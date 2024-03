Qui fut le meilleur maire de Lyon ? - LyonMag n°197

Gérard Collomb nous a quittés. Un an et deux mois après l’annonce fracassante de son cancer de l’estomac, le conseiller municipal lyonnais et élu métropolitain s’est éteint le 25 novembre à l’hôpital Lyon-Sud, à Saint-Genis-Laval, après avoir demandé à "bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens", comme l’a révélé sa femme Caroline Collomb.

Redevenu simple opposant depuis 2020, il avait passé deux ans à jouter avec les écologistes pour défendre un bilan méprisé par ses nouveaux adversaires, qui avaient pourtant été ses alliés dès 2001.

S’il repose aujourd’hui à quelques mètres de son illustre prédécesseur Edouard Herriot au cimetière de Loyasse, et si son portrait a été flatteur lors des multiples hommages rendus, y compris par le président de la République Emmanuel Macron, Gérard Collomb a-t-il vraiment été le plus grand maire de Lyon ? Ou bien la culture de l’instant, l’émotion ont-elles pris le relais pour nous faire oublier à la fois ses travers, ainsi que les grandes réalisations de ses prédécesseurs ? Réponses dans ce numéro illustré par Fiche.

Au sommaire de ce numéro 197 (janvier 2024) :

- Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Analyse des huit derniers édiles

- Quarante ans après, le meurtrier de Meyzieu a-t-il emporté son secret dans la tombe ?

- Fouziya Bouzerda, le retour de l'enfant prodigue

- Lyon Femmes : les 24 Lyonnaises qui feront 2024

- Lyon Restaurants : Rencontre avec le chef Gaëtan Gentil et sa compagne Céline Boinon

- Lyon Foot : Mission maintien, peuvent-ils sauver le club ?