Dégradations à Lyon le 10 septembre : Grégory Doucet et Bruno Bernard, des "pompiers pyromanes" selon la droite

Toute la journée, les blocages et manifestations du 10 septembre ont laissé derrière eux des dégâts, la faute aux black blocs infiltrant les cortèges officiels.

Pour Pierre Oliver (LR) et son groupe Droite, Centre et Indépendants, les Verts ne sont pas tout roses dans cette affaire.

"Les nombreux chantiers de la Métropole ou du Sytral qui constellent la ville ont donné du "carburant" à des énergumènes qui n'en avaient vraiment pas besoin", se désolent les élus du groupe d'opposition présidé par le maire du 2e arrondissement de Lyon.

Pierre Oliver cible directement le président de la Métropole Bruno Bernard et le maire Grégory Doucet, qu'il accuse à l'avance de bientôt "réclamer des indemnisations à l'Etat pour réparer les dégâts causés". "De vrais pompiers pyromanes tant leur complaisance vis-à-vis des agitateurs est flagrante depuis 5 ans", poursuit-il. Les deux élus écologistes ont pourtant dénoncé ce mercredi les agissements des casseurs.

Pour conclure, celui qui s'est rangé derrière la candidature de Jean-Michel Aulas la semaine dernière clame que "Lyon n'a plus à être le terrain de jeu de l'extrême gauche et de ses supplétifs".