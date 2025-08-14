Faits Divers

Sans permis de conduire, il se lance dans une course-poursuite musclée entre le Beaujolais et le tunnel de Fourvière à Lyon

Ce dimanche, les gendarmes ont souhaité contrôler un automobiliste à Anse.

Mais ce dernier a refusé d'obtempérer. Pour fuir les militaires, il a percuté leur véhicule et est parti à toute vitesse en direction de l'autoroute. Sur l'A6, il a pris des risques inconsidérés, avant de percuter à nouveau la voiture de ses poursuivants sous le tunnel de Fourvière à Lyon.

Coincé, le chauffard a pu être interpellé par les gendarmes et la Bac arrivée en renfort.

Le quadragénaire roulait sans permis, ce qui explique en partie son envie de ne pas subir un contrôle.

Laissé libre à l'issue de sa garde à vue, il doit être jugé ce jeudi au tribunal de Villefranche-sur-Saône.

