Dégradations à Lyon le 10 septembre : Grégory Doucet et Bruno Bernard, des "pompiers pyromanes" selon la droite

Toute la journée, les blocages et manifestations du 10 septembre ont laissé derrière eux des dégâts, la faute aux black blocs infiltrant les cortèges officiels.
Pour Pierre Oliver (LR) et son groupe Droite, Centre et Indépendants, les Verts ne sont pas tout roses dans cette affaire.
"Les nombreux chantiers de la Métropole ou du Sytral qui constellent la ville ont donné du "carburant" à des énergumènes qui n'en avaient vraiment pas besoin", se désolent les élus du groupe d'opposition présidé par le maire du 2e arrondissement de Lyon.
Pierre Oliver cible directement le président de la Métropole Bruno Bernard et le maire Grégory Doucet, qu'il accuse à l'avance de bientôt "réclamer des indemnisations à l'Etat pour réparer les dégâts causés". "De vrais pompiers pyromanes tant leur complaisance vis-à-vis des agitateurs est flagrante depuis 5 ans", poursuit-il. Les deux élus écologistes ont pourtant dénoncé ce mercredi les agissements des casseurs.
Pour conclure, celui qui s'est rangé derrière la candidature de Jean-Michel Aulas la semaine dernière clame que "Lyon n'a plus à être le terrain de jeu de l'extrême gauche et de ses supplétifs".
rien a rajouterSignaler Répondre
Chantier ou pas y aurai trouver d'autres objets a balancé comme les poubelles les barrières ect y ont bien utiliser les poubelles pour brûler.Signaler Répondre
Après quand on voit des merdeux mettre le feux a des poubelles resté devant pour empêcher qu'on éteint eux été pas la pour manifester
C’est la faute de Macron si les « jeunes » (lesquels ?) détestent la police. Quelle sottise…Signaler Répondre
Pierre Oliver dit n’importe quoi pour se faire remarquerSignaler Répondre
Ah bon vous pensez que c’est Macron !!!!Signaler Répondre
CRS=SS, ça vous parle !!! Macron n’était pas né
Faire détester la police par notre jeunesse , assez largement , là ou au moment de Charlie , elle était devenue très considérée et c 'était tant mieux .Signaler Répondre
Ce qu'il dit exactement c'est de "nombreux chantiers" et non pas qu'il faut pas de chantier, après comparer les chantiers de écolos et ceux d'autres maires de Lyon : lol.Signaler Répondre
Quoi qu'il en soit, vous semblez confondre entre exactement et approximativement, ce n'est pas exactement la même chose mais j'imagine que c'est pour que cela corresponde exactement à votre raisonnement approximatif.
à voter contre les Poutine , puis les Trump locaux .Signaler Répondre
il y a pire encore que Macron , ce sont les chauvins qui amènent la guerre , comme la nuée l 'orage .
faut pas être très finaud pour demander aux entreprise de TP de confiner le materiel la veille d’une journée de manif que tout le monde attendait pourrie par les casseurs. Beaucoup de commerçants situés sur les parcours habituels anticipent en protegeant leur vitrine. L’erreur de Doucet/Bernard est de n’avoir pas anticipé.Signaler Répondre
70% de l’impôt sûr le revenu est payé par 10% dès contribuables. Ces jeunes devraient se rappeler qu’il à vivent dans et d’un état providence où l’université est gratuite, la santé est gratuite, les transports et la culture peu chers pour les étudiants… Tout ça payé par les actifs.Signaler Répondre
Tout ce que j’ai entendu de ces “jeunes” hier rue Victor Hugo, c’est ACAB (all cops are bastards : tous les flics sont dès s….ds), l’injure courante dans la bouillie bavarde dès anars immatures qui dégurgitent les clichés LFIstes. La belle jeunesse de France…Signaler Répondre
c 'est ce qu 'il dit très exactement .Signaler Répondre
Il dénonce les chantiers .
Tous les maires de Pradel à Doucet ont lancé des chantiers et ont généré du mécontentement .
Le tout c 'est de voir , une fois fini , si c 'était utile ou pas , du tunnel de fourviere aux canalisations d eau .
Dénoncer c'est bien, sanctionner c'est mieux.Signaler Répondre
ces deux pieds nickelés totalement afeodés à l extrême gauche et LFI feraient mieux de se tairent partisans de la désobéissance civile ils ont une lourde responsabilité dans le merdier actuel. Nous sommes gouvernés à Lyon par des idéologues de bas étagesSignaler Répondre
Ils n'ont pas appeler à voter Macron pour faire barrage au 1er parti de France.Signaler Répondre
Comme 57 % des Francais, il sont respponsables de la situation actuelle.
