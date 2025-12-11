Interdiction des concerts du Lyon Antifa Fest : les députés LFI chargent la préfète, qui réplique point par point

Les réactions n’ont pas tardé après l’annonce de l’interdiction des trois soirées musicales du Lyon Antifa Fest. Plusieurs députés LFI ont publiquement dénoncé une décision jugée "politique", directement dirigée contre un événement qu’ils décrivent comme culturel et antifasciste. Ces derniers sont ainsi allés jusqu'à mettre en cause l’impartialité de la décision préfectorale. La préfecture a rapidement réagi, réfutant vigoureusement ces accusations et rappellant ses actions contre l’ultradroite comme contre l’ultragauche.
L'un des premiers à réagir a été le lyonnais Raphaël Arnault, député LFI de la 1re circonscription du Vaucluse : "La préfète du Rhône qui a laissé proliférer des locaux néo-nazis durant des années à Lyon a décidé d’interdire un concert (avec des artistes L’Allemand & Da Uzi) dans le cadre d’un festival antifasciste ce week-end. Ils agissent sous les ordres de Génération Identitaire et du RN ?"
Dans la foulée, Gabriel Amard, député LFI de la 6e circonscription du Rhône, a également mis en cause la préfecture. Il accuse la préfète d’une gestion à deux vitesses : "La préfète du Rhône a laissé prospérer des locaux néonazis à Lyon pendant des années. Aujourd’hui, elle interdit un concert du Lyon Antifa Fest, un événement culturel, pacifique, engagé contre le fascisme. Étrange conception de 'l’ordre public' : les groupes d’extrême droite gardent pignon sur rue, mais la culture antifasciste est muselée. L’histoire nous l’a appris : quand on ferme les espaces où l’on combat la haine, la haine avance toujours d’un pas. Alors, question simple : au Rhône, qui inspire vraiment ces décisions ? 'Le fascisme n’arrive jamais d’un coup ; il avance quand on le laisse faire.'— rappel de l’histoire."
"Fermeté contre tous les groupes radicaux"
La préfecture du Rhône a immédiatement répondu publiquement à chacun des deux élus. Elle conteste tout laxisme vis-à-vis de l’ultradroite et revendique des actions menées au cours des dernières années : "Vos propos passent volontairement sous silence l’action déterminée des services de l’État contre les groupuscules de l’ultradroite."
Elle met ainsi en avant la "dissolution des Remparts, de la Traboule et Top sport Rhône et fermeture de leurs locaux dans le Vieux-Lyon en juin 2024", mais aussi la "dissolution de Lyon populaire en juin 2025", celle de "Génération identitaire en mars 2021" ou encore celle du "Bastion social en avril 2019". L’autorité insiste également sur "de nombreuses interpellations grâce au travail d’investigation de la police judiciaire qui avait été fortement mobilisée suite à une série d’actions violentes."
L’Etat fait preuve de fermeté contre tous les groupes radicaux violents qui propagent des messages de haine, qui génèrent des troubles à l’ordre public et commettent des agressions. C’est la raison pour laquelle, les dissolutions de la Jeune Garde et du GALE, des groupuscules d’ultragauche, ont également été prononcées respectivement en juin 2025 et en mars 2022."
Raphaël Arnault a ensuite répliqué une nouvelle fois, critiquant l’historique des décisions de l’État :"Alors qu’il existait des locaux néo-nazis depuis 2010 avec son lot d’attaques, notamment au couteau : je note qu’il n’y avait donc bien AUCUNE action avant 2019, et qu’il aura donc fallu l’action militante antifasciste […] pour vous contraindre à agir. Nous n’oublierons jamais vos silences durant toutes ces années, voire vos mensonges comme pour l’attaque et les lynchages racistes du lundi 28 juin 2021.
Dorénavant c’est officiel puisque vous soutenez manifestement la dissolution de ces mêmes organisations qui ont permis la chute de ces violences de l’extrême-droite. Et vous justifiez même l’interdiction d’un concert parce qu’“antifasciste”. Ça s’appelle comment l’anti-antifascisme ?"
Dans un dernier mouvement de soutien, Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, a dénoncé une décision prise sous pression, évoquant "une interdiction faite sur injonction de l’extrême droite. La même préfète du Rhône qui pendant des années a fermé les yeux sur des groupuscules néonazis installés en plein cœur de Lyon. La préfète du Rhône Fabienne Buccio est désormais aux ordres de l’extrême droite. L’état de droit est aujourd’hui gravement remis en cause."
Pour rappel, dans son arrêté, la préfecture justifie l’interdiction des trois soirées en évoquant un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Elle souligne la présence annoncée de personnalités déjà visées par des interdictions, rappelle des précédents locaux impliquant la mouvance d’ultragauche et mentionne des paroles de certains artistes "appelant à la violence" ou visant explicitement les forces de l’ordre.
Monsieur le député— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 10, 2025
Vos propos passent volontairement sous silence l’action déterminée des services de l’État contre les groupuscules de l’ultradroite.
