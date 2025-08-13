Faits Divers

Un jeune homme réanimé après avoir été victime d'une noyade à Miribel-Jonage

Ce lundi après-midi, la chaleur a poussé de nombreux habitants de l'agglomération lyonnaise à chercher de la fraîcheur.

Le Grand Parc de Miribel Jonage a donc été pris d'assaut, et notamment ses plages.

Mais vers 17h, un jeune homme de 22 ans, venu avec ses amis, a disparu dans les eaux de la plage de l'Atol'.

Prévenus, les maîtres-nageurs se sont lancés à sa recherche, et ont fini par le retrouver, gisant à quelques mètres de profondeur.

Ramenée sur la berge, la victime a été réanimée avant d'être héliportée dans un état critique vers un hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette noyade.

Oh my God ! le 13/08/2025 à 10:47

A miribel Jonage ce n'est pas l'eau qui est dangereuse, mais le nombre de brelots qui s'y nettoient dedans avec leurs djellabahs

Gloubi le 13/08/2025 à 09:46

C'est un risque ...

Bien joué le 13/08/2025 à 09:42

Les maîtres-nageurs ont été héroïques, Bravo à eux !

Cyrano le 13/08/2025 à 09:22
endroit a risque a écrit le 13/08/2025 à 08h14

on continu a laissé les gens nager dans un endroit dangereux

A cet endroit, la baignade est surveillée.

Bien vrai le 13/08/2025 à 09:04
endroit a risque a écrit le 13/08/2025 à 08h14

on continu a laissé les gens nager dans un endroit dangereux

Mais je pense que c’est surtout les gens qui s’y baignent qui sont dangereux

endroit a risque le 13/08/2025 à 08:14

on continu a laissé les gens nager dans un endroit dangereux

