Mélenchon, futur boss à Lyon ? - LyonMag n°204

Des européennes à la dissolution en passant par les législatives anticipées, la France a montré un visage inédit. Et dans la métropole de Lyon, les élections municipales et métropolitaines ont été officieusement lancées avec un constat verdoyant : qui pourra déloger Grégory Doucet et Bruno Bernard avant les 20 prochaines années, si ce n'est leur propre gauche ? La France Insoumise a enfin des ambitions et aura des demandes légitimes à formuler ces prochains mois.

Au sommaire de ce numéro 204 (septembre 2024) :

- La vague insoumise va engloutir Lyon en 2026

- Un bidonville dans l'ombre du pont de la gare Jean-Macé

- Un quart des fonctionnaires de la Ville de Lyon remplaçables par l'IA ?

- Lyon Femmes : Lyon, ville de l'amour

- Lyon Restaurant : rencontre avec le chef Joseph Viola

- Lyon Foot : Lacazette-Mikautadze, un lion de trop à l'OL ?