Blocages du 10 septembre à Lyon et ses environs : 15 interpellations dans le Rhône, une journée d'actions intenses mais mal préparées

Ce mercredi, c'est la date fatidique. En ce 10 septembre, des points de blocage sont prévus dans l'agglomération de Lyon et le Rhône toute la journée.

Point à 17h40 : Il n'y a désormais plus que quelques groupes disparates en ville. Sur les boucles Telegram des manifestants, on note le manque de préparation, voire de motivation, pour organiser de nouveaux blocages d'envergure. A suivre désormais les éventuels sursauts à l'approche de la soirée.

Point à 17h30 : Il y a désormais eu 15 interpellations dans le Rhône, et 39 à l'échelle de la région.

Point à 17h : Le rectorat communique les chiffres de grévistes au sein de l'académie de Lyon : La participation dans le premier degré est estimée à 0,00 % (majorité des écoles fermées le mercredi matin), dans les collèges à 5,66%, dans les lycées d’enseignement général et technologique à 8,13% et dans les lycées professionnels à 6,63%.

Point à 16h45 : Beaucoup de jeunes garnissent désormais les rangs du dernier gros cortège, qui vient de tenter de bloquer le quai Gailleton à hauteur du Sofitel Bellecour.

Point à 16h05 : On passe à 13 interpellations. Il y a désormais des petits groupes dispersés de manifestants à la Part-Dieu, place Carnot et dans le Vieux-Lyon, suivis de près par les forces de l'ordre.

Point à 16h : Des manifestants déterminés arrivés sur les quais de Saône traversent désormais la rivière via la passerelle Paul Couturier pour rejoindre Saint-Georges.

Point à 15h45 : La rue Victor Hugo est inondée de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants et les empêcher de rejoindre Bellecour.

Point à 15h30 : Le cortège est place Carnot à Perrache. Il doit emprunter la rue Victor Hugo pour finir place Bellecour, le lieu initial de départ du mouvement.

Point à 15h20 : Le cortège a remonté l'avenue Berthelot jusqu'au pont Gallieni. Retour à Perrache, là où tout a commencé à 6h30 du matin. Dans le même temps, une partie des manifestants restés place Guichard ont fait face à des tirs de gaz lacrymogène, ce qui a provoqué leur départ précipité.

Point à 14h45 : La préfecture annonce une dixième interpellation depuis ce matin.

Point à 14h40 : Pour rattraper le gros du cortège qui descend la rue Garibaldi, la police se retrouve bloquée à cause des importants travaux de la Métropole. A noter que quelques casseurs se sont perdus dans les rues du 6e arrondissement.

Point à 14h10 : Un chantier permet aux black blocs de saisir des munitions et des barrières pour barricades avenue de Saxe. Environ 8000 personnes sont recensées par la préfecture entre le cortège principal et les antifas.

Point à 13h45 : Du grabuge avec des black blocs rue Dunoir et square Moncey. Les forces de l'ordre répliquent par des charges et du gaz lacrymogène. Le gros des manifestants retourne donc place Guichard.

Point à 13h30 : Un cortège s'est dirigé en direction de la Guillotière. L'accès aux ponts et donc à la Presqu'île est interdit, les forces de l'ordre font tout pour contenir les manifestants sur la rive gauche du Rhône.

Point à 13h20 : Un cortège sauvage part de la place Guichard, rue de la Part-Dieu.

Point à 12h30 : La place Guichard est noire de monde. On ne sait pas encore si un cortège va se former et s'il va déambuler dans Lyon. Plus de 2000 personnes sont réunies.

Point à 12h10 : On passe à 9 interpellations. Alors que la manifestation était prévue à 12h place Bellecour, des groupes de personnes se dirigent plutôt vers la place Guichard.

Point à 11h30 : Une rixe aurait eu lieu devant le lycée Saint-Just dans le 5e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, la rumeur d'une expédition punitive de l'ultradroite enfle, mais l'information n'est pas vérifiée. Pour le moment, 7 interpellations ont été réalisées dans l'agglomération.

