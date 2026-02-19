Judiciaire

Mort de Quentin à Lyon : le parquet demande la mise en examen de sept suspects pour homicide volontaire

Le procureur de la République de Lyon a tenu une nouvelle conférence de presse ce jeudi en fin d’après-midi.

"De très nombreuses investigations ont été effectuées pour identifier les personnes présentes sur les lieux." Tels ont été les premiers mots du procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, ce jeudi en fin d’après-midi à l’occasion d’une nouvelle conférence de presse portant sur l’avancée de l’enquête concernant la mort de Quentin Deranque à Lyon il y a maintenant une semaine. "Plusieurs personnes restent à identifier", a-t-il également précisé.

Sur les onze personnes interpellées depuis mardi soir, quatre ont été remis en liberté. Il s’agit de trois hommes et une femme mis en cause pour "recel de malfaiteurs". "Les sept autres personnes sont actuellement présentées au parquet", a ajouté Thierry Dran.

Le parquet de Lyon à requis leur mise en examen pour homicide volontaire et leur placement en détention provisoire. Tous les suspects ont contesté "une intention homicide".

"Certains d'entre eux ont reconnu avoir porté des coups. Au moins deux refusent de s'expliquer. Pour l'instant, on ne s'est occupé que des faits qui ont entrainé la mort mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits. L'information judiciaire sera assez longue. On ouvre une information judiciaire pour comprendre ce qu'il s'est passé bien avant, pendant, et même après. J'attends d'autres interpellations mais on n'a pas identifié l'ensemble des personnes présentes et même l'ensemble des personnes ayant porté des coups", a-t-il également été annoncé durant cette conférence de presse du procureur de la République de Lyon.

simplementcitoyen le 19/02/2026 à 19:23
Vous ne savez pas lire un article, les propos sont faux comme tout ce que la gauche fait depuis longtemps. vivement que l'on vote.

Cherche électeurs de Raphaël A désepérément le 19/02/2026 à 19:22

Je sais ici c'est LYON MAG.
Parmi les 22883 électeurs de Raphaël Aranult* dans la 1ère circonscription d'Avignon, certains peuvent ils nous dire :
1) Qu'est-ce qu'il a mener à voter pour lui ( parachuté de Lyon en Avignon) ?
2) Connaissaient ils l'individu et son parcours quand il s'est présenté dans leur circonscription?
3) Qu a t-il fait concrètement pour eux sur leur territoire?
4) En sont ils fiers aujourd'hui ?
*M. Raphaël ARNAULT > (Union de la gauche- NUPES )> 54,98 % (22883 voix)
J'aimerai comprendre ...

Th20 le 19/02/2026 à 19:14
Rêvez pas trop … comme pour l’affaire Meric les seuls qui seront lourdement condamnés sont ceux responsables de la mort de Quentin

Lumiere 💡 le 19/02/2026 à 19:13
Vous savez lire ou vous faites exprès?

Serieusementvousycroyez? le 19/02/2026 à 19:10
Vos propos mensongers, typiques de la gauche islamogauchiste sont tellement énormes que je préfère croire a une déficience intellectuelle.....

La fin du RN le 19/02/2026 à 19:02

Le procureur de la République de Lyon vient d’affirmer que les juges d’instruction sont saisis de l’ensemble des faits. Les militants d’extrême droite seront donc poursuivis pour association de malfaiteurs, voire pour violences aggravées.
Plusieurs vidéos sont arrivées chez des rédactions montrant le lien entre des personnes impliquées avec l’extrême droite
Quentin sera la goutte qui va faire éclater la présence en France de la mouvance de l’extrême droite

Islamogauchistes au trou! le 19/02/2026 à 19:00
Facile, il suffit de taper sur Google Melenchon et Khomeny (images). Bingo! On comprend tout!

Cyrielle69 le 19/02/2026 à 18:53

Ces jeunes barbares n'avaient pas l'intention de tuer!! Ils ne savaient donc pas qu'en donnant des coups de pieds dans la tête d'un être humain, qu'en lui fracassant le crâne, on pouvait le tuer???

Lucik le 19/02/2026 à 18:50

OOOOOuuuuuiiinnnn le procureur est d'extrême-drrroooiiiiite

forcément le 19/02/2026 à 18:44
C'était le minimum que l'on pouvait espérer !

Véridique ! le 19/02/2026 à 18:44
Les alliés de LFI = la Russie et l'Iran.

alors là le 19/02/2026 à 18:43
Si vous dites vrai il faut qu'elles sortent ces photos !

Qu'en est-il ? le 19/02/2026 à 18:43

Qu'en est-il du chef d'association de malfaiteurs ??
Le qualificatif d'association de malfaiteurs, permet d'ouvrir le champ d'enquête, aux complices, notamment politique !

