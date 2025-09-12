Tentative de blocage à L'Université Lyon 2 : les CRS déployés pour rétablir l’ordre

Une cinquantaine de personnes ont tenté de bloquer le campus de l’université Lyon 2 à Bron ce vendredi 12 septembre au matin. Selon BFM Lyon, les manifestants, pour la plupart cagoulés, étaient équipés de barres de fer et de palettes.
Des effectifs de la police nationale et de la CRS 83 sont rapidement intervenus sur place pour disperser le rassemblement. Et 22 interpellations auraient été réalisées.
La circulation des trams a été temporairement perturbée dans le secteur. L’université Lyon 2, fermée deux jours plus tôt lors du mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre, est restée ouverte ce vendredi, précise la direction.
A Lyon 2 la rentrée à eu lieu le 8 septembreSignaler Répondre
Fac bloquée dès le 10....
Cela augure bien de l'atmosphère de travail qui y règne ... Les années se suivent et se ressemblent
Ce qui est malheureux c'est que de jeunes bacheliers se trouvent malgré eux dans cette galère !
Ça veut bivouaquer dans les amphi de la fac pour ce week_end ?Signaler Répondre
micron viens d'envoyer 3 rafales en PologneSignaler Répondre
Le petit chef veux la guerre
Il va l'avoir
J'espère qu'il sera en première ligne 🤣🤣🤣🤣
Ce n’est pas avec le blocage et la casse que vous aurez un bel avenir. Rangez votre drapeau palestinien et bougez-vous le c..en étudiant sérieusement !Signaler Répondre
Ces pseudos étudiants sont toujours en grève, en manif, à râler voir à casser, il faut renommer cette école siège du groupement lfi pastèques...Signaler Répondre
Il faut vraiment fermer cette boutique à nulsSignaler Répondre
Quelle réputation ?Signaler Répondre
Bloquons tout c'était juste un mouvement de crasseux insurrectionnels sans la moindre réflexion ni revendication a part "tout casser".
Et on a vu d'ailleurs le flop monumental que ça a été. Le grand soir n'a toujours pas eu et n'aura pas lieu.
CRS : 1Signaler Répondre
Soit disant étudiants gauchos : 0
Il faut surtout rétablir des barèmes dès la primaire, autoriser les enseignants à mettre des 0/20, et arrêter de donner le bac à des illettrés.. en somme que les étudiants aient un minimum de culture et de mérite, et sachent pourquoi ils sont là.. histoire de ramener un peu de sérieux.Signaler Répondre
Il y a presque 3 000 000 d'étudiants en France, autant que de lycéens ou presque, pas tellement moins que de collégiens.. il n'y a aucune selection.. cour de récré et campus c'est kif-kif plein de bourricots.
la 'réputation du mouvement ' est déjà proche du néantSignaler Répondre
Oui, comme les tête de cochons!!Signaler Répondre
Guignol va
je confirme. Un membre de ma famille travaille a Lyon1 fac de chimie. C est le repère de ceux qui ont manqué médecine , pharmacie ,ou autre et dans cette spécialité il y a des étudiants repêches a 6,5 de moyenne uniquement pour que le nombre d étudiants qui n ont pratiquement aucun débouché dans cette spécialité, ne diminue pas ,pour que les crédits de fonctionnement soient maintenus .Donc étudiants nuls ,sans avenir ,entretenus par un système afin de maintenir en place des dizaines de salariés.Signaler Répondre
Ce qu'on voit pour les diplômes universitaires c'est déjà produit pour le Bac par exemple. Ils ont de moins en moins de valeurs.Signaler Répondre
Les Présidences ont démultiplié les formations qui ne servent à rien, sans débouchés, avec souvent des enseignants au rabais (faudrait parler des postes de complaisance). C'est ici de la pure idéologie, je ne parle pas des coûts qu'entrainent toutes ses formations bidons pour avoir des Présidences qui viennent se plaindre que les Universités n'ont pas assez de moyens (déjà faire partir toutes les personnes cooptées sans réelles compétences cela serait un bien pour la Fac).
