"De très nombreuses investigations ont été effectuées pour identifier les personnes présentes sur les lieux." Tels ont été les premiers mots du procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, ce jeudi en fin d’après-midi à l’occasion d’une nouvelle conférence de presse portant sur l’avancée de l’enquête concernant la mort de Quentin Deranque à Lyon il y a maintenant une semaine. "Plusieurs personnes restent à identifier", a-t-il également précisé.

Sur les onze personnes interpellées depuis mardi soir, quatre ont été remis en liberté. Il s’agit de trois hommes et une femme mis en cause pour "recel de malfaiteurs". "Les sept autres personnes sont actuellement présentées au parquet", a ajouté Thierry Dran.

Le parquet de Lyon à requis leur mise en examen pour homicide volontaire et leur placement en détention provisoire. Tous les suspects ont contesté "une intention homicide".

"Certains d'entre eux ont reconnu avoir porté des coups. Au moins deux refusent de s'expliquer. Pour l'instant, on ne s'est occupé que des faits qui ont entrainé la mort mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits. L'information judiciaire sera assez longue. On ouvre une information judiciaire pour comprendre ce qu'il s'est passé bien avant, pendant, et même après. J'attends d'autres interpellations mais on n'a pas identifié l'ensemble des personnes présentes et même l'ensemble des personnes ayant porté des coups", a-t-il également été annoncé durant cette conférence de presse du procureur de la République de Lyon.