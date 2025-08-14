Victime d'une noyade mercredi à Miribel-Jonage, un jeune homme perd la vie

Un jeune homme de 25 ans est décédé au parc de Miribel-Jonage ce mercredi en fin d'après-midi.

Si la victime a pu être sortie de l'eau, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Les consignes de sécurité répétées chaque année n'empêchent pas les drames qui surviennent au parc l'été. Déjà lundi, un jeune homme de 22 ans s'était noyé près de la plage de l'Atol'. Sauvé par des maîtres-nageurs après avoir passé plusieurs minutes sous l'eau, il avait été hospitalisé dans un état critique.