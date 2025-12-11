Un homme de 84 ans percuté à Sainte-Foy-lès-Lyon : la police lance un appel à témoins après ce grave accident

La police nationale diffuse un appel à témoins après un accident survenu le mardi 9 décembre 2025 à Sainte-Foy-lès-Lyon. Les faits se sont produits vers 17h30, sur l’avenue Charles-de-Gaulle, près de l’intersection avec l’avenue Maréchal-Foch.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), "un piéton âgé de 84 ans a été percuté par un véhicule Ford Puma gris". Le conducteur s’est arrêté immédiatement. Il a porté assistance à la victime. D’autres personnes présentes sont également intervenues.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir précisément le déroulé de la scène. Ils recherchent "toute personne ayant été témoin des faits ou ayant vu le piéton / le véhicule avant l’accident afin d’en déterminer les circonstances."

Toute information peut être transmise au commissariat de Lyon 1 : 04 37 26 25 40 / 04 37 26 25 63