L'université Lyon 2 apporte enfin son soutien à l’enseignant pris à partie en plein cours par des étudiants "islamogauchistes"

Ce mardi 1er avril, une quinzaine de personnes avaient fait irruption un cours donné à l’université Lyon 2 pour semer la pagaille et viser un enseignant qui avait salué l'interdiction d'une soirée dédiée au rupture du jeûne du ramadan dans une salle de classe. Fabrice Balanche avait dû mettre fin au cours qu’il donnait puisque les individus qu'il avait qualifiés d'"islamogauchistes" l’insultaient et hurlaient des slogans pro-palestiniens.

Une enquête a été ouverte

Dans un communiqué publié ce vendredi, plusieurs jours après les faits et l'emballement médiatique, l’université a tenu à réagir et apporter son soutien à l’enseignant visé : "L’Université Lyon 2 dénonce avec la plus grande vigueur ces agissements absolument intolérables (…) Nul ne peut être empêché d’exercer ses missions sur son lieu de travail."

Une enquête a donc été ouverte par le procureur de la République. L’enseignant est accompagné dans ses démarches de dépôt de plainte et a été placé sous protection fonctionnelle. "L’Université a par ailleurs pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour que ce collègue puisse poursuivre ses enseignements", est-il précisé.

Pour l’heure, les individus, masqués et encagoulés, n’ont pas été identifiés. Ils ont pourtant négocié ces derniers mois avec la direction de Lyon 2, qui leur accorde le droit de se servir d'une salle de cours comme de repaire.