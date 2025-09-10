Blocages du 10 septembre à Lyon : "Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message" dénonce Grégory Doucet

Dès 6h30, et jusqu'à la fin d'après-midi, en attendant d'éventuelles rebonds à la nuit tombée, le 10 septembre a tenu partiellement ses promesses avec des blocages, des manifestations mais aussi beaucoup de casses de la part des black blocs.
Un mouvement salué par Grégory Doucet dans une réaction officielle. Le maire écologiste estime qu'à Lyon, "comme partout ailleurs, de nombreux Lyonnais ont exprimé leur exigence de justice sociale. Une aspiration que je partage et à laquelle le Président de la République refuse de répondre".
Mais le premier magistrat de Lyon consacre la majeure partie de sa réaction aux casseurs qu'il condamne : "Les violences qui se déroulent dans notre ville sont intolérables. Je condamne fermement les attaques dirigées contre les policiers comme les dégradations de biens publics et privés. Tout mon soutien aux agents pris pour cible dans leurs missions. Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message".
La préfecture du Rhône a annoncé 15 interpellations dans le Rhône, tandis que le gros de la casse a eu lieu dans le secteur de la place Guichard et de la rue Garibaldi.
Dans une démocratie le discours de Grégory Doucet s'entend mais dans un régime où les premiers ministres et leurs gouvernements sont issus de partis qui ont perdu les élections, la violence devient légitime.Signaler Répondre
Qu’on soit de droite ou de gauche, pour peu qu’on ait un cerveau, un constat s’impose : ce mec est plein de vide. Le maître incontesté des discours creux.Signaler Répondre
Grégory, RENDS LE POGNON !!Signaler Répondre
Soit prudent .Signaler Répondre
Ce sont tes électeurs !
Insiste bien sur le fait que tu les comprends!!!!
Fonctionnaires ou assimilés, chômeurs, en congés maladie , sncf , etc….
Bref tous des fainéants et profiteurs !!!
Il découvre l'eau chaude ?Signaler Répondre
Ce sont tes électeurs !!!Signaler Répondre
Le message, c’est : je suis un idéologue inculte. Sorti des pistes cyclables je n’ai aucune conviction, aucune vision, aucune connaissance sociale. J’ânonne maladroitement la récitation du PS sur « l’inclusion » tout en pratiquant le tri sélectif à grande échelle : dehors les prolos, les handicapés et les vieux. Quand je suis en campagne, je bouffe à tous les râteliers et je suis prêt à dire tout et son contraire.Signaler Répondre
Tiens tiens le maire change de discours à l’approche des élections municipales !!! Monsieur Doucet vous n’avez pas bougez durant les 5 premières années de votre mandat et subitement à l’approche de l’échéance électorale vous vous souciez de dénoncer les casseurs !!! Vous prenez vraiment les lyonnais pour des C… mais nous avons de la mémoire 😉!!Signaler Répondre
Guignol est bien à Lyon....Signaler Répondre
Tu soules mais grave...Signaler Répondre
Pas très étonnant concernant cette personne.Signaler Répondre
Un peu de cohérence, les casseurs sont plutôt de votre bord politique..... extrême gauche et pro Palestine..faut arrêter de jouer l'ambiguïté. Lfi va te manger tout cruSignaler Répondre
Il va falloir sérieusement penser à retourner à handicap international
Quel faux cul ce mecSignaler Répondre
Vivement mars prochain que l'on entende plus parler de lui.Signaler Répondre
quel message,,,c est quoi le message??Signaler Répondre
Grégory Doucet, quand Yannick Jadot, le candidat de votre parti aux dernières présidentielles que vous vous êtes empressé de vous déclarer prêt à servir, s’affirme ces jours-ci prêt à faire alliance avec LR… Ça en dit long sur le soit-disant logiciel de gauche de votre parti !!Signaler Répondre
Tout comme ça en dit long sur tous les partis qui se sont agglutinés autour de votre candidature au moment de votre garde à vue pour graves soupçons de détournement de fonds publics (l’argent des travailleurs).
Ayez au moins la décence d’assumer ce que vous êtes : un capitaliste libéral qui contourne la démocratie à chaque fois que c’est possible pour servir les intérêts d’une minorité aux dépens de la majorité qui s’appauvrit et dont vous aggravez l’exclusion !
On rêve on respecte plus rien même pas les catholiques alors sa pensée elle va dans la fosseSignaler Répondre
"Lorsque -mes électeurs- s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message" dénonce Grégory Doucet ;-)Signaler Répondre
6 mois mon coco et élevage de chèvres sur le plateau du Larzac.
C’est la perspective des élections municipales de 2026… il soutient la police… on croit rêverSignaler Répondre
Il n’a qu’à dire cela à ses potes LFI et de l’ultra gauche radicale !!!Signaler Répondre
Ceci dit, il en est strictement incapable, comme toutes les composantes du NFP.
Par contre, il se verrait bien au pouvoir…Pathétique !
C'est la ou l'on se rend compte qu'il n'y a en fait que très peu de militants EELV à Lyon. Faible participation.Signaler Répondre
il fallait dire ces paroles avant les manifsSignaler Répondre
J'ai rêvé ou il vient de dire un truc intelligent ?Signaler Répondre
Soit il a été touché par la grâce divine, soit il sent que les municipales approchent.