvert au public. J’espère que lorsque certaines universités accueillent des personnes au parcours ou propos autrement plus problématiques et délétères pour le commun des mortels que vous grimpez aussi vite sur vos grands chevaux….

Signaler Répondre
avatar
Réponse à 11h10 le 06/01/2026 à 11:16

La FNAC n'est pas une entreprise publique. Elle a été dirigée par Michel BAROIN (père de François) et la GMF dans les années 80.

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 06/01/2026 à 11:10

Une honte !! Comment un établissement public peut il accueillir comme une star un délinquant condamné pour association de malfaiteur en bande organisée et corruption. Cette racaille n'a rien à faire à Lyon , et si vous pensez le contraire c'est que vous validez la décadence actuelle ou chacun fait ce qu' il veut . Pauvre France

Signaler Répondre
avatar
copain le 06/01/2026 à 11:01

Je pense qu' Aulas lui rendra visite

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 06/01/2026 à 11:01

Les soutiens à ce Président certainement le plus corrompu de la 5e République sont incompréhensibles.

Signaler Répondre
avatar
Un voyou le 06/01/2026 à 10:59

Ce voyou devrait être en taule !!!

Signaler Répondre
avatar
Lalie_B le 06/01/2026 à 10:59
En sursis a écrit le 06/01/2026 à 10h25

Est ce que le petit Nicolas participe financièrement à la mobilisation des forces de l'ordre pour son évènement privé ?
N'est ce pas le cas pour les évènements sportifs comme le foot entre autre?

En tout cas, il participe à la bonne santé du secteur de l’édition …

Sinon, vous voulez dire qu’à chaque fois que les « supporters » de foot se réunissent sur les Chamos ou ailleurs … voire lorsqu’ils dégradent tout sur leur passage, il y a une participation financière à la mobilisation des FDO ? …

Ah bon ?! J’savais pas …

Signaler Répondre
avatar
En sursis le 06/01/2026 à 10:25

Est ce que le petit Nicolas participe financièrement à la mobilisation des forces de l'ordre pour son évènement privé ?
N'est ce pas le cas pour les évènements sportifs comme le foot entre autre?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.