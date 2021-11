Halloween : soirée agitée dans la Métropole de Lyon, tentative d’incendie d’un bus à Vaulx-en-Velin

Des incendies volontaires ont été perpétrés sur plusieurs communes, notamment celles de Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin où les sapeurs-pompiers sont intervenus pour des voitures en feu.

Dans cette seconde commune, les transports en commun ont été stoppés à partir de 18h30.

En cause, selon nos informations, une tentative d’incendie d’un bus de la ligne C3 dans le quartier du Mas du Taureau. Le sinistre a été rapidement éteint par le chauffeur et l’incendiaire aurait été maitrisé par des passants, choqués de la scène alors qu’ils étaient avec leurs enfants dans le véhicule. Aucun blessé ne serait à déplorer.

On ne sait pas encore si l’auteur des faits a été interpellé. Il a toutefois été molesté par des témoins présents sur place. Les faits ont été filmés par des passants et diffusés. Des éléments qui devraient permettre à la police de mener à bien son enquête.

Dans le centre-ville de Lyon, quelques dégradations ont également été réalisées. Selon plusieurs témoins, des bandes ont arpenté les halls d’immeuble pour consommer tranquillement alcool et stupéfiants. Et ce, même si de nombreux gendarmes mobiles avaient été déployés entre Rhône et Saône.

