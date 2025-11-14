Lyon Antifa Fest : Alliance Police saisit la préfète pour faire annuler l'évènement anti-flic

Il y a des années où le Lyon Antifa Fest passe relativement inaperçu. Et d'autres où la foudre s'abat sur l'évènement d'ultra-gauche.

2025 est un mauvais cru pour les organisateurs du festival antifasciste. Car après la suspension du Pass culture qui permettait aux jeunes de se faire financer l'achat de places, le syndicat Alliance Police Nationale a annoncé avoir saisi la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

Son objectif ? Faire annuler immédiatement le Lyon Antifa Fest "dont les messages et les revendications sont ouvertement anti-police et anti-institutionnels".

"Derrière une apparence culturelle et musicale, cet évènement relate chaque année des discours hostiles aux forces de l'ordre et à l'autorité de l'Etat. Il s'agit moins d'un festival que d'une tribune politique déguisée, où la police nationale et les institutions de la République sont systématiquement prises pour cibles", indique Alliance Police dans un communiqué.

Pour le syndicat, les forces de l'ordre "méritent le respect, pas l'invective". Et "laisser prospérer un discours de haine, c'est alimenter la violence".

Reste à savoir si la préfecture a suffisamment d'arguments pour justifier l'annulation du Lyon Antifa Fest, qui doit se tenir les 11, 12 et 13 décembre à la salle La Rayonne à Villeurbanne.