Lyon 2 : les sans-facs installent un campement pour dénoncer la "sélection" à l’université

Ce matin, le collectif a installé des tentes dans la cour centrale du campus Berges du Rhône de l’Université Lyon 2, affirmant vouloir "témoigner de l’urgence de la situation des sans fac et des personnes demandant l’accès à la procédure d’exonération des frais d’inscriptions différenciés."
Le collectif explique avoir atteint une impasse : "Face au mur devant lequel nous nous retrouvons dans les discussions avec la présidence de l’Université Lyon 2, nous avons décidé […] d’occuper une partie de l’espace […] sous la forme d’un campement." Selon les sans-facs, "l’objectif est d’alerter toute la communauté universitaire sur la situation des sans-facs qui devient périlleuse."
Les cours ayant déjà commencé, le collectif rappelle que "certaines personnes sans-facs sont menacées d’être expulsées du territoire sans inscription à l’Université." Il demande à la présidence, qui "a le pouvoir d’inscrire cette vingtaine d’étudiants," de les admettre immédiatement : "Ce qui ne bouleverserait absolument pas les conditions d’études des 30 000 étudiant.es de Lyon 2."
Les revendications sont claires : "Nous revendiquons directement l’inscription de tous les sans-facs, et plus largement la fin de la sélection à l’Université ainsi qu’un financement de l’Université à la hauteur du nombre d’étudiants qui souhaite y étudier." Le communiqué appelle : "DE L’ARGENT, IL Y EN A : ALORS INSCRIPTION DES SANS FACS ET ABROGATION DE LA LOI RACISTE 'BIENVENUE EN FRANCE' !"
Le collectif critique les choix budgétaires de la présidence : "La présidente Isabelle von Bueltzingsloewen se cache derrière le manque de moyens à l’université," mais "on ne peut pas fermer les yeux sur les choix budgétaires de la présidence." Il cite "le dernier conseil d’administration" où "la présidence comptait appliquer un nouveau budget austéritaire […] tout en augmentant les primes des vice-présidents qui montent jusqu’à plus de 120 000€ au total." S’ajoutent "les dizaines de milliers d’euros dépensés dans l’effacement de tags" ou encore "les dépenses en termes de sécurité privée, présents surtout pour fliquer les personnes mobilisées."
Pour les sans-facs, "l’accès à l’université devrait être un droit, et non un privilège." Ils affirment :"Il ne devrait y avoir aucune discrimination sur le pays d’origine de l’étudiant lors de son inscription." Ils jugent "tout à fait faisable d’inscrire 33 sans-fac sur une université de 27 000 étudiants" et "d’exonérer les frais d’inscription d’étudiants étrangers au lieu d’effacer les tags."
"On appelle tous les étudiant-es et personnels de l’université à venir nous soutenir au rassemblement de soutien à l’occupation ce jeudi à 13H sur le campus Berges du Rhône !", déclarent ces derniers.
La sélection naturelle à l'université, ça ne peut pas être la politique pour l'éducation d'une génération. Non, il faut offrir à la jeunesse un minimum de formation bien réparti sur l'ensemble d'une cohorte. Quel avenir voulons nous pour notre pays, si nous négligeons d'instruire ceux qui doivent nous succéder ?Signaler Répondre
Une multitude de sites, repris par la presse de tous bords, les rabâchent depuis décembre 24, de Public Sénat à Révolution Permanente - pour ratisser large - en passant par L'Etudiant ou France Universités, par exemple.
Avez vous lu les articles parlant de la situation justement de Lyon II?? Les rallonges demandées aux collectivités ?
Il y a bien le CNRS qui a un trésor de guerre de 1 ou 2 milliards mais personne ne sait exactement à quoi il sert.
Après si vous ne suivez pas les actualités universitaires c'est difficile de faire votre éducation. Il faudrait rentrer dans le dur et parler des gouvernances des Universités mais là je risque de vous perdre.
Prenez les comptes des Universités. Facile de voir que financièrement parlant c'est dans le rouge.
Macron veut accueillir des chercheurs américains. OK mais les chercheurs français sont dans quel état?
Le sujet des finances des Universités et de la recherche est sur le tapis depuis des décennies.
Je vous rassure le système universitaire français s'effondre.Signaler Répondre
Est ce voulu
Est ce non voulu et une conséquence des choix
Système en Faillite et ne tiendra pas la route longtemps.
Alors qu'aurons nous à la place ? bonne question.
Regardons vers d'autres systèmes en France et ce qui a été fait sans trop le dire clairement.