Point à 10h40 : Encore une soixantaine de manifestants sont présents dans les environs du rond-point de la Feyssine. 

Point à 10h15 : Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau évoque des jets de pavés contre la police vers 9h à Lyon. A noter que 5 interpellations ont été réalisées depuis ce matin.

Point à 10h10 : La tension est retombée en ville, les antifas se sont repliés, probablement en attendant la manifestation de 12h place Bellecour.

Point à 9h35 : Dispersion des manifestants place Guichard à Lyon par des tirs de lacrymo.

Point à 9h30 : Le rond-point de la zone industrielle sur la route de Vaulx-en-Velin fait l'objet d'un barrage filtrant. Cela a des impacts sur la circulation sur l'A46. A la raffinerie de Feyzin, une cinquantaine de manifestants sont arrivés sur place.

Point à 9h20 : Les abords du centre commercial de la Part-Dieu sont noyés dans le gaz lacrymogène. D'importants moyens de forces de l'ordre sont en route pour ramener le calme.

Point à 9h : Le groupe d'antifas se dirige de plus en plus vers la Part-Dieu. Ils sont actuellement au niveau de la rue Paul Bert.

Point à 8h40 : Les black blocs poursuivent leur déambulation destructrice dans la Guillotière. A noter des blocages du campus de la Doua ou encore de Sciences Po Lyon.

Point à 8h35 : Le rond-point de la Feyssine a été repris aux manifestants par les forces de l'ordre.

Point à 8h30 : Outre le rond-point de la Feyssine et son barrage filtrant, un groupe de dizaines de jeunes membres de l'ultragauche réalisent quelques blocages à Lyon, mais sont rapidement délogés. Après le pont de l'Université puis le quai Claude-Bernard, ils avancent en direction de la Guillotière.

Point à 8h15 : Un barrage a été installé quai Gailleton au niveau du pont de l'Université. Des automobilistes prennent des risques pour le forcer. Des tirs de gaz lacrymogène ont été réalisés pour débloquer le pont vers 8h15. Le groupe se dirige désormais vers le 7e arrondissement.

Point à 8h : Au rond-point de la Feyssine, un barrage filtrant est installé avec une centaine de personnes. En Presqu'île, les manifestants font face à une trop forte riposte policière à Perrache et se déplacent désormais vers Bellecour, après avoir été délogés du pont Gallieni.

Point à 7h30 : L'université Lyon 1 a été bloquée par des étudiants ce matin. Plusieurs points s'activent, avec quelques dizaines de personnes par exemple au rond-point de la Feyssine. Le gros du blocage se situe toujours à Perrache, avec consignes données en interne de bifurquer vers Villeurbanne désormais, afin d'échapper aux forces de l'ordre qui quadrillent le quartier. Le pont Gallieni a fait l'objet de tentatives de déblocage à coups de gaz lacrymogène, ce qui a poussé le groupe à retourner sur la M7 pour stopper la circulation.

Point à 7h : Depuis 6h30, un groupe d'environ 200 bloqueurs s'est retrouvé place des Archives à Perrache, pour le premier "blocage" de la journée à Lyon. Rapidement délogés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, certains manifestants ont tenté ensuite de bloquer la M7 en marchant sur les voies après avoir enjambé le parapet. Une tentative très brève, qui a entraîné des bouchons quelques minutes jusqu'au pont de la Mulatière. Le groupe s'est ensuite dirigé sur le pont Gallieni pour bloquer la circulation automobile. La CRS83 est sur place pour disperser les manifestants très mobiles dans le secteur de Perrache.

Des poubelles incendiées ont été installées sur les voies du tramway cours Charlemagne, ou encore aux abords du tunnel de la Croix-Rousse, fermé temporairement pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, les blocages et manifestations annoncés officiellement pour la journée dans la Métropole de Lyon :

  • 6h30 : place des Archives (Lyon 2e)
  • 7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)
  • 8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)
  • 9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin
  • 11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)
  • 12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)
  • 19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)

Les forces de l’ordre de leur côté agiront selon les directives ministérielles selon la préfecture du Rhône : "Débloquer, disperser, interpeller."

10 septembre

