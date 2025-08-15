Victime d'une noyade à Miribel-Jonage, il décède à l'hôpital

Mise à jour : La victime est finalement décédée deux jours plus tard, ce mercredi, à l'hôpital.
Article initial : Le Grand Parc de Miribel Jonage a donc été pris d'assaut, et notamment ses plages.
Mais vers 17h, un jeune homme de 22 ans, venu avec ses amis, a disparu dans les eaux de la plage de l'Atol'.
Prévenus, les maîtres-nageurs se sont lancés à sa recherche, et ont fini par le retrouver, gisant à quelques mètres de profondeur.
Ramenée sur la berge, la victime a été réanimée avant d'être héliportée dans un état critique vers un hôpital.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette noyade.
la ville de Lyon complice comme chaque année depuis des annéesSignaler Répondre
Pour sa famille ses amis, une sortie censée être une détente joyeuse se transforme en drame. Que dire aux parents alors que nous n’avons pas de mot pour désigner la perte d’un enfant ? Courage à eux, je n’ose imaginer ma douleur si je perdais mon enfant. Courage à ceux qui chaque jour vivent la douleur de la perte d’un enfant, à tous toute ma compassion.Signaler Répondre
Affligeants, ces commentaires et ces déductions. Personne ne sait ce qu’il s’est réellement passé, mais certains parlent déjà d’alcool, simplement parce que c’est ce qu’ils auraient fait eux-mêmes.?Signaler Répondre
Surtout quand on se noie !Signaler Répondre
Bien entendu vous étiez sur place pour affirmer cela !!Signaler Répondre
Ta haine est incommensurable….respire un peu ..la vie est courte !!Signaler Répondre
Chaleur alcool prise de risques = noyadeSignaler Répondre
A miribel Jonage ce n'est pas l'eau qui est dangereuse, mais le nombre de brelots qui s'y nettoient dedans avec leurs djellabahsSignaler Répondre
C'est un risque ...Signaler Répondre
Les maîtres-nageurs ont été héroïques, Bravo à eux !Signaler Répondre
A cet endroit, la baignade est surveillée.Signaler Répondre
Mais je pense que c’est surtout les gens qui s’y baignent qui sont dangereuxSignaler Répondre
on continu a laissé les gens nager dans un endroit dangereuxSignaler Répondre