Mais là, tant que la macronie et les islamogauchistes seront au pouvoir, ils ne seront pas inquiétés !

Cette conférence de presse est présentée comme une étape, dans une procédure qu'on nous annonce, d'ores et déjà, comme longue...

Que la macronie et les islamogauchistes se rassurent, les patriotes sont patients et n'oublieront JAMAIS Quentin.

Mais qui ? le 19/02/2026 à 18:35

Mais qui a voté Raphaël Arnaud ?
Honte à ses électeurs ne pas s'informer sur eme profil cède leur candidat avant l'élection !

Islamogauchistes au trou! le 19/02/2026 à 18:23

Plusieurs photos de jean Luc Melenchon dans les bras de l'ayatollah Khomeny sortent aujourd'hui.. on comprend beaucoup de choses...

pathétique le 19/02/2026 à 18:11

Tous les suspects ont contesté "une intention homicide".
=> oui ils avaient aucune intention en donnant des coups de pied dans la tête de quelqu'un.

simplementcitoyen le 19/02/2026 à 18:09

et de Raphaël Arnault aussi. Ceux qui n'aime pas la France la quitte.vivement que l'on vote.

Enquête à élargir le 19/02/2026 à 17:55

Quelle est la source de la largesse de Mélenchon ?

Ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas un lien Epstein. Après tout l'un des gourous idéologiques de Mélenchon Chomsky était un bon pote. L'amitié assumée de Lang avec Epstein démontre clairement l'affinité pour la corruption des forces du 'progres'....

Assomption d'innocence toujours lol.

Viktoria le 19/02/2026 à 17:54

Aujourd’hui Quentin Demain un autre militant politisé de droite ou de gauche , est-ce normal d’en arriver à tuer pour des idées politiques qui sont toujours discutables . Certains passe même de l’extrême gauche comme mr Menard trotskiste au départ ou cotarak etc …car la gamelle est bonne juste pour CEUX qui vivent sans bosser de la politique et cultive le mensonge, leur fond de commerce. Les pauvres militants qui eux sont des idéalistes finiront tous dans la misère et le malheur.

Ex Précisions le 19/02/2026 à 17:46

Les 2 qui ne l'ont pas ouvert pendant la garde à vue à mon avis ça doit être les plus furieux de cette bande...

La Meute le 19/02/2026 à 17:46

La meute en taule...

Intéressant le 19/02/2026 à 17:39
Ça serait bien qu'ils s'expliquent sur ces liens..au lieu de demander l'interdiction d'une manifestation...sans doute savent ils que de bonnes âmes gauchistes ont prévu des provocations?

saco697 le 19/02/2026 à 17:37

le deuxième assistant parlementaire de LFI sera quand même poursuivi par la justice pour sa participation à la logistique des fais ça fait beaucoup de gens de LFI sans oublier qu à l heure des faits ces gens la etaient peut être sur leur temps de travail … la question de leur présence à Lyon pour des assistants parlementaires d un député du Vaucluse reste pausee le maire de Lyon tres discret ces derniers jours sur son soutien à la jeune garde lui qui contestait encore récemment la dissolution prononcée par le ministre de l intérieur de ces chefs « partenaires privilégiés » de la mairie dans ses combats de rue contre la droite disait aussi le maire

French connection le 19/02/2026 à 17:36

On s'en doute, les suspects n'ont rien à se reprocher, juste quelques coups de pieds par ci par là, mais c'est tout, aucune intention de faire mal

Moon88 le 19/02/2026 à 17:33

Plusieurs suspects deja condamnés pour violences ou usage de stupefiants, un autre pour vol et port d'armes et un autre cerise sur le gateau sous controle judiciaire pour une agression antisemite à caractere raciste.

Voila l'extreme gauche et les soit disant Antifa, un beau gratin.

saco697 le 19/02/2026 à 17:29

ces mis en examens faisaient ils partie des même des de la jeune garde reçus à la mairie de Lyon et considérés par l équipe municipale du maire et ses adjoints comme « des interlocuteurs privilégiés » comme l avait précisé l adjoint du maire chargé de la sécurité ??? le maire de Lyon en faisant de la jeune garde des interlocuteurs privilégiés - peut être en les subventionnant car c est généralement le cas quand un politique parle d interlocuteur privilégié - avait donc choisi la violence pour imposer ses idées dans les rues de Lyon … une politique fascisante de la part des VERTS… à l opposé de l image de mecs cools qu ils veulent se donner … mais les lyonnais savaient bien qu il n y à jamais eut de discussions possibles avec le parisien maire de Lyon …

