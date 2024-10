Lyon : des perturbations en soirée cette semaine sur les lignes T2 et T5

Attention si vous avez l’habitude d’emprunter les lignes T2 et T5 sur le réseau TCL. En raison de travaux d’élagage des arbres, la circulation de ces deux lignes sera perturbée cette semaine.

A partir de ce lundi 7 octobre et jusqu’au mercredi 9 octobre, le T2 fonctionnera en deux parties dès 21h15 entre Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche puis entre Hôtel de Ville-Bron et Saint-Priest Bel Air. Les stations de Ambroise Paré à Boutasse-Camille Rousset ne seront pas desservies.

Concernant le T5, la ligne ne circulera pas du tout ces trois prochains jours à partir de 21h15. Des bus relais seront mis en place toutes les 15 minutes entre Grange Blanche et Parc du Chêne.