Faits Divers

Un homme de 84 ans percuté à Sainte-Foy-lès-Lyon : la police lance un appel à témoins après ce grave accident

Un homme de 84 ans percuté à Sainte-Foy-lès-Lyon : la police lance un appel à témoins après ce grave accident

Les enquêteurs veulent comprendre les circonstances.

La police nationale diffuse un appel à témoins après un accident survenu le mardi 9 décembre 2025 à Sainte-Foy-lès-Lyon. Les faits se sont produits vers 17h30, sur l’avenue Charles-de-Gaulle, près de l’intersection avec l’avenue Maréchal-Foch.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), "un piéton âgé de 84 ans a été percuté par un véhicule Ford Puma gris". Le conducteur s’est arrêté immédiatement. Il a porté assistance à la victime. D’autres personnes présentes sont également intervenues.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir précisément le déroulé de la scène. Ils recherchent "toute personne ayant été témoin des faits ou ayant vu le piéton / le véhicule avant l’accident afin d’en déterminer les circonstances."

Toute information peut être transmise au commissariat de Lyon 1 : 04 37 26 25 40 / 04 37 26 25 63

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
GLOUGLOU 1er le 11/12/2025 à 18:11

Surement des peroxydés !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.