Dégradations à Lyon le 10 septembre : Grégory Doucet et Bruno Bernard, des "pompiers pyromanes" selon la droite

Ce mercredi a été mouvementé à Lyon, dès 6h30.

Toute la journée, les blocages et manifestations du 10 septembre ont laissé derrière eux des dégâts, la faute aux black blocs infiltrant les cortèges officiels.

Pour Pierre Oliver (LR) et son groupe Droite, Centre et Indépendants, les Verts ne sont pas tout roses dans cette affaire.

"Les nombreux chantiers de la Métropole ou du Sytral qui constellent la ville ont donné du "carburant" à des énergumènes qui n'en avaient vraiment pas besoin", se désolent les élus du groupe d'opposition présidé par le maire du 2e arrondissement de Lyon.

Pierre Oliver cible directement le président de la Métropole Bruno Bernard et le maire Grégory Doucet, qu'il accuse à l'avance de bientôt "réclamer des indemnisations à l'Etat pour réparer les dégâts causés". "De vrais pompiers pyromanes tant leur complaisance vis-à-vis des agitateurs est flagrante depuis 5 ans", poursuit-il. Les deux élus écologistes ont pourtant dénoncé ce mercredi les agissements des casseurs.

Pour conclure, celui qui s'est rangé derrière la candidature de Jean-Michel Aulas la semaine dernière clame que "Lyon n'a plus à être le terrain de jeu de l'extrême gauche et de ses supplétifs".

Pierre Oliver

Grégory Doucet

Bruno Bernard

10 septembre

Catalan le 11/09/2025 à 10:23
pieds nickelés a écrit le 11/09/2025 à 08h53

ces deux pieds nickelés totalement afeodés à l extrême gauche et LFI feraient mieux de se tairent partisans de la désobéissance civile ils ont une lourde responsabilité dans le merdier actuel. Nous sommes gouvernés à Lyon par des idéologues de bas étages

rien a rajouter

johnny le 11/09/2025 à 10:16

Chantier ou pas y aurai trouver d'autres objets a balancé comme les poubelles les barrières ect y ont bien utiliser les poubelles pour brûler.
Après quand on voit des merdeux mettre le feux a des poubelles resté devant pour empêcher qu'on éteint eux été pas la pour manifester

Faux le 11/09/2025 à 09:55
Macron a réussi une chose a écrit le 11/09/2025 à 09h38

Faire détester la police par notre jeunesse , assez largement , là ou au moment de Charlie , elle était devenue très considérée et c 'était tant mieux .

C’est la faute de Macron si les « jeunes » (lesquels ?) détestent la police. Quelle sottise…

le povre le 11/09/2025 à 09:50

Pierre Oliver dit n’importe quoi pour se faire remarquer

le shérif le 11/09/2025 à 09:47
Macron a réussi une chose a écrit le 11/09/2025 à 09h38

Faire détester la police par notre jeunesse , assez largement , là ou au moment de Charlie , elle était devenue très considérée et c 'était tant mieux .

Ah bon vous pensez que c’est Macron !!!!
CRS=SS, ça vous parle !!! Macron n’était pas né

Macron a réussi une chose le 11/09/2025 à 09:38
Mauvaise pioche a écrit le 11/09/2025 à 09h11

Tout ce que j’ai entendu de ces “jeunes” hier rue Victor Hugo, c’est ACAB (all cops are bastards : tous les flics sont dès s….ds), l’injure courante dans la bouillie bavarde dès anars immatures qui dégurgitent les clichés LFIstes. La belle jeunesse de France…

Faire détester la police par notre jeunesse , assez largement , là ou au moment de Charlie , elle était devenue très considérée et c 'était tant mieux .

Paille / Poutre le 11/09/2025 à 09:31
Relisez sa phrase a écrit le 11/09/2025 à 09h08

c 'est ce qu 'il dit très exactement .

Il dénonce les chantiers .

Tous les maires de Pradel à Doucet ont lancé des chantiers et ont généré du mécontentement .

Le tout c 'est de voir , une fois fini , si c 'était utile ou pas , du tunnel de fourviere aux canalisations d eau .

