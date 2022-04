Présidentielle : l’ancien maire de Lyon Georges Képénékian va voter pour Emmanuel Macron

Georges Képénékian, conseiller municipal et ancien maire de Lyon, appelle, dans un communiqué de presse "à un vote clair pour Emmanuel Macron pour une France souveraine dans une Europe unie et forte."

Il rappelle les enjeux actuels que sont "les conséquences de la guerre en Ukraine, les tensions sur le pouvoir d’achat" et l’écologie tout en plaçant l’Europe comme la solution de sécurité.

D’après lui, "seule une Europe de l’énergie peut sécuriser nos approvisionnements et permettre de réaliser une transition écologique. Seule une Europe de la technologie et de l’industrie peut permettre de retrouver une souveraineté plus que jamais nécessaire à l’heure où les équilibres de notre monde sont remis en cause." L’ancien macroniste légitime Macron en affirmant qu’il est "le seul à porter cette vision."