Il y a en effet énormément de Bac+5 qui ne trouvent pas de boulot et se retrouvent caissier dans des hypers. Tout cela pour avoir des statistiques de bac+5 en hausse ... faudrait voir le vrai niveau de ses pseudo Bac+5 car on trouve aussi beaucoup d'analphabètes.
Vous parlez des sciences "molles" qui ont toujours été un "nid de gauche" mais faire attention car le bilan s'applique aussi aux sciences "dures" .
nos déficits actuelsSignaler Répondre
La probabilité que ce soient des personnes d'extrême gauche est extrêmement élevée,Signaler Répondre
la probabilité que ce soient des personnes d'extrême droite -sous couverture qui plus est- est extrêmement faible (voire inexistante),
mais on va quand même mettre des policiers sur l'enquête, et des journalistes pour lever le lièvre.
Je ne dit pas que c'est impossible, mais que ce soit la première remarque qui te vient à l'esprit dénote un fort penchant complotiste. J'hipotèze la responsabilité des réseaux sociaux, qui encouragent les gens dans ce type de dérive (les extrêmistes en particulier). L'étape suivante est la négation des faits, même devant les preuves, à l'exemple des MAGAs de Trump.
Donner un poids démesuré aux hypothèses les plus improbables aujourd'hui, c'est préparer son esprit à accepter des "vérités alternatives" demain.
Absolument : des militants d'extrême droite qui récupèrent en se déguisant en militants d'extrême gauche...Signaler Répondre
il faudrait surtout que les diplômes universitaires soient de véritables tremplins a l'emploi a l’instar des DUT et autres BTS ; combien de milliers de diplômés (bac +3 , bac +5 , voire bac + 7 ) en sociologie , en psycho , en histoire de l'art , en sciences po .... ne trouvent aucun débouché chaque année ; sans compter qu'avec le bac pour tous , des milliers d'étudiants sortent sans diplômes après 2 ou 3 ans d'errance universitaire ; et le tout pour un cout non négligeable pour la collectivitéSignaler Répondre
C'est quand qu'on règle réellement le problème du monde universitaire qui est depuis de nombreuses décennies confronté à une endogamie crasse?Signaler Répondre
Vous pouvez pas à chaque fois débloquer des facs ou des écoles quand les "bloqueurs" sont encouragés par une certaine catégorie d'enseignants idéologisés.
Il faut arrêter la "cooptation", réformer les nominations des Présidences, encadre la Liberté Académique (ce n'est pas de la liberté quand on est dans de l'antisémitisme et de l'apologie) etc etc.
Je ne suis pas du tout Trumpiste très loin de là mais tout le monde sait qu'il y a un problème avec la sphère universitaire, lui au moins essaye de démolir le totalitarisme intellectuel qui règne dans cette sphère depuis des décennies (choix des axes de recherche, recrutement orienté, mise au placard de la dissidence etc etc).
En France je n'y crois pas... on a un nouveau 1er ministre qui nous ressort des mots "bateaux". Maintenant on est sur le terme "Rupture" (je rappelle que Macron c'était "Disruption" ce qui veut dire la même chose). Arrêtons de se faire piéger par des termes sortis de cabinet de consulting pour mettre de la poudres aux yeux des gens car derrière les mots c'est toujours autant le vide.
C’est bien les gars continuez à entretenir votre futur précarité.Signaler Répondre
C'est comme l'orthographe d'hypothèse c'est à revoir ? ?Signaler Répondre
Lyon 2, ça alors, comme c'est étonnant ?Signaler Répondre
Lyon 2 est devenu une parodie d'université ! Il faut fermer d'urgence ce repère de gauchistesSignaler Répondre
lyon 2 a Bron a toujours été ultra gauche. Déjà a mon époque( je n étais pas dans cette fac) il y avait des profs en particulier une femme sur le toit avec des drapeaux noirs symbole anarchiste traditionnel.Signaler Répondre
peut etre des nervis d'extreme droite qui veulent tenter de nuire à la réputation du mouvement, à ne pas exclureSignaler Répondre