Alerte à la bombe dans un train Lyon–Nantes : arrêt d'urgence et interpellation

La panique s’est installée en quelques secondes.

Le trajet Lyon–Nantes a basculé peu après 13 heures, ce jeudi 11 décembre, lorsqu’un passager a menacé de déclencher une bombe dans son wagon.

Selon une source proche du dossier cité par le Progrès, l’individu aurait été "pris d’un coup de folie", alors que le train traversait le Rhône.

Dans ce contexte d’agitation, l’homme a brisé une vitre à l’aide d’un extincteur. Ce geste a contraint l’équipage à stopper le convoi en urgence à Tarare, une gare qui n’était pas prévue sur le parcours initial.

Profitant de l’arrêt forcé, le suspect a quitté les voies et s’est enfui dans les rues de la commune. Prévenus par la SNCF de la présence d’un individu en "état délirant", les gendarmes ont rapidement localisé et interpellé le fuyard. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.

Les vérifications habituelles ont ensuite été menées par les forces de l’ordre, permettant au train de reprendre sa route.

