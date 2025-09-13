Judiciaire

"Bloquons tout" : les premières sanctions tombent après les débordements du 10 septembre à Lyon

Les comparutions immédiates se sont enchaînées après la manifestation interdite du 10 septembre.

Deux jours après la manifestation "Bloquons tout" du 10 septembre à Lyon, la justice a statué sur le sort de plusieurs personnes interpellées. Pour rappel, 25 personnes avaient été interpellées. Parmi elles, 11 ont vu leur garde à vue prolongée et ont été déférées devant la justice.

Neuf personnes ont ainsi été jugées ce vendredi pour des faits liés aux incidents qui ont suivi la manifestation interdite. Ces derniers sont poursuivis pour des faits variés, allant des dégradations aux violences contre les forces de l’ordre.

Parmi les prévenus, plusieurs ont été arrêtés en possession de matériel compromettant. L’un d’eux, arrêté rue de Bonnel, avait dans son sac des fumigènes, des barres métalliques et des bombes de peinture.

D’autres, venus de Savoie et de Haute-Savoie, étaient poursuivis pour avoir lancé des pierres sur les forces de l’ordre. Un étudiant lyonnais était quant à lui accusé d’avoir jeté une canette en direction des policiers.

Un autre prévenu, contrôlé à proximité de la préfecture, avait sur lui un casque, un masque et des lunettes de ski. Son sac portant le sigle "presse", il se présentait comme un photographe indépendant. Il était poursuivi pour participation à une manifestation masquée, infraction déjà relevée à son encontre lors de rassemblements antérieurs, notamment les gilets jaunes. Un jeune sans emploi, vivant en foyer, a quant à lui été déféré pour avoir incendié une poubelle. Leurs sorts ne sont pas encore connus.

Des peines prononcées

Dans le même temps, trois autres manifestants ont été jugés. Un chef d’équipe de 29 ans a été condamné à un an de prison ferme, peine aménagée sous bracelet électronique, pour des jets de pierres. Un employé de restauration de 24 ans, arrêté avec un sac contenant le nécessaire pour confectionner un cocktail molotov, a reçu une peine de six mois ferme également sous surveillance électronique.

Enfin, un autre prévenu, âgé de 26 ans et sans antécédents, sera jugé ultérieurement. Il avait refusé d’obtempérer lors d’un face-à-face avec les forces de l’ordre dans le quartier de la Guillotière. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à de nouvelles manifestations en attendant son audience prévue en octobre.

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Madame Magloire le 13/09/2025 à 12:19

Pendant que les chinois nous inondent de leurs produits, et que l armée russe est à nos portes, en France les gauchos cassent tout.
C'est super pour relancer l économie...

Signaler Répondre
avatar
mon pôvre le 13/09/2025 à 12:09
Taler duncon. a écrit le 13/09/2025 à 11h35

Une bonne guerre remettra la France dans les rails et l’assistanat en berne.

Quel commentaire débile! Mon grand père a fais toutes les grandes guerres!
Si il était encore là, tu pourrais lui dire en face!!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/09/2025 à 11:59

11 électeurs lfi sur le carreau pour l'instant.

Signaler Répondre
avatar
tu fais de l uchronie chronique :tu devrais lire et etudier d un peu plus pres le 13/09/2025 à 11:44
La CAF 1 er employeur de France. a écrit le 13/09/2025 à 11h34

Votre commentaire serait réaliste Si , réellement la gauche avait été au pouvoir . Malheureusement, pour vous la droite a toujours gouverné est gagné les élections 🗳️en se déguisant même en Rose 🥀 pour faire croire qu’ils étaient avec le peuple , alors qu’ils ont été les fossoyeurs delà vraie gauche ´ les communistes ´ grâce à eux éradiquer dans l’hypocrisie et le mensonge. Il n’y a juste une droite molle qui a entretient des assistés et qui aujourd’hui ce rends compte que même en payant leur tranquillité, ses memes assistés ont le courage de se révolter contre Eux .

l histoire des errements du communisme et sa chute dans les annees 80- 90...hi,hi,hi

Signaler Répondre
avatar
Taler duncon. le 13/09/2025 à 11:35
18 septembre? a écrit le 13/09/2025 à 11h12

A voir le 18 septembre?

Une bonne guerre remettra la France dans les rails et l’assistanat en berne.

Signaler Répondre
avatar
La CAF 1 er employeur de France. le 13/09/2025 à 11:34
Embrigadement... a écrit le 13/09/2025 à 10h45

A Aurillac, on dresse les enfants dès le berceau. Des groupes d'enfants ont été incités à attaquer une banque avec des pavés en mousse. Finalement, avec la gauche, on se retrouve bien sous les régimes Chine/Kremlin, où les enfants sont embrigadés dès leur plus jeune âge et ne sont plus qu'une seule tête. A pleurer. A rapprocher des émeutiers qui avaient déjà beaucoup détruit lors du Festival du théâtre de rues. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est pourquoi ces émeutiers s'en sont pris à des théâtreux, pourtant majoritairement de gauche, voire d'ultra-gauche.

