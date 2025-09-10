Politique

Blocages du 10 septembre à Lyon : "Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message" dénonce Grégory Doucet

Ce mercredi, Lyon est passée par tous les états.

Dès 6h30, et jusqu'à la fin d'après-midi, en attendant d'éventuelles rebonds à la nuit tombée, le 10 septembre a tenu partiellement ses promesses avec des blocages, des manifestations mais aussi beaucoup de casses de la part des black blocs.

Un mouvement salué par Grégory Doucet dans une réaction officielle. Le maire écologiste estime qu'à Lyon, "comme partout ailleurs, de nombreux Lyonnais ont exprimé leur exigence de justice sociale. Une aspiration que je partage et à laquelle le Président de la République refuse de répondre".

Mais le premier magistrat de Lyon consacre la majeure partie de sa réaction aux casseurs qu'il condamne : "Les violences qui se déroulent dans notre ville sont intolérables. Je condamne fermement les attaques dirigées contre les policiers comme les dégradations de biens publics et privés. Tout mon soutien aux agents pris pour cible dans leurs missions. Lorsque des casseurs s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message".

La préfecture du Rhône a annoncé 15 interpellations dans le Rhône, tandis que le gros de la casse a eu lieu dans le secteur de la place Guichard et de la rue Garibaldi.

Grégory Doucet

10 septembre

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LFI 69 le 10/09/2025 à 20:55

Dans une démocratie le discours de Grégory Doucet s'entend mais dans un régime où les premiers ministres et leurs gouvernements sont issus de partis qui ont perdu les élections, la violence devient légitime.

Signaler Répondre
avatar
Poupée gonflable le 10/09/2025 à 20:53

Qu’on soit de droite ou de gauche, pour peu qu’on ait un cerveau, un constat s’impose : ce mec est plein de vide. Le maître incontesté des discours creux.

Signaler Répondre
avatar
Doucet, Collomb, même combat le 10/09/2025 à 20:38

Grégory, RENDS LE POGNON !!

Signaler Répondre
avatar
Question de communication le 10/09/2025 à 20:32

Soit prudent .
Ce sont tes électeurs !
Insiste bien sur le fait que tu les comprends!!!!
Fonctionnaires ou assimilés, chômeurs, en congés maladie , sncf , etc….
Bref tous des fainéants et profiteurs !!!

Signaler Répondre
avatar
GAD le 10/09/2025 à 20:30

Il découvre l'eau chaude ?

Signaler Répondre
avatar
Soit prudent!!! le 10/09/2025 à 20:27

Ce sont tes électeurs !!!

Signaler Répondre
avatar
Soleil vert le 10/09/2025 à 20:27
votez a écrit le 10/09/2025 à 20h00

quel message,,,c est quoi le message??

Le message, c’est : je suis un idéologue inculte. Sorti des pistes cyclables je n’ai aucune conviction, aucune vision, aucune connaissance sociale. J’ânonne maladroitement la récitation du PS sur « l’inclusion » tout en pratiquant le tri sélectif à grande échelle : dehors les prolos, les handicapés et les vieux. Quand je suis en campagne, je bouffe à tous les râteliers et je suis prêt à dire tout et son contraire.

Signaler Répondre
avatar
En campagne DOUCET ? le 10/09/2025 à 20:19

Tiens tiens le maire change de discours à l’approche des élections municipales !!! Monsieur Doucet vous n’avez pas bougez durant les 5 premières années de votre mandat et subitement à l’approche de l’échéance électorale vous vous souciez de dénoncer les casseurs !!! Vous prenez vraiment les lyonnais pour des C… mais nous avons de la mémoire 😉!!

Signaler Répondre
avatar
Y a pas de doute le 10/09/2025 à 20:18

Guignol est bien à Lyon....

Signaler Répondre
avatar
Tu sais quoi keumé le 10/09/2025 à 20:09

Tu soules mais grave...

Signaler Répondre
avatar
Gabouillon le 10/09/2025 à 20:06

Pas très étonnant concernant cette personne.

Signaler Répondre
avatar
Cohérence le 10/09/2025 à 20:05

Un peu de cohérence, les casseurs sont plutôt de votre bord politique..... extrême gauche et pro Palestine..faut arrêter de jouer l'ambiguïté. Lfi va te manger tout cru
Il va falloir sérieusement penser à retourner à handicap international

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 10/09/2025 à 20:03

Quel faux cul ce mec

Signaler Répondre
avatar
Bientôt débarrassé de ce maire le 10/09/2025 à 20:02

Vivement mars prochain que l'on entende plus parler de lui.

Signaler Répondre
avatar
votez le 10/09/2025 à 20:00

quel message,,,c est quoi le message??

Signaler Répondre
avatar
Clown tragique le 10/09/2025 à 19:56

Grégory Doucet, quand Yannick Jadot, le candidat de votre parti aux dernières présidentielles que vous vous êtes empressé de vous déclarer prêt à servir, s’affirme ces jours-ci prêt à faire alliance avec LR… Ça en dit long sur le soit-disant logiciel de gauche de votre parti !!

Tout comme ça en dit long sur tous les partis qui se sont agglutinés autour de votre candidature au moment de votre garde à vue pour graves soupçons de détournement de fonds publics (l’argent des travailleurs).

Ayez au moins la décence d’assumer ce que vous êtes : un capitaliste libéral qui contourne la démocratie à chaque fois que c’est possible pour servir les intérêts d’une minorité aux dépens de la majorité qui s’appauvrit et dont vous aggravez l’exclusion !

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 19:53

On rêve on respecte plus rien même pas les catholiques alors sa pensée elle va dans la fosse

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/09/2025 à 19:47

"Lorsque -mes électeurs- s’emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message" dénonce Grégory Doucet ;-)
6 mois mon coco et élevage de chèvres sur le plateau du Larzac.

Signaler Répondre
avatar
Mamie48 le 10/09/2025 à 19:42

C’est la perspective des élections municipales de 2026… il soutient la police… on croit rêver

Signaler Répondre
avatar
Quel pantin le 10/09/2025 à 19:40

Il n’a qu’à dire cela à ses potes LFI et de l’ultra gauche radicale !!!
Ceci dit, il en est strictement incapable, comme toutes les composantes du NFP.
Par contre, il se verrait bien au pouvoir…Pathétique !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 10/09/2025 à 19:40

C'est la ou l'on se rend compte qu'il n'y a en fait que très peu de militants EELV à Lyon. Faible participation.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 10/09/2025 à 19:40

il fallait dire ces paroles avant les manifs

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 10/09/2025 à 19:33

J'ai rêvé ou il vient de dire un truc intelligent ?
Soit il a été touché par la grâce divine, soit il sent que les municipales approchent.

Signaler Répondre

