Victime d'une noyade à Miribel-Jonage, il décède à l'hôpital

Mise à jour : La victime est finalement décédée deux jours plus tard, ce mercredi, à l'hôpital.

Article initial : Le Grand Parc de Miribel Jonage a donc été pris d'assaut, et notamment ses plages.

Mais vers 17h, un jeune homme de 22 ans, venu avec ses amis, a disparu dans les eaux de la plage de l'Atol'.

Prévenus, les maîtres-nageurs se sont lancés à sa recherche, et ont fini par le retrouver, gisant à quelques mètres de profondeur.

Ramenée sur la berge, la victime a été réanimée avant d'être héliportée dans un état critique vers un hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette noyade.