Ce qu'il dit exactement c'est de "nombreux chantiers" et non pas qu'il faut pas de chantier, après comparer les chantiers de écolos et ceux d'autres maires de Lyon : lol.
Quoi qu'il en soit, vous semblez confondre entre exactement et approximativement, ce n'est pas exactement la même chose mais j'imagine que c'est pour que cela corresponde exactement à votre raisonnement approximatif.

nous appelerons encore et toujours le 11/09/2025 à 09:23
Ah bon ????? a écrit le 11/09/2025 à 08h52

Ils n'ont pas appeler à voter Macron pour faire barrage au 1er parti de France.
Comme 57 % des Francais, il sont respponsables de la situation actuelle.
Ou alors vous n'avez pas tout compris

à voter contre les Poutine , puis les Trump locaux .

il y a pire encore que Macron , ce sont les chauvins qui amènent la guerre , comme la nuée l 'orage .

mauvaise foi le 11/09/2025 à 09:23
Relisez sa phrase a écrit le 11/09/2025 à 09h08

c 'est ce qu 'il dit très exactement .

Il dénonce les chantiers .

Tous les maires de Pradel à Doucet ont lancé des chantiers et ont généré du mécontentement .

Le tout c 'est de voir , une fois fini , si c 'était utile ou pas , du tunnel de fourviere aux canalisations d eau .

faut pas être très finaud pour demander aux entreprise de TP de confiner le materiel la veille d’une journée de manif que tout le monde attendait pourrie par les casseurs. Beaucoup de commerçants situés sur les parcours habituels anticipent en protegeant leur vitrine. L’erreur de Doucet/Bernard est de n’avoir pas anticipé.

Rappel le 11/09/2025 à 09:15
Ridicule ! a écrit le 11/09/2025 à 08h35

il ne faudrait plus de chantiers , selon ce monsieur . La stupidité de cette proposition saute aux yeux .

Hier , ce que j 'ai vu c 'est des jeunes qui par milliers se manifestaient . Très peu de plus de 25 ans finalement .

Mais les "pédagogues " macronistes et de la droite traditionnelle n 'ont convaincu personne de plus sur leur dette : après des passage quasiment quotidien de Bayrou à la télé , il n ' a semble -t il pas convaincu une personne ou un député de plus.

Ce qui est devenu encore plus populaire dans l 'opinion c 'est faire payer moins ce qui ont peu et plus ceux qui se sont monstrueusement enrichis ces dernières années .

70% de l’impôt sûr le revenu est payé par 10% dès contribuables. Ces jeunes devraient se rappeler qu’il à vivent dans et d’un état providence où l’université est gratuite, la santé est gratuite, les transports et la culture peu chers pour les étudiants… Tout ça payé par les actifs.

Mauvaise pioche le 11/09/2025 à 09:11
Ridicule ! a écrit le 11/09/2025 à 08h35

il ne faudrait plus de chantiers , selon ce monsieur . La stupidité de cette proposition saute aux yeux .

Hier , ce que j 'ai vu c 'est des jeunes qui par milliers se manifestaient . Très peu de plus de 25 ans finalement .

Mais les "pédagogues " macronistes et de la droite traditionnelle n 'ont convaincu personne de plus sur leur dette : après des passage quasiment quotidien de Bayrou à la télé , il n ' a semble -t il pas convaincu une personne ou un député de plus.

Ce qui est devenu encore plus populaire dans l 'opinion c 'est faire payer moins ce qui ont peu et plus ceux qui se sont monstrueusement enrichis ces dernières années .

Tout ce que j’ai entendu de ces “jeunes” hier rue Victor Hugo, c’est ACAB (all cops are bastards : tous les flics sont dès s….ds), l’injure courante dans la bouillie bavarde dès anars immatures qui dégurgitent les clichés LFIstes. La belle jeunesse de France…

Relisez sa phrase le 11/09/2025 à 09:08
Paille / Poutre a écrit le 11/09/2025 à 08h43

Il ne faudrait plus de chantier ?
Ce qui est stupide et ridicule c'est d'interpréter comme vous le faites les propos d'autrui pour qu'ils correspondent à votre raisonnement....

c 'est ce qu 'il dit très exactement .

Il dénonce les chantiers .

Tous les maires de Pradel à Doucet ont lancé des chantiers et ont généré du mécontentement .

Le tout c 'est de voir , une fois fini , si c 'était utile ou pas , du tunnel de fourviere aux canalisations d eau .

