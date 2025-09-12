Tentative de blocage à L'Université Lyon 2 : les CRS déployés pour rétablir l’ordre

Une cinquantaine de personnes ont tenté de bloquer le campus de l’université Lyon 2 à Bron ce vendredi 12 septembre au matin. Selon BFM Lyon, les manifestants, pour la plupart cagoulés, étaient équipés de barres de fer et de palettes.

Des effectifs de la police nationale et de la CRS 83 sont rapidement intervenus sur place pour disperser le rassemblement. Et 22 interpellations auraient été réalisées.

La circulation des trams a été temporairement perturbée dans le secteur. L’université Lyon 2, fermée deux jours plus tôt lors du mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre, est restée ouverte ce vendredi, précise la direction.