Lyon : les lignes T3, T7 et Rhônexpress ne fonctionneront pas pendant les vacances de Pâques

Les lignes T3, T7 et Rhônexpress seront à l’arrêt du 19 avril au 8 mai. En cause : les travaux de prolongement du T6 et la création des lignes T9 et du Bus à Haut Niveau de Service entre la Part-Dieu et Sept Chemins.

Des bus relais seront mis en place durant cette période de vacances scolaires afin de faire face à ces interruptions. La fréquence de la ligne A du métro sera également renforcée tout comme la ligne 47 assurant la liaison entre Meyzieu ZI et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.