Rien à péter de Rousseau le 11/09/2025 à 08:59

Dénoncer c'est bien, sanctionner c'est mieux.

pieds nickelés le 11/09/2025 à 08:53

ces deux pieds nickelés totalement afeodés à l extrême gauche et LFI feraient mieux de se tairent partisans de la désobéissance civile ils ont une lourde responsabilité dans le merdier actuel. Nous sommes gouvernés à Lyon par des idéologues de bas étages

Ah bon ????? le 11/09/2025 à 08:52
Et non non a écrit le 11/09/2025 à 07h59

Rien à voir….
Révisez vos classiques !

Ils n'ont pas appeler à voter Macron pour faire barrage au 1er parti de France.
Comme 57 % des Francais, il sont respponsables de la situation actuelle.
Ou alors vous n'avez pas tout compris

Ueve le 11/09/2025 à 08:44
Ben voyons a écrit le 11/09/2025 à 07h30

Ils soutiennent «la désobéissance civile » "C'est bien de voir des jeunes qui s'engagent" selon le maire de Lyon, les municipales approchent ils veulent nous faire croire qu’ils ne sont pas d’extrême gauche ? Leurs actions, declarations, invitations prouvent l’inverse. Sainte soline les elus eelv etaient présents a cette manif interdite, des tarés voulaient tuer des fdo c’est du terrorisme, c’est inacceptable. Ils participent au coté des activistes (comité adama, palestine etc) ils soutiennent systématiquement les separatistes, les violents, les extrémistes.

https://www.lyonmag.com/article/127778/blocages-de-routes-peinture-intrusions-c-est-bien-de-voir-des-jeunes-qui-s-engagent-selon-le-maire-de-lyon

https://www.lyonmag.com/article/130640/manifestation-contre-le-lyon-turin-plusieurs-elus-lyonnais-sur-place

https://www.lyonmag.com/article/129196/mega-bassines-plusieurs-elus-nupes-de-lyon-presents-a-sainte-soline-denoncent-la-brutalite-aveugle-des-forces-de-l-ordre

J’ai l’impression que tu confonds un peu tout, pas bien clair dans ton propos

Paille / Poutre le 11/09/2025 à 08:43
Ridicule ! a écrit le 11/09/2025 à 08h35

il ne faudrait plus de chantiers , selon ce monsieur . La stupidité de cette proposition saute aux yeux .

Hier , ce que j 'ai vu c 'est des jeunes qui par milliers se manifestaient . Très peu de plus de 25 ans finalement .

Mais les "pédagogues " macronistes et de la droite traditionnelle n 'ont convaincu personne de plus sur leur dette : après des passage quasiment quotidien de Bayrou à la télé , il n ' a semble -t il pas convaincu une personne ou un député de plus.

Ce qui est devenu encore plus populaire dans l 'opinion c 'est faire payer moins ce qui ont peu et plus ceux qui se sont monstrueusement enrichis ces dernières années .

Il ne faudrait plus de chantier ?
Ce qui est stupide et ridicule c'est d'interpréter comme vous le faites les propos d'autrui pour qu'ils correspondent à votre raisonnement....

Ridicule ! le 11/09/2025 à 08:35

il ne faudrait plus de chantiers , selon ce monsieur . La stupidité de cette proposition saute aux yeux .

Hier , ce que j 'ai vu c 'est des jeunes qui par milliers se manifestaient . Très peu de plus de 25 ans finalement .

Mais les "pédagogues " macronistes et de la droite traditionnelle n 'ont convaincu personne de plus sur leur dette : après des passage quasiment quotidien de Bayrou à la télé , il n ' a semble -t il pas convaincu une personne ou un député de plus.

Ce qui est devenu encore plus populaire dans l 'opinion c 'est faire payer moins ce qui ont peu et plus ceux qui se sont monstrueusement enrichis ces dernières années .

pie69 le 11/09/2025 à 08:34
maarrianne a écrit le 11/09/2025 à 08h02

Les escrologistes étant les pantins de LFI , ils ont toujours encouragé la désobéissance civile et le chaos !

Oui !
Ces 2 escros + LFI a virer de Lyon voir de France!!!🇫🇷

Mdr ! le 11/09/2025 à 08:18
Lyon2026revient a écrit le 11/09/2025 à 07h00

Bossuet a dit : Dien se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Et nous concrètement , nous devons exclure de tout pouvoir ces élus complaisants avec l' extrême gauche responsables de la dégradation de nos villes.
La sécurité c est la liberté.....
Ni oubli, ni pardon

Ah.. bah celui non plus ne comprend pas l'expression qu'il emploie.
Les causes du ras le bol sont la situation economie, l'endettement, l'appauvrissement des Français, l'insécurité etc..
Donc là aussi la politique du président et de ses 5 gouvernements en 8 ans.. sauf qu'il n'y a pas grand monde pour les chérir, mais c'est plus simple de regarder ailleurs quand on se fait rouler par le vote barrage et qu'on est soi-même responsable au moins indirectement.