On aura la fin de la philosophie "Universaliste" de l'Enseignement supérieur à la française (qu'on partage avec l'Europe du Nord).
Le socialisme sous couvert de justice sociale (et d'Egalité) mettra en place très probablement des frais de scolarité différenciés selon les personnes, la classe moyenne sera assommée (la classe supérieure met déjà ses enfants ailleurs) ... petit à petit on arrivera à un système à l'anglo-saxonne qui fera le bonheur des crédits bancaires étudiants et la fortune des banques...
Mais bon il y a quelques années Mr Macron s'était un peu vendu sur sa vision de l'Université, et matraquer les enfants des classes moyennes en frais de scolarité est déjà sorti plusieurs fois de la bouche d'élus de gauche (et en même temps accueillir les étudiants étrangers aux frais du contribuables et des familles françaises).
On assiste au "crépuscule" de l'Université Française - Merci à nos grands penseurs.
Une contre-vérité bien regrettable, qui contribue à une fausse image si répandue du Moyen Age. A cette époque, il existait tout un réseau de grandes universités dans les principaux royaumes d'Europe qui échangeaient idées, professeurs et étudiants, le latin étant alors la langue universelle comme l'est le globish aujourd'hui.Signaler Répondre
Bien sûr, et c’est reculer pour mieux sauter. La sélection est naturelle. D’autres filières d’études existent pour que chacun puisse trouver son bonheur.Signaler Répondre
La sélection est un déterminant propre à tout système , car elle garantit son adaptation, son évolution et sa survie, c'est donc un principe fondamental de la vie et bizarrement il échappe à l'entendement des étudiants qui en principe seraient un peu du genre intellectuel, à moins qu'ils n'en soient pas , et dans ce cas que font-ils à l'université ( même si celle ci c'est largement déclassé ) .Signaler Répondre
Tiens un ancien de Paul Sabatier ....Signaler Répondre
Juste une petite opinion le niveau de Paul Sabatier à cette époque était largement supérieur à celui de Lyon I il n'y a pas photo surtout dans les sciences biologiques et chimiques :-)
Il faut arrêter l'accueil massif des étudiants étrangers et les aides associées surtout quand on a nous même dans notre pays des étudiants pauvres qui ne s'en sortent pas (je vous laisse vérifier le nombre de logement CROUS dédiés aux étudiants étrangers).
Puis faut regarder de près car depuis les années 90 il y a eu une évolution.
On a démultiplié les formations BAC+5 souvent des formations qui ne servent à rien sans débouchés. Donc on fait sortir beaucoup plus de Bac+5 qui se retrouvent sur le carreau car il n'y a pas d'emploi.
Dans les années 90, les DESS (ancien Master 2 professionnels) que quelques formations partout en France, donc énormément de candidats pour des promo de 15/20 étudiants (parfois plus de 1000 dossiers pour 15 places).
Maintenant des centaines et des centaines de formations type DESS en France et comme je l'ai dis souvent sur des thématiques inutiles.
Bilan une masse importante de Bac+5 qui sortent tous les ans.
Cela a été un choix voulu cet abaissement, quand on veut faire du "volume" on tire tout vers le "bas".
Vous avez donc du Bac+5 comme caissier dans les hypers ou sur des postes niveau bac ou bac+2. Et pour en voir régulièrement avec un niveau qui a baissé.
Mais si vous étiez des années 90, vous aviez à l'époque du Bac+8 qui candidataient sur des postes de Bac+2, les postes prestigieux (MCU) étant réservés à certains petits poulains de certains directeurs de recherche (la fameuse cooptation universitaire)... ceci est connu par tout bon étudiant de 3ème cycle il est mis au parfum rapidement, il faut pouvoir durant son 3ème cycle tisser son "réseau" de directeurs influents et distribuer les cartes de visites car les postes de MCU ne se donnent pas à la compétence mais au relationnel (c'est la base de la cooptation).
Je souris parfois quand je tombe sur certains noms qui sont aujourd'hui des "Pr" car les ayant connus à l'époque comme étudiants j'ai un parfais souvenir de leur niveau "réel" de l'époque... comme quoi le relationnel paye très bien.
L'Université s'est un système à bout de souffle. Il faudrait avoir le courage de tout reprendre à la base et de tout reconstruire sur des bases assainies mais voilà il y a trop d'intérêts partisans de gens qui vivent sur la bête pour le faire... je dirais aux étudiants d'aujourd'hui de partir rapidement dans un autre pays car sur le long terme ce système universitaire français n'est pas tenable si on le regarde froidement de façon analytique et tout le monde le sait parfaitement.