Votre commentaire serait réaliste Si , réellement la gauche avait été au pouvoir . Malheureusement, pour vous la droite a toujours gouverné est gagné les élections 🗳️en se déguisant même en Rose 🥀 pour faire croire qu’ils étaient avec le peuple , alors qu’ils ont été les fossoyeurs delà vraie gauche ´ les communistes ´ grâce à eux éradiquer dans l’hypocrisie et le mensonge. Il n’y a juste une droite molle qui a entretient des assistés et qui aujourd’hui ce rends compte que même en payant leur tranquillité, ses memes assistés ont le courage de se révolter contre Eux .

Signaler Répondre
avatar
cest clà oui le 13/09/2025 à 11:31
Résultats a écrit le 13/09/2025 à 11h02

Tu casses, tu paies et c'est pas cher payé !

Vous rigolez quand vous dites ça ! Le gouvernement réfléchis à une surprime de 5% sur les assurances que tout le monde paie, pour couvrir les dégats occasionnés lors des émeutes ou manifestations.

Signaler Répondre
avatar
mais si le 13/09/2025 à 11:27

Et toujours pas de sanctions financières pour ceux qui cassent tout?
Ah si 5 % d'augmentation sur chaque contrat d'assurance!!!

Signaler Répondre
avatar
bel encouragement a recommencer le 13/09/2025 à 11:23

Comme d’habitude, la police se met en danger pour interpeller ces racailles en douceur et les juges complices les relâchent pour la cinquantaine fois…

Signaler Répondre
avatar
18 septembre? le 13/09/2025 à 11:12

A voir le 18 septembre?

Signaler Répondre
avatar
TRAM SURF le 13/09/2025 à 11:07

Combien pour un tram?

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 13/09/2025 à 11:07

qu'ils prennent cher.... surtout celui avec le dossart Presse

Signaler Répondre
avatar
Résultats le 13/09/2025 à 11:02

Tu casses, tu paies et c'est pas cher payé !

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/09/2025 à 11:00
peines legeres? a écrit le 13/09/2025 à 10h30

peines legeres?

Légères comme d'habitude.. mais rapides pour changer.

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche ! le 13/09/2025 à 10:58
kool a écrit le 13/09/2025 à 09h30

Faut les envoyer en palestine ,ça leur remettra ,peut être ,les neurones en place

L'ONU a exclue le Hams. Aux USA, l'extrème gauche tue. En France LFI pue !

Signaler Répondre
avatar
Embrigadement... le 13/09/2025 à 10:45

A Aurillac, on dresse les enfants dès le berceau. Des groupes d'enfants ont été incités à attaquer une banque avec des pavés en mousse. Finalement, avec la gauche, on se retrouve bien sous les régimes Chine/Kremlin, où les enfants sont embrigadés dès leur plus jeune âge et ne sont plus qu'une seule tête. A pleurer. A rapprocher des émeutiers qui avaient déjà beaucoup détruit lors du Festival du théâtre de rues. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est pourquoi ces émeutiers s'en sont pris à des théâtreux, pourtant majoritairement de gauche, voire d'ultra-gauche.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 13/09/2025 à 10:42

Wesh j'ai un bracelet électronique.
Comment je vais me la pèter dans le quartier.
Ils vont tous me respecter.

Signaler Répondre
avatar
peines legeres? le 13/09/2025 à 10:30
intimidation d'état? a écrit le 13/09/2025 à 09h57

Intimidation d'état?

peines legeres?

Signaler Répondre
avatar
intimidation d'état? le 13/09/2025 à 09:57

Intimidation d'état?

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 13/09/2025 à 09:43

Résultat de la justice ?
Prison + lourdes amendes ?

Signaler Répondre
avatar
comme d'hab' le 13/09/2025 à 09:35

Ils sont rentré tranquilles chez eux ! jusqu'à la prochaine !

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/09/2025 à 09:32

Preuve que la justice va vite quand elle veut.

Signaler Répondre
avatar
kool le 13/09/2025 à 09:30

Faut les envoyer en palestine ,ça leur remettra ,peut être ,les neurones en place

Signaler Répondre
avatar
C'est tout ? le 13/09/2025 à 09:20

Le but était de bloquer économiquement le pays, certains commerçants ont perdus leur recette de la journée, pour eux et leur employés c'est grave,
Donc suspension des aides à ces manifestants

Signaler Répondre
avatar
drole de justice le 13/09/2025 à 09:07

6 mois ferme sous bracelet donc en fait … rien ! il continue sa vie tranquille !!!! et pourra recommencer le 18 septembre ….

Signaler Répondre

