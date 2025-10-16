Lyon 2 : les sans-facs installent un campement pour dénoncer la "sélection" à l’université

Ce matin, le collectif a installé des tentes dans la cour centrale du campus Berges du Rhône de l’Université Lyon 2, affirmant vouloir "témoigner de l’urgence de la situation des sans fac et des personnes demandant l’accès à la procédure d’exonération des frais d’inscriptions différenciés."

Le collectif explique avoir atteint une impasse : "Face au mur devant lequel nous nous retrouvons dans les discussions avec la présidence de l’Université Lyon 2, nous avons décidé […] d’occuper une partie de l’espace […] sous la forme d’un campement." Selon les sans-facs, "l’objectif est d’alerter toute la communauté universitaire sur la situation des sans-facs qui devient périlleuse."

Les cours ayant déjà commencé, le collectif rappelle que "certaines personnes sans-facs sont menacées d’être expulsées du territoire sans inscription à l’Université." Il demande à la présidence, qui "a le pouvoir d’inscrire cette vingtaine d’étudiants," de les admettre immédiatement : "Ce qui ne bouleverserait absolument pas les conditions d’études des 30 000 étudiant.es de Lyon 2."

Les revendications sont claires : "Nous revendiquons directement l’inscription de tous les sans-facs, et plus largement la fin de la sélection à l’Université ainsi qu’un financement de l’Université à la hauteur du nombre d’étudiants qui souhaite y étudier." Le communiqué appelle : "DE L’ARGENT, IL Y EN A : ALORS INSCRIPTION DES SANS FACS ET ABROGATION DE LA LOI RACISTE 'BIENVENUE EN FRANCE' !"

Le collectif critique les choix budgétaires de la présidence : "La présidente Isabelle von Bueltzingsloewen se cache derrière le manque de moyens à l’université," mais "on ne peut pas fermer les yeux sur les choix budgétaires de la présidence." Il cite "le dernier conseil d’administration" où "la présidence comptait appliquer un nouveau budget austéritaire […] tout en augmentant les primes des vice-présidents qui montent jusqu’à plus de 120 000€ au total." S’ajoutent "les dizaines de milliers d’euros dépensés dans l’effacement de tags" ou encore "les dépenses en termes de sécurité privée, présents surtout pour fliquer les personnes mobilisées."

Pour les sans-facs, "l’accès à l’université devrait être un droit, et non un privilège." Ils affirment :"Il ne devrait y avoir aucune discrimination sur le pays d’origine de l’étudiant lors de son inscription." Ils jugent "tout à fait faisable d’inscrire 33 sans-fac sur une université de 27 000 étudiants" et "d’exonérer les frais d’inscription d’étudiants étrangers au lieu d’effacer les tags."

"On appelle tous les étudiant-es et personnels de l’université à venir nous soutenir au rassemblement de soutien à l’occupation ce jeudi à 13H sur le campus Berges du Rhône !", déclarent ces derniers.