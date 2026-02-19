Mort de Quentin Deranque à Lyon : Emmanuel Macron appelle à "éviter tout engrenage de violence"

Emmanuel Macron "suit la situation de très près depuis l’Inde". Déclaration ce jeudi matin de l’Élysée une semaine après la mort de Quentin Deranque à Lyon en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

"Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de violence", ajoute la présidence de la République.

Pour rappel, onze personnes se trouvent toujours ce jeudi en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le lynchage mortel du jeune militant nationaliste. Parmi elles, deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnault. Ces derniers devraient être présentés à un juge ce jeudi en vue d’une mise en examen.