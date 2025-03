Elle doit vendre son commerce à Lyon à cause des travaux : "Je ne dors plus, il ne me reste quasiment plus rien"

Après l’annonce des 70 kilomètres de travaux reportés sur les années 2026 et 2027, des chantiers continuent de faire évoluer la ville de Lyon. Entamé depuis fin novembre 2024, le vaste chantier de constructions des Voies lyonnaises se poursuit sur le grand boulevard des États-Unis. Or, les commerçants sont les premiers impactés dans cette situation, et voient leur activité et leur chiffre d’affaires baisser à vue d'oeil.

Des travaux qui tuent les commerces

Cela fait maintenant trois ans qu’Hafida El Abbouyi est propriétaire de son salon de coiffure et d’esthétique, Tendance Coiffure & Esthétique, située dans la cité idéale jamais aboutie de Tony Garnier.

La commerçante a récupéré les locaux en 2022. Et rapidement, Hafida El Abbouyi s’est forgée une bonne réputation auprès de sa clientèle fidèle, qui devait parfois patienter plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous, compte-tenu du succès.

"La plupart de mes clients sont des personnes âgées. Quand ils venaient, ils calaient leurs rendez-vous sur trois mois !, insiste la commerçante Je refusais du monde car c’est le seul salon du boulevard. J’étais complète, mon planning était toujours plein une semaine à l’avance. Maintenant, il y a des jours où j’ai deux, trois clientes dans la journée", constate-t-elle, exaspérée.

Effectivement, depuis le début des travaux, c’est plus de la moitié des clients qui ne viennent plus :"J’ai trois clientes fidèles qui m’ont appelée pour me prévenir qu’elles ne peuvent plus venir à cause des travaux". A cause du chantier, les cyclistes circulent sur les trottoirs, de quoi convaincre les personnes âgées de ne plus s'y aventurer. "Les travaux deviennent dangereux, j’ai une cliente qui venait régulièrement, qui a failli se faire faucher par une trottinette".

Sans oublier la disparition de nombreuses places de stationnement : "Une cliente a cherché une place pendant 30-45 minutes, et depuis 2 mois elle n’est plus revenue", ajoute-t-elle.

Par anticipation, Hafida El Abbouyi a décidé de mettre en vente son commerce sur Leboncoin voilà trois semaines : "Je n’ai eu aucun appel."

A côté du salon de coiffure, le voisin a été plus chanceux et a réussi à vendre son établissement il y a maintenant deux mois.

Hafida El Abbouyi fait face à un déficit financier inquiétant : "Je n’aurai pas pu imaginer une telle situation. Je ne dors plus, je suis angoissée, stressée, fatiguée".

Les commerçants abandonnés ?

Avant le début des chantiers qui doivent se conclure au printemps, deux fonctionnaires étaient venues prévenir les commerçants, "mais depuis elles ne sont jamais revenues", déclare la commerçante. Hafida ajoute : "J’aurai voulu un accompagnement financier ! Je travaille 10 heures par jour, je n’ai plus beaucoup de clients et j’ai beaucoup de charges à payer. À la fin du mois, il ne me reste quasiment plus rien".