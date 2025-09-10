Blocages du 10 septembre à Lyon : "Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message" dénonce Grégory Doucet

Dès 6h30, et jusqu'à la fin d'après-midi, en attendant d'éventuelles rebonds à la nuit tombée, le 10 septembre a tenu partiellement ses promesses avec des blocages, des manifestations mais aussi beaucoup de casses de la part des black blocs.

Un mouvement salué par Grégory Doucet dans une réaction officielle. Le maire écologiste estime qu'à Lyon, "comme partout ailleurs, de nombreux Lyonnais ont exprimé leur exigence de justice sociale. Une aspiration que je partage et à laquelle le Président de la République refuse de répondre".

Mais le premier magistrat de Lyon consacre la majeure partie de sa réaction aux casseurs qu'il condamne : "Les violences qui se déroulent dans notre ville sont intolérables. Je condamne fermement les attaques dirigées contre les policiers comme les dégradations de biens publics et privés. Tout mon soutien aux agents pris pour cible dans leurs missions. Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message".

La préfecture du Rhône a annoncé 15 interpellations dans le Rhône, tandis que le gros de la casse a eu lieu dans le secteur de la place Guichard et de la rue Garibaldi.