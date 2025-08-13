Un jeune homme réanimé après avoir été victime d'une noyade à Miribel-Jonage

Le Grand Parc de Miribel Jonage a donc été pris d'assaut, et notamment ses plages.
Mais vers 17h, un jeune homme de 22 ans, venu avec ses amis, a disparu dans les eaux de la plage de l'Atol'.
Prévenus, les maîtres-nageurs se sont lancés à sa recherche, et ont fini par le retrouver, gisant à quelques mètres de profondeur.
Ramenée sur la berge, la victime a été réanimée avant d'être héliportée dans un état critique vers un hôpital.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette noyade.
A miribel Jonage ce n'est pas l'eau qui est dangereuse, mais le nombre de brelots qui s'y nettoient dedans avec leurs djellabahsSignaler Répondre
C'est un risque ...Signaler Répondre
Les maîtres-nageurs ont été héroïques, Bravo à eux !Signaler Répondre
A cet endroit, la baignade est surveillée.Signaler Répondre
Mais je pense que c’est surtout les gens qui s’y baignent qui sont dangereuxSignaler Répondre
on continu a laissé les gens nager dans un endroit dangereuxSignaler Répondre