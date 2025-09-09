Sécurité

Mobilisation du 10 septembre : dispositif sécuritaire "exceptionnel" à Lyon et dans le Rhône

Lyon et sa région s’apprêtent à vivre une journée de mobilisation tendue.

La préfecture du Rhône a annoncé un dispositif exceptionnel pour la journée de mobilisation nationale prévue ce mercredi 10 septembre. Alors que syndicats, associations étudiantes et collectifs d’agriculteurs appellent à multiplier rassemblements et blocages à Lyon et dans la région, les services de l’État s’attendent à une journée dense.

Au total, 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés dans le Rhône, et 7 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Des véhicules blindés Centaure de la gendarmerie seront également prépositionnés pour intervenir si nécessaire.

La préfecture indique avoir recensé 82 actions potentielles dans la région, allant de simples rassemblements à des opérations de blocage ou pouvant présenter des risques de débordements. Aucune manifestation n’ayant été déclarée, les autorités ne disposent pas d’interlocuteurs pour engager des médiations.

"Un dispositif donc exceptionnel adaptable, réactif, mobile et fort" est ainsi mis en place précisent les services de l'État. 

Les forces de l’ordre agiront selon les directives ministérielles : "débloquer, disperser, interpeller." Des centres opérationnels seront activés, avec une coordination étroite entre l’autorité judiciaire, la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que les opérateurs économiques pour anticiper d’éventuelles perturbations et casses pour les commerçants.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 09/09/2025 à 18:58

La photo qui accompagne cet article représente ma carte postale préférée de Lyon. J'espère que Lyon maintiendra ce niveau de protection sécuritaire pendant une durée indéterminée.

Incassable le 09/09/2025 à 18:50
Combien va encore nous coûter a écrit le 09/09/2025 à 18h01

cette petite sauterie ? De la casse, des pillages, des frais pour les commerçants qui ne seront jamais pris en charge par les assurances, et bien sûr, Nicolas continuera à payer les dégâts et les hausses des assurances.

Avec ou sans dégâts , les assurances comme les banques vous rackettent en vous manipulant comme des moutons que vous êtes .

Alain Bashung le 09/09/2025 à 18:46
Calahann a écrit le 09/09/2025 à 18h02

Que dire de ces répugnants FDO ???
Ils vont galèrer comme des rats ces giffleurs et cracheurs salivaires sur des ados.
Sur des adultes déterminés, ils n'auront ( FDO) pas cette chance de faire de l'impunité au faciès.
Que la colère citoyenne s'abatte sur ces canidés de la République 🤔

🎶🎶🎶Votre cas m'intéresse, veuillez reposer la question 🎶🎶🎶

🎶🎶🎶L'ambulance de monsieur est avancée, bien avancée🎶🎶🎶

johnny le 09/09/2025 à 18:41

Aucunes manifs déclarer en gros sa va encore tous cassé volé et y diront pas nous chef

Ex Précisions le 09/09/2025 à 18:39

1 300 sur les 5 000 en effectif pour la nationale dans le Rhône soit 1/4, ça ne va pas chercher loin pour un évènement d'ampleur avec des blocages.
Les gendarmes aucune idée, théoriquement il y a 1 en poste pour 800 habitants d'après les textes.
Les lfistes, les casseurs et les pilleurs seront tranquilles une fois de plus !!
Encore du blabla de la préfecture...

ouaf ouaf.. le 09/09/2025 à 18:37
Calahann a écrit le 09/09/2025 à 18h02

Que dire de ces répugnants FDO ???
Ils vont galèrer comme des rats ces giffleurs et cracheurs salivaires sur des ados.
Sur des adultes déterminés, ils n'auront ( FDO) pas cette chance de faire de l'impunité au faciès.
Que la colère citoyenne s'abatte sur ces canidés de la République 🤔

T'as fumé quoi ?

CQFD... le 09/09/2025 à 18:29

Et pendant ce temps les responsables de cette gabegie continuent de pavaner.
Aux urnes, vite.

Calahann le 09/09/2025 à 18:28
Combien va encore nous coûter a écrit le 09/09/2025 à 18h01

cette petite sauterie ? De la casse, des pillages, des frais pour les commerçants qui ne seront jamais pris en charge par les assurances, et bien sûr, Nicolas continuera à payer les dégâts et les hausses des assurances.

Faut changer d'assurance copain Nicolas 👍

Ouille ? le 09/09/2025 à 18:27

Va vite prendre tes cachets

Dissoudre le danger LFI le 09/09/2025 à 18:27

Ce n'est pas la solution pour ramener le calme mais l'extrême gauche de Merluchon aspire à la guerre civile et au chaos.

Manon01 le 09/09/2025 à 18:26
Calahann a écrit le 09/09/2025 à 18h02

Que dire de ces répugnants FDO ???
Ils vont galèrer comme des rats ces giffleurs et cracheurs salivaires sur des ados.
Sur des adultes déterminés, ils n'auront ( FDO) pas cette chance de faire de l'impunité au faciès.
Que la colère citoyenne s'abatte sur ces canidés de la République 🤔

Demain, il n'y aura que la gauche et l'extrême gauche dehors. Qui a repris ce mouvement salutaire par opportunisme. Grâce à eux, ce mouvement a pris du plomb dans l'aile. Donc, Va te coucher, mon petit caniche méditerranéen du sud, et force à nos policiers.

Calahann le 09/09/2025 à 18:02

Que dire de ces répugnants FDO ???
Ils vont galèrer comme des rats ces giffleurs et cracheurs salivaires sur des ados.
Sur des adultes déterminés, ils n'auront ( FDO) pas cette chance de faire de l'impunité au faciès.
Que la colère citoyenne s'abatte sur ces canidés de la République 🤔

Combien va encore nous coûter le 09/09/2025 à 18:01

cette petite sauterie ? De la casse, des pillages, des frais pour les commerçants qui ne seront jamais pris en charge par les assurances, et bien sûr, Nicolas continuera à payer les dégâts et les hausses des assurances.

Jiji le 09/09/2025 à 17:59

Robert et Fredo on va contourner vers les merguez et bière