Bossuet y'a du niveau quand même, le champion des oraisons funèbres.
Madame se meurt ! Madame est morte !
Partout on entend des cris ; partout on voit la douleur et le désespoir
En vai Monsieur, en vain le Roi...

Faites plus accessible, genre "Attrapez la queue du Mickey"..

Pompiers pyromanes, le qualificatif est faible le 11/09/2025 à 08:03

2 pieds nicklés à la tête de la Métro et de Lyon…
Dignes représentants de Guignol!

maarrianne le 11/09/2025 à 08:02

Les escrologistes étant les pantins de LFI , ils ont toujours encouragé la désobéissance civile et le chaos !

Et non non le 11/09/2025 à 07:59
Et oui oui a écrit le 11/09/2025 à 07h15

Ils ont tout les 2 appelés à voter Macron en 2022.
Ils sont donc totalement responsables et complices de la situation actuelle.

Rien à voir….
Révisez vos classiques !

casseurs le 11/09/2025 à 07:32

Les 2 casseurs de c en chef !!

Ben voyons le 11/09/2025 à 07:30

Ils soutiennent «la désobéissance civile » "C'est bien de voir des jeunes qui s'engagent" selon le maire de Lyon, les municipales approchent ils veulent nous faire croire qu’ils ne sont pas d’extrême gauche ? Leurs actions, declarations, invitations prouvent l’inverse. Sainte soline les elus eelv etaient présents a cette manif interdite, des tarés voulaient tuer des fdo c’est du terrorisme, c’est inacceptable. Ils participent au coté des activistes (comité adama, palestine etc) ils soutiennent systématiquement les separatistes, les violents, les extrémistes.

https://www.lyonmag.com/article/127778/blocages-de-routes-peinture-intrusions-c-est-bien-de-voir-des-jeunes-qui-s-engagent-selon-le-maire-de-lyon

https://www.lyonmag.com/article/130640/manifestation-contre-le-lyon-turin-plusieurs-elus-lyonnais-sur-place

https://www.lyonmag.com/article/129196/mega-bassines-plusieurs-elus-nupes-de-lyon-presents-a-sainte-soline-denoncent-la-brutalite-aveugle-des-forces-de-l-ordre

Mdr ! le 11/09/2025 à 07:28

Le mec ne comprend pas les expressions qu'il emploie.
Le pompier, c'est celui qui éteint le feu, en l'occurrence la police.
Le pyromane, c'est celui qui l'allume, en l'occurrence le président.
En résumé, le pompier pyromane, c'est l'Etat.

Il voulait peut-être dire souffler sur les braises, ou mettre de l'huile sur le feu..
N'importe comment en s'adressant à des gens qui ne comprennent rien, il peut dire tirelipimpon sur le chihuahua, c'est pareil.

Et oui oui le 11/09/2025 à 07:15

Ils ont tout les 2 appelés à voter Macron en 2022.
Ils sont donc totalement responsables et complices de la situation actuelle.

Lyon2026revient le 11/09/2025 à 07:00

Bossuet a dit : Dien se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Et nous concrètement , nous devons exclure de tout pouvoir ces élus complaisants avec l' extrême gauche responsables de la dégradation de nos villes.
La sécurité c est la liberté.....
Ni oubli, ni pardon

arko le 11/09/2025 à 07:00

les 2 élus nous mente ils ont attiser la violence et les dégradations

Ben... le 11/09/2025 à 06:55

Lfi -écolos ce sont les mêmes
Donc pas de doutes à avoir sir leurs arrières-pensées

Tartuffes le 11/09/2025 à 06:37

Bernard et Doucet jouent les offusqués mais soutiennent un mouvement largement porté par l'extrême gauche et par LFI alliés des deux zozos.
Ils savent pertinemment que ce type de manifs est noyauté par les black bloc et autres gentils sympathisants.
On ne peut pas appeler à la révolte et en déplorer les effets....
Un peu de sérieux et moins de cynisme....

Évidence le 11/09/2025 à 06:27

Il est clair que des deux la ont une grande complaisance vis à vis des instigateurs de cette journée de chaos : LFI et l'extrême gauche.