Les études, c'est sélectif, et ça l'a toujours été n'en déplaise aux étudiants.Signaler Répondre
A titre personnel j'ai fait des études de biologie à l'université Paul Sabatier dans les années 90.
_ Nous étions plus de 3000 à l'entrée en DEUG, 1500 vers la fin de seconde année (dégraissage par les abandons de 1ère et 2ème année et l'incapacité de valider suffisamment d'uv de 1ère année).
_ Nous étions environ 900 en licence.
_ Nous n'étions plus que 450 à 500 en maitrise.
_ Nous nous sommes retrouvés 90 à l'école doctorale (et à peu près autant dans les filières DESS).
Si je donne cet exemple c'est qu'à l'époque la politique de la faculté avait été de ne refuser personne à l'entrée. L'université c'était donc retrouvé être le déversoir d'étudiants d'autres académies qui n'avaient pas eu de place dans leurs universités respectives. La première année a donc été chaotique, mais la nature a petit à petit repris ses droits.
C'est le principe, il y a une sélection malgré tout.
Alors je veux bien comprendre que ça dérange ceux qui voudraient continuer malgré tout (malgré leurs résultats insuffisants) et/ou ceux qui risquent par ailleurs de perdre leur droit de résidence en France. Mais ça n'est pas au système éducatif de réparer leurs échecs ou de régler leurs problèmes. Quand à ceux qui réclament la gratuité des inscriptions c'est un autre sujet, qui implique qu'ils n'en bénéficient visiblement pas de droit (alors que la passoire est à trous larges) mais qu'ils veulent un passe droit (la position des syndicat étant: élargissez les trous de la passoire en prenant de l'argent ailleurs).
Pour info:
- il y a des universités dans les pays étrangers, on est plus au moyen âge,
- il y a des systèmes de bourses dans les pays étrangers, pour leurs étudiants, qui leur permettent selon leurs mérites de pouvoir faire leurs études dans d'autres pays (comme la france),
- il y a des bourses françaises pour les étudiants étrangers (sur critères académiques en général),
- les bourses sur critères sociaux peuvent également être ouvertes aux étudiants étrangers sous conditions
- il y a des associations d'entraide pour les étudiants (et encore certainement d'autres choses au niveau des consulats et ambassades).
Mais ça implique d'être admis à faire des étude, ce qui implique un minimum de réussite scolaire.
Le rôle premier de l'université (hors recherche) n'est pas de prendre en charge les sujets sociaux et administratifs non-scolaires des étudiants, mais de délivrer un enseignement et de sanctionner la réussite.
Sans facs aujourd'huiSignaler Répondre
Sans boulot demain
Ils feront un stand à Pôle Emploi.
Je vous invite à vous renseigner sur la faillite de l'Alternance depuis 1 an .... les jeunes qui ne trouvent plus de stage. Car voyiez vous pour les Entreprises sait avant tout un raisonnement comptable, on a plus d'aides donc on ne prend plus (on évitera de parler du devoir citoyen des entreprises et surtout de nos jours).
Vive la future jeunesse tiermondisée.. car c'est aussi l'idée de la gauche au final non ? pousser tout le monde vers le bas et accroitre une précarité avec l'aide des "Progressistes" qui eux amplifient l'Ubérisation des sociétés humaines.
À donner le bac à tout le monde, on s'étonne après que des incultes veuillent aller en fac même s'ils n'en ont pas le niveau.Signaler Répondre
Merci aux gauchistes pourris qui ont fabriqué des crétins qui travaillent de plus en plus tard, alors qu'ils auraient pu être formés à un métier.
L'entrée en fac ne doit pas être un droit. Une sélection doit se faire en amont, ce qui n'est plus le cas. Résultat: Des "étudiants" qui glandent des années en fac et en ressortent sans diplôme ou avec un diplôme qui ne vaut pas grand-chose. A Lyon 2 c'est bien le problème qui se pose en ce moment. S'ils en sont capables, et s'ils en ont envie, ce qui reste à démontrer, ces individus feraient mieux de s'orienter vers un cycle court qui leur ouvrirait immédiatement les portes d'une activité correctement rémunérée. Mais en ont-ils vraiment envie ?Signaler Répondre
Ils confondent université et préfecture. Si les résultats universitaires d’étudiants étrangers leur permettent, en plus, de réaliser leur souhait de séjourner longuement ou de s’établir en France, tant mieux. Mais, en l’occurrence, ces étudiants n’ont pas le niveau et se heurteront encore et encore au même problème tous les ans sauf à leur accorder par principe un passage automatique à l’année supérieure. Avec un doctorat à la clé qui, en théorie, couronne l’excellence. 2 poids, 2 mesures : les autres étudiants, ceux qui ont le niveau continueront à cravacher. C’est totalement absurde et profondément injuste !Signaler Répondre
Ces imbéciles, entreprenant de démolir la vocation de l’université, ne voient même pas les dommages politiques et sociaux de leur démarche !!
