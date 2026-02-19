Politique

Mort de Quentin Deranque à Lyon : Emmanuel Macron appelle à "éviter tout engrenage de violence"
C’est la première réaction du président français dans le cadre de cette affaire.

Emmanuel Macron "suit la situation de très près depuis l’Inde". Déclaration ce jeudi matin de l’Élysée une semaine après la mort de Quentin Deranque à Lyon en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

"Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de violence", ajoute la présidence de la République.

Pour rappel, onze personnes se trouvent toujours ce jeudi en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le lynchage mortel du jeune militant nationaliste. Parmi elles, deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnault. Ces derniers devraient être présentés à un juge ce jeudi en vue d’une mise en examen.

Lyonintramuros le 19/02/2026 à 11:49
mode doux ! a écrit le 19/02/2026 à 10h09

En 2018, Gégé fuyant son poste de ministre de l'Intérieur, nous annonçait l'imminence de l'Hubris. Dont acte !

Et oui, notre ancien maire était un vrai Lyonnais : humaniste, lucide, tempere et responsable.....
Nous n oublions pas et serons là en 2027...

Catalan le 19/02/2026 à 11:31

il n a même pas voulu écouter Gérard Collomb son premier soutien qui lui a permis d accéder. Gérard Collomb ministre de l intérieur a démissionné en disant que l on courait a la catastrophe,,,, aujourd'hui on y est et Macron comme beaucoup en est entièrement responsable. Macron et Melanchon au niveau ego et caractère dans des rôles opposés sont exactement les mêmes. Même goût pour les shows médiatiques ,même culte de la personnalité , aucun des 2 ne supporte la contradiction , même goût pour la provoc , même goût du chef , même goût de celui qui détient la vérité,,,

69003lyon le 19/02/2026 à 10:49
non mais sans blague a écrit le 19/02/2026 à 09h45

Mais c'est tout ce qu'il trouve à dire ?

Ca va être long jusqu en 2027, et fastidieux de restaurer la grandeur de la France après ...
En attendant, ne plus l écouter est une urgence pour préserver un esprit sain......

degré zéro le 19/02/2026 à 10:29
Allo quoi ! a écrit le 19/02/2026 à 10h12

En 3 mandats socialo libéraux, terrorisme islamiste, gilets jaunes, covid, dette, immigration, violence.. !

Le pire président que la France a eu! Sans oublier le va en guerre avec poutine et trump! Mais qui va faire des courbettes devant teboune 🤔

Catalan le 19/02/2026 à 10:20

il donne des conseils lui qui n écoute personne a part son goût immodéré pour les shows médiatiques .Jacques Attali a déclaré au cours d une émission " il suffit que moi ou d autres lui donne des conseils et on est certain qu'il va systématiquement faire l inverse. La preuve avec la dissolution de l assemblée ou tout le monde lui a dit que ca serait catastrophique. La preuve aujourd'hui.

Allo quoi ! le 19/02/2026 à 10:12
papyrebel a écrit le 19/02/2026 à 09h30

C'est trop facile Monsieur le Président ; Par votre laxisme vous avez aussi une part de responsabilité ! Deux quinquennats pur en arriver là ...

En 3 mandats socialo libéraux, terrorisme islamiste, gilets jaunes, covid, dette, immigration, violence.. !

Raphaël ARNAULT..... et le reste de la CLIQUE le 19/02/2026 à 10:11

Toi, je n'aimerais pas être à ta place...., Il va falloir longer les murs, serrer les fesses et bien regarder qui marche derrière toi....

Tu ne vas avoir plus aucun répit

Même dans ton camp, la trahison est de mise et la loi du Talion ( tu connais ?) , on n'en parle même pas,

Ce qui s'est passé n'est pas prêt de s'oublier

Bye

Jupiter ! le 19/02/2026 à 10:10
Sandek a écrit le 19/02/2026 à 09h11

10 ans de macronisme le pays au fond du trou , la société disloquée ... Et il parle

En 2018, Gégé fuyant son poste de ministre de l'Intérieur, nous annonçait l'imminence de l'Hubris. Dont acte.. 2027 !

mode doux ! le 19/02/2026 à 10:09
non mais sans blague a écrit le 19/02/2026 à 09h45

Mais c'est tout ce qu'il trouve à dire ?

En 2018, Gégé fuyant son poste de ministre de l'Intérieur, nous annonçait l'imminence de l'Hubris. Dont acte !

Ex Précisions le 19/02/2026 à 10:06

Ça y est il a fini de faire le beau à l'étranger ? Comme toujours quand il y a une grosse crise en France...
Il a lui aussi une grosse responsabilité en ayant favorisé les extrêmes et surtout la gauche pour se faire réélire !
Vivement qu'il parte celui-là aussi.

J6 le 19/02/2026 à 10:05

Ça commence à se faire dessus...ils n'ont même pas idée de ce qu'ils ont declenché

Signaler Répondre
non mais sans blague le 19/02/2026 à 09:45

Mais c'est tout ce qu'il trouve à dire ?

Degagisme 2027 le 19/02/2026 à 09:39

Ah enfin il s'exprime celui là ! Entre 2 voyages en avion ..

FMJ le 19/02/2026 à 09:35
Sandek a écrit le 19/02/2026 à 09h11

10 ans de macronisme le pays au fond du trou , la société disloquée ... Et il parle

"""Pour causer, tu causes, mais pour oser tu oses ?""" ( Full métal jacket)
Que le squatteur du 55 rue du faubourg saint honoré à Paris de taise, par pitié !
Il a été plus prompt à réagir quand Naël, le pilote de Mercedes, est décédé !

M. Nodi, pourriez vous le garder en Inde SVP ?

la propaganda le 19/02/2026 à 09:35

Bizarre les journalistes! quand ils parlent de Quentin " un jeune identitaire " Et quand ils parlent de merzouk, pourquoi ils disent pas " nahel le délinquant?

Watt le 19/02/2026 à 09:32
Staline toujours ! a écrit le 19/02/2026 à 09h07

dixit celui dont les troupes avaient éborgné des manifestants en 2019

Vous avez écrit manifestants au lieu de casseurs.

Quelles paroles devrait-il dire ? le 19/02/2026 à 09:31

D'après vous, qui semblez tout savoir, quellles paroles devrait-il dire ?
Samedi, les 2 forces extr-mes vont certainement se faire face, avec les dangers que cela représentent
Un souci d'apaisement et de raison, ne vous semble pas justifié ? vous préférez la baston ? du quel côyé êtes vous ?

papyrebel le 19/02/2026 à 09:30

C'est trop facile Monsieur le Président ; Par votre laxisme vous avez aussi une part de responsabilité ! Deux quinquennats pur en arriver là ...

Catalan le 19/02/2026 à 09:23

Après un déficit record, après une dissolution catastrophique, après les gilets jaunes, après les phrases ou les mots de trop (il suffit de traverser la rue, gaulois réfractaires ,pognon de dingue,,,, ) après les shows médiatiques qui ne débouchent sur rien ,,,,,,,, lui qui n écoute personne ,il continue a donner des conseils alors qu il est en partie responsable de la crispation politique

Sandek le 19/02/2026 à 09:11

10 ans de macronisme le pays au fond du trou , la société disloquée ... Et il parle

Staline toujours ! le 19/02/2026 à 09:07

dixit celui dont les troupes avaient éborgné des manifestants en 2019

Les Fachos Incultes le 19/02/2026 à 09:06

Il a raison