➡️dissolution des Remparts, de la Traboule et Top sport Rhône et fermeture de leurs locaux dans le Vieux-Lyon en juin 2024… https://t.co/tdvRyvmwpq
Quand on est une députée, on est "responsable" de son mari délinquant quand on l'emmène coller ses affiches aux cotés de nazillons de la Traboule armés de bâtons..Signaler Répondre
https://www.streetpress.com/sujet/1733322833-tiffany-joncour-deputee-identitaire-maxime-gaucher-rassemblement-national-hooligan
Je ne fais pas partie de LFI et je ne vote pas pour eux, crétin.Signaler Répondre
C'est dingue ces obsessions des droitardés.
Ils voient des LFI partout, dès qu'on exprime une opinion antiraciste ou même vaguement humaniste..
C'est le RN qui a fait pression depuis des semaines pour faire interdire un festival de musique antifasciste.Signaler Répondre
Alors qu'ils sont très très loin d'avoir le cul propre en matière de violences, de condamnations, de militants fichés S ou de probité
a quitté Lyon donc il reste là où il a été élu !!!Signaler Répondre
on n est pas responsable de son mariSignaler Répondre
C'est pas le RN qui s'exprime dans cette affaire, c'est Raphaël Arnault le dangereux délinquant condamné par la justice.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148734/le-depute-lfi-raphael-arnault-definitivement-condamne-pour-violences-volontaires-en-reunion-a-lyon
Plus le temps passe , plus je trouve notre préfète efficace et juste.Signaler Répondre
...et plus je trouve les député e s LFI mauvais, mais mauvais dans leurs communiqués : Gnagnagna les nazis , gnagna Hitler , gnagna..
Incapable d élever le niveau de fond de bidet dans lequel ils plafonnent
la préfecture est moins prompte à traiter le sujet des hooligans d'extrême droite qui sont présents au stade depuis bien trop longtempsSignaler Répondre
+1Signaler Répondre
Et beaucoup de professions lui seraient interdites. Il n'aurait même pas le droit d'aller vendre des sandwiches dans l'aéroport St ex. Mais député, il peut.... va comprendreSignaler Répondre
Ces gauchistes veulent nous faire croire qu’ils sont antifachistes alors qu’ils se comportent comme des nazis avec leur violence et leur antisemitisme...Signaler Répondre
et comme d'habitude les propos d'agitateurs des agités LFISignaler Répondre
Tes amis LFI VONT TOUS DISPARAITRE POLITIQUEMENT aux prochaines électionsSignaler Répondre
Arnaud le triple fiché S condamné par la justice, il ose tout ce c.nSignaler Répondre
Rappelons tout d'abord que Monsieur Raphaël Arnaud a été condamné par la justice , il n' a pas fait appel du jugement redoutant une peine plus sévère ... Tout le monde sait bien que l'extême-gauche est d'une violence sans pareille , ses membres s'en prennent aux biens publics , dégradent , incendient des voitures , on a pu le voir dans de nombreuses manifestations ! Les lyonnais ont souvenir du premier mai 2023 qui avait laissé un paysage de guerre sur le passage du cortège ....Les gauchistes semblaient bénéficier d'une protection , leurs associations n'étaient pas dissoutes...Puis le vent a tourné un peu semble t'il , on ne peut que se réjouir de la position de " notre "Préfète qui semble vouloir remettre les pendules à l'heure . Les véritables fachos ce sont eux !Signaler Répondre
"Si LFI dit du mal du moustachu Allemand qui criait dans ses discours, alors ça signifie que le moustachu Allemand était un défenseur de la libertaayyyy contre le wokisme"Signaler Répondre
La logique pavlovienne du droitardé moyen..
Punaise..
Et donc, quel est le rapport ici ?Signaler Répondre
Le prochain front républicain sera contre LFI.Signaler Répondre
Tu veux qu'on parle du mari hooligan identitaire fiché S de la candidate RN Tiffany Joncour ? (multi-récidiviste, qui collait a l'occasion des affiches du RN aux cotés des nazillons de la Traboule, dont il était un cadre)Signaler Répondre
https://www.streetpress.com/sujet/1733322833-tiffany-joncour-deputee-identitaire-maxime-gaucher-rassemblement-national-hooligan
Il mériterait d'aller passer quelques mois en prison ce délinquant !Signaler Répondre
Rapahaël Arnault condamné pour violences volontaires en réunion, tu parles d'un modèle !Signaler Répondre
Qu'ils aillent faire leurs concerts en Iran par exempleSignaler Répondre
Si LFI réagit de la sorte, cela confirme que cette décision d'annulation était la bonne...Signaler Répondre
Quand on soutient la Palestine et notamment le Hamas, c'est soutenir les frères musulmans, l'extrême droite radicale du Moyen-Orient, bref : c'est soutenir les fascistes modernes (pensée unique, mode de vie imposée, habits uniques tels la guestapo, haine de l'autre....)Signaler Répondre
Raphaël Arnault condamné par la justice est un dangereux délinquant.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148734/le-depute-lfi-raphael-arnault-definitivement-condamne-pour-violences-volontaires-en-reunion-a-lyon
a l inverse quand ça concerne la droite la il sont pour . Bon le communiqué venant de Raphaël Arnaud qui a participé a tellement d actions violentes verbalement et physiquement c est un comble.Signaler Répondre
Bravo Madame la PréfèteSignaler Répondre
C'est bien de l'antifascisme réel que de s'opposer aux antifas.Signaler Répondre
La préfète fait de l'antifascisme, les antifas font et agissent comme des fachos.
Réalité factuelle.