Fontaines à eau, points de rafraichissement, clim : le réseau TCL s'adapte en prévision de la canicule

La canicule va probablement s'installer ces prochaines semaines. Face à cette promesse probablement tenue, le Sytral va chercher à proposer des solutions à ses voyageurs.

Ce jeudi, Bruno Bernard annonce que des fontaines à eau pour remplir les gourdes vont être déployées dans onze stations de métro. Elles équipaient déjà les nouvelles stations d'Oullins Centre et d'Hôpitaux Sud. Pour cet été, les fontaines à eau seront installées à Perrache, Hôtel de Ville Louis Pradel, Charpennes Charles Hernu, Vaulx-en-Velin La Soie, Part-Dieu, Jean Macé, Croix-Rousse, Grange Blanche, Saxe-Gambetta, Gorge de Loup et Gare de Vaise.

D'ici deux ans, République Villeurbanne, Foch, Gratte-Ciel et Flachet auront également droit à leurs fontaines.

Le Sytral rappelle aussi que des points de rafraichissement sont aussi disponibles dans des stations ou des agences commerciales avec un accès à l'eau.

Enfin, toutes les rames de tramway sont équipées de climatisation, ainsi que les 28 nouvelles rames du métro B, les 455 véhicules Cars du Rhône et les bus TCL, sauf 70 bus standards et 7 trolley de la ligne S6. Concernant ces derniers, le Sytral passe comme consigne de ne pas les faire sortir dans la mesure du possible lors des périodes de forte chaleur.

Enfin, des navettes seront déployées dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville (QPV) pour se rendre plus facilement au Grand Parc de Miribel-Jonage, au Mont Thou ou au Lac des Sapins.