Le combat est ailleurs : aidez ces étudiants à progresser si vous n’êtes pas vous-mêmes convaincus qu’ils n’auront jamais le niveau (et si vous êtes vous-mêmes au niveau) ; militez sur le terrain du droit. Mais ne dévalorisez pas les diplômes universitaires (comme l’est à présent le baccalauréat). C’est dévalorisant y compris pour les étudiants précaires qui parviennent à se hisser en dépit de tous les obstacles socioculturels et économiques de leur condition. Ces obstacles sont à combattre.
Mais réclamer l’inscription d’étudiants qui n’ont pas le niveau est contreproductif et dommageable tant socialement que scientifiquement. Pour tout dire, ça ressemble à une manoeuvre petite bourgeoise pour dévaloriser les quelques fils de prolos qui parviendraient à s’extraire de leur condition… Quand les diplômes ne vaudront plus rien, la sélection se fera sur les relations de papa et maman, sur le réseau, la reproduction de la culture et des privilèges de classe.
Pardonnez-moi les sans facs mais à quoi ça vous sert d'aller étudier à la fac ? Pas ou peu de débouchés après, bac+5 payés à peine un SMIC, ou postes de grattes papiers ou serveurs au MacDo. Allez en formation professionnelle, apprenez du concret, à servir les gens, à faire des trucs utiles comme la maçonnerie, le soin, électricien ou que sais-je ? Sortez des amphis et allez à la rencontre des vrais gens.Signaler Répondre
C’est : augmentation de 17% des étudiants étrangers, le coût net de l’immigration étudiante pour les finances publiques est de 1 milliard d’euros par an, Le manque à gagner de ces exonérations est estimé à 308 M€ / an, alors que les universités se plaignent d’une insuffisance de moyens à hauteur de 240 M€ / an pour assurer leurs missions. deux tiers (66,2%) des étudiants internationaux en mobilité n’obtiennent pas leur licence en 3 ans. 60% des aides d’urgence des CROUS sont accordés à des étudiants étrangers. Les chiffres sont factuels.Signaler Répondre
https://observatoire-immigration.fr/immigration-etudiante/
Ce n'est qu'un exemple de la crise de l'université, crise qui est multiforme.Signaler Répondre
La sélection c’est récompenser le mérite, le travail, l’effort. La non selection c’est la recompense des mediocres qui echoueront in fine, tout en prenant la place de quelqu’un qui en veut.Signaler Répondre
Ce sont toujours les plus médiocres qui manifestent le plus bruyamment !Signaler Répondre
Parce qu'on est sous le couperet de devoir repartir dans son pays d'origine on serait prioritaire dans l'accès aux études ???Signaler Répondre
Un étudiant, c'est 10-15k€ par an que cela coute à la communauté : on devrait donc faire le contraire, et commencer par prioriser l'étude des enfants de nos citoyens, et s'occuper des autres par philanthropie si on en a les moyens. En ce moment, il semble que les moyens ne soient pas là.
Au contraire il faut plus de sélection faire payer l'inscription avec un système de bourses au mérite !Signaler Répondre
Pour les autres essayez le CNAM tout en bossant .
Les diplômes universitaires obtenus seront plus monnayables
Aucun politique n'a eu le courage d'établir une sélection sérieuse à l'entrée de l'université. Le problème est là. Le niveau de nombreux étudiants fait peur. Futurs chômeurs aigris à qui on a menti. Il faudra qu'il se mettent au boulot tous ces petits privilégiés.Signaler Répondre
Les revendications semblent ne concerner qu'une poignée d'aspirants étudiants étrangers, pour lesquels il est réclamé,en plus, une exonération des frais d'inscription. A quel titre ?Signaler Répondre
Si l'inscription en fac devient un moyen d'échapper à une expulsion du pays, elle est détournée sans vergogne de son but premier. C'est scandaleux.
Déjà qu'elle sert à des bacheliers-in-extremis à se caser en attendant de savoir ce qu'ils pourraient bien faire de leur vie ...
Certains VRAIS aspirants étudiants auraient eu une place en fac si tous ces parasites ne la leur avait pas volée.
Et si ces rebelles ne taguaient pas les murs, on n'aurait pas besoin de sacrifier un budget pour effacer leurs oeuvres.
