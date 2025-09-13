"Bloquons tout" : les premières sanctions tombent après les débordements du 10 septembre à Lyon

Deux jours après la manifestation "Bloquons tout" du 10 septembre à Lyon, la justice a statué sur le sort de plusieurs personnes interpellées. Pour rappel, 25 personnes avaient été interpellées. Parmi elles, 11 ont vu leur garde à vue prolongée et ont été déférées devant la justice.
Neuf personnes ont ainsi été jugées ce vendredi pour des faits liés aux incidents qui ont suivi la manifestation interdite. Ces derniers sont poursuivis pour des faits variés, allant des dégradations aux violences contre les forces de l’ordre.
Parmi les prévenus, plusieurs ont été arrêtés en possession de matériel compromettant. L’un d’eux, arrêté rue de Bonnel, avait dans son sac des fumigènes, des barres métalliques et des bombes de peinture.
D’autres, venus de Savoie et de Haute-Savoie, étaient poursuivis pour avoir lancé des pierres sur les forces de l’ordre. Un étudiant lyonnais était quant à lui accusé d’avoir jeté une canette en direction des policiers.
Un autre prévenu, contrôlé à proximité de la préfecture, avait sur lui un casque, un masque et des lunettes de ski. Son sac portant le sigle "presse", il se présentait comme un photographe indépendant. Il était poursuivi pour participation à une manifestation masquée, infraction déjà relevée à son encontre lors de rassemblements antérieurs, notamment les gilets jaunes. Un jeune sans emploi, vivant en foyer, a quant à lui été déféré pour avoir incendié une poubelle. Leurs sorts ne sont pas encore connus.
Des peines prononcées
Dans le même temps, trois autres manifestants ont été jugés. Un chef d’équipe de 29 ans a été condamné à un an de prison ferme, peine aménagée sous bracelet électronique, pour des jets de pierres. Un employé de restauration de 24 ans, arrêté avec un sac contenant le nécessaire pour confectionner un cocktail molotov, a reçu une peine de six mois ferme également sous surveillance électronique.
Enfin, un autre prévenu, âgé de 26 ans et sans antécédents, sera jugé ultérieurement. Il avait refusé d’obtempérer lors d’un face-à-face avec les forces de l’ordre dans le quartier de la Guillotière. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à de nouvelles manifestations en attendant son audience prévue en octobre.
Pendant que les chinois nous inondent de leurs produits, et que l armée russe est à nos portes, en France les gauchos cassent tout.Signaler Répondre
C'est super pour relancer l économie...
Quel commentaire débile! Mon grand père a fais toutes les grandes guerres!Signaler Répondre
Si il était encore là, tu pourrais lui dire en face!!!
11 électeurs lfi sur le carreau pour l'instant.Signaler Répondre
l histoire des errements du communisme et sa chute dans les annees 80- 90...hi,hi,hiSignaler Répondre
Une bonne guerre remettra la France dans les rails et l’assistanat en berne.Signaler Répondre
Votre commentaire serait réaliste Si , réellement la gauche avait été au pouvoir . Malheureusement, pour vous la droite a toujours gouverné est gagné les élections 🗳️en se déguisant même en Rose 🥀 pour faire croire qu’ils étaient avec le peuple , alors qu’ils ont été les fossoyeurs delà vraie gauche ´ les communistes ´ grâce à eux éradiquer dans l’hypocrisie et le mensonge. Il n’y a juste une droite molle qui a entretient des assistés et qui aujourd’hui ce rends compte que même en payant leur tranquillité, ses memes assistés ont le courage de se révolter contre Eux .Signaler Répondre
Vous rigolez quand vous dites ça ! Le gouvernement réfléchis à une surprime de 5% sur les assurances que tout le monde paie, pour couvrir les dégats occasionnés lors des émeutes ou manifestations.Signaler Répondre
Et toujours pas de sanctions financières pour ceux qui cassent tout?Signaler Répondre
Ah si 5 % d'augmentation sur chaque contrat d'assurance!!!
Comme d’habitude, la police se met en danger pour interpeller ces racailles en douceur et les juges complices les relâchent pour la cinquantaine fois…Signaler Répondre
A voir le 18 septembre?Signaler Répondre
Combien pour un tram?Signaler Répondre
qu'ils prennent cher.... surtout celui avec le dossart PresseSignaler Répondre
Tu casses, tu paies et c'est pas cher payé !Signaler Répondre
Légères comme d'habitude.. mais rapides pour changer.Signaler Répondre
L'ONU a exclue le Hams. Aux USA, l'extrème gauche tue. En France LFI pue !Signaler Répondre
A Aurillac, on dresse les enfants dès le berceau. Des groupes d'enfants ont été incités à attaquer une banque avec des pavés en mousse. Finalement, avec la gauche, on se retrouve bien sous les régimes Chine/Kremlin, où les enfants sont embrigadés dès leur plus jeune âge et ne sont plus qu'une seule tête. A pleurer. A rapprocher des émeutiers qui avaient déjà beaucoup détruit lors du Festival du théâtre de rues. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est pourquoi ces émeutiers s'en sont pris à des théâtreux, pourtant majoritairement de gauche, voire d'ultra-gauche.Signaler Répondre
Wesh j'ai un bracelet électronique.Signaler Répondre
Comment je vais me la pèter dans le quartier.
Ils vont tous me respecter.
peines legeres?Signaler Répondre
Intimidation d'état?Signaler Répondre
Résultat de la justice ?Signaler Répondre
Prison + lourdes amendes ?
Ils sont rentré tranquilles chez eux ! jusqu'à la prochaine !Signaler Répondre
Preuve que la justice va vite quand elle veut.Signaler Répondre
Faut les envoyer en palestine ,ça leur remettra ,peut être ,les neurones en placeSignaler Répondre
Le but était de bloquer économiquement le pays, certains commerçants ont perdus leur recette de la journée, pour eux et leur employés c'est grave,Signaler Répondre
Donc suspension des aides à ces manifestants
6 mois ferme sous bracelet donc en fait … rien ! il continue sa vie tranquille !!!! et pourra recommencer le 18 septembre ….Signaler Répondre