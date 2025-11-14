Culture

Lyon Antifa Fest : Alliance Police saisit la préfète pour faire annuler l'évènement anti-flic

"Ce festival n'a pas sa place dans une démocratie attachée à l'ordre républicain et à la sécurité de tous".

Il y a des années où le Lyon Antifa Fest passe relativement inaperçu. Et d'autres où la foudre s'abat sur l'évènement d'ultra-gauche.

2025 est un mauvais cru pour les organisateurs du festival antifasciste. Car après la suspension du Pass culture qui permettait aux jeunes de se faire financer l'achat de places, le syndicat Alliance Police Nationale a annoncé avoir saisi la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

Son objectif ? Faire annuler immédiatement le Lyon Antifa Fest "dont les messages et les revendications sont ouvertement anti-police et anti-institutionnels".

"Derrière une apparence culturelle et musicale, cet évènement relate chaque année des discours hostiles aux forces de l'ordre et à l'autorité de l'Etat. Il s'agit moins d'un festival que d'une tribune politique déguisée, où la police nationale et les institutions de la République sont systématiquement prises pour cibles", indique Alliance Police dans un communiqué.

Pour le syndicat, les forces de l'ordre "méritent le respect, pas l'invective". Et "laisser prospérer un discours de haine, c'est alimenter la violence".

Reste à savoir si la préfecture a suffisamment d'arguments pour justifier l'annulation du Lyon Antifa Fest, qui doit se tenir les 11, 12 et 13 décembre à la salle La Rayonne à Villeurbanne.

No comprendo le 14/11/2025 à 15:01

Mais les fascistes sont bien de gauche pourtant, ou alors c'est la droite qui l'organise

Chris696969 le 14/11/2025 à 15:00
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h18

Ce sont les fascistes qu'il faut interdire même ceux sous faux nez syndical.

Dans ce cas, plus de LFI...

LFI 69 le 14/11/2025 à 14:18

Ce sont les fascistes qu'il faut interdire même ceux sous faux nez syndical.

