Violences urbaines le 14 juillet : Alliance Police "déplore un total sentiment d'impunité des auteurs"

Une centaine de voitures ont été incendiées lors des deux dernières soirées dans l'agglomération.

Dans un communiqué, Alliance Police évoque "des scènes parfois surréalistes où des groupes d'individus se livrent gratuitement à des agressions caractérisées contre les forces de l'ordre".

Selon le syndicat, un équipage de l'unité de police-secours est intervenu avenue Thiers dans le 6e arrondissement pour des incendies de mobilier urbain et a été attaqué de toute part par une quinzaine d'individus qui ont fait usage de mortiers. Trois policiers ont été blessés dont l'un a été touché sérieusement à l'œil.

Alliance Police Nationale "condamne ces exactions inadmissibles et attend une réponse pénale ferme correspondant à la gravité des faits". Le syndicat dit "s'inquiéter de la banalisation de la violence et interpelle les pouvoirs publics pour rapidement trouver des solutions afin de limiter la vente et la circulation des mortiers d'artifice qui sont devenus des armes par destination".

Les représentants des forces de l'ordre, qui apportent leur soutien aux policiers blessés, "dénoncent cette violence gratuite systémique et déplore un total sentiment d'impunité des auteurs".