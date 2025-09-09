Mobilisation du 10 septembre : dispositif sécuritaire "exceptionnel" à Lyon et dans le Rhône

La préfecture du Rhône a annoncé un dispositif exceptionnel pour la journée de mobilisation nationale prévue ce mercredi 10 septembre. Alors que syndicats, associations étudiantes et collectifs d’agriculteurs appellent à multiplier rassemblements et blocages à Lyon et dans la région, les services de l’État s’attendent à une journée dense.

Au total, 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés dans le Rhône, et 7 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Des véhicules blindés Centaure de la gendarmerie seront également prépositionnés pour intervenir si nécessaire.

La préfecture indique avoir recensé 82 actions potentielles dans la région, allant de simples rassemblements à des opérations de blocage ou pouvant présenter des risques de débordements. Aucune manifestation n’ayant été déclarée, les autorités ne disposent pas d’interlocuteurs pour engager des médiations.

"Un dispositif donc exceptionnel adaptable, réactif, mobile et fort" est ainsi mis en place précisent les services de l'État.

Les forces de l’ordre agiront selon les directives ministérielles : "débloquer, disperser, interpeller." Des centres opérationnels seront activés, avec une coordination étroite entre l’autorité judiciaire, la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que les opérateurs économiques pour anticiper d’éventuelles perturbations et casses pour les commerçants.