Ou alors vous n'avez pas tout compris
J’ai l’impression que tu confonds un peu tout, pas bien clair dans ton proposSignaler Répondre
Il ne faudrait plus de chantier ?Signaler Répondre
Ce qui est stupide et ridicule c'est d'interpréter comme vous le faites les propos d'autrui pour qu'ils correspondent à votre raisonnement....
il ne faudrait plus de chantiers , selon ce monsieur . La stupidité de cette proposition saute aux yeux .Signaler Répondre
Hier , ce que j 'ai vu c 'est des jeunes qui par milliers se manifestaient . Très peu de plus de 25 ans finalement .
Mais les "pédagogues " macronistes et de la droite traditionnelle n 'ont convaincu personne de plus sur leur dette : après des passage quasiment quotidien de Bayrou à la télé , il n ' a semble -t il pas convaincu une personne ou un député de plus.
Ce qui est devenu encore plus populaire dans l 'opinion c 'est faire payer moins ce qui ont peu et plus ceux qui se sont monstrueusement enrichis ces dernières années .
Oui !Signaler Répondre
Ces 2 escros + LFI a virer de Lyon voir de France!!!🇫🇷
Ah.. bah celui non plus ne comprend pas l'expression qu'il emploie.Signaler Répondre
Les causes du ras le bol sont la situation economie, l'endettement, l'appauvrissement des Français, l'insécurité etc..
Donc là aussi la politique du président et de ses 5 gouvernements en 8 ans.. sauf qu'il n'y a pas grand monde pour les chérir, mais c'est plus simple de regarder ailleurs quand on se fait rouler par le vote barrage et qu'on est soi-même responsable au moins indirectement.
Bossuet y'a du niveau quand même, le champion des oraisons funèbres.
Madame se meurt ! Madame est morte !
Partout on entend des cris ; partout on voit la douleur et le désespoir
En vai Monsieur, en vain le Roi...
Faites plus accessible, genre "Attrapez la queue du Mickey"..
2 pieds nicklés à la tête de la Métro et de Lyon…Signaler Répondre
Dignes représentants de Guignol!
Les escrologistes étant les pantins de LFI , ils ont toujours encouragé la désobéissance civile et le chaos !Signaler Répondre
Rien à voir….Signaler Répondre
Révisez vos classiques !
Les 2 casseurs de c en chef !!Signaler Répondre
Ils soutiennent «la désobéissance civile » "C'est bien de voir des jeunes qui s'engagent" selon le maire de Lyon, les municipales approchent ils veulent nous faire croire qu’ils ne sont pas d’extrême gauche ? Leurs actions, declarations, invitations prouvent l’inverse. Sainte soline les elus eelv etaient présents a cette manif interdite, des tarés voulaient tuer des fdo c’est du terrorisme, c’est inacceptable. Ils participent au coté des activistes (comité adama, palestine etc) ils soutiennent systématiquement les separatistes, les violents, les extrémistes.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/127778/blocages-de-routes-peinture-intrusions-c-est-bien-de-voir-des-jeunes-qui-s-engagent-selon-le-maire-de-lyon
https://www.lyonmag.com/article/130640/manifestation-contre-le-lyon-turin-plusieurs-elus-lyonnais-sur-place
https://www.lyonmag.com/article/129196/mega-bassines-plusieurs-elus-nupes-de-lyon-presents-a-sainte-soline-denoncent-la-brutalite-aveugle-des-forces-de-l-ordre
Le mec ne comprend pas les expressions qu'il emploie.Signaler Répondre
Le pompier, c'est celui qui éteint le feu, en l'occurrence la police.
Le pyromane, c'est celui qui l'allume, en l'occurrence le président.
En résumé, le pompier pyromane, c'est l'Etat.
Il voulait peut-être dire souffler sur les braises, ou mettre de l'huile sur le feu..
N'importe comment en s'adressant à des gens qui ne comprennent rien, il peut dire tirelipimpon sur le chihuahua, c'est pareil.
Ils ont tout les 2 appelés à voter Macron en 2022.Signaler Répondre
Ils sont donc totalement responsables et complices de la situation actuelle.
Bossuet a dit : Dien se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.Signaler Répondre
Et nous concrètement , nous devons exclure de tout pouvoir ces élus complaisants avec l' extrême gauche responsables de la dégradation de nos villes.
La sécurité c est la liberté.....
Ni oubli, ni pardon
les 2 élus nous mente ils ont attiser la violence et les dégradationsSignaler Répondre
Lfi -écolos ce sont les mêmesSignaler Répondre
Donc pas de doutes à avoir sir leurs arrières-pensées
Bernard et Doucet jouent les offusqués mais soutiennent un mouvement largement porté par l'extrême gauche et par LFI alliés des deux zozos.Signaler Répondre
Ils savent pertinemment que ce type de manifs est noyauté par les black bloc et autres gentils sympathisants.
On ne peut pas appeler à la révolte et en déplorer les effets....
Un peu de sérieux et moins de cynisme....
Il est clair que des deux la ont une grande complaisance vis à vis des instigateurs de cette journée de chaos : LFI et l'extrême gauche.Signaler Répondre