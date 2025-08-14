Et aussi à Lyon

Lyon : le sanctuaire de Fourvière organise une procession aux flambeaux pour la fête de l’Assomption

Comme chaque année, Fourvière célèbre l’Assomption en plusieurs temps forts.

Le week-end de l’Assomption marque, chez les croyants, la montée au ciel de la Vierge Marie. Pour célébrer l’une des fêtes religieuses les plus importantes, la basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon organise, chaque année, plusieurs évènements les 14 et 15 août.

En cette année 2025, l’Assomption débutera par une messe anticipée au sein de la basilique, le jeudi à 17h30. Elle sera suivie par la traditionnelle procession aux flambeaux, de la Maison de Lorette jusqu’à la basilique, et sera présidée par Monseigneur Patrick Le Gal. De nombreux croyants sont attendus à ce moment-là pour illuminer les rues du 5e arrondissement lyonnais.

La journée du vendredi 15 août sera marquée par l’organisation de quatre messes solennelles dans la basilique Notre-Dame de Fourvière.

14 commentaires
Laisser un commentaire
Nostalgie… le 14/08/2025 à 12:10
Gloubi a écrit le 14/08/2025 à 10h57

Pourquoi pas...
Le 15 août est férié pour Marie...il y avait des villages qui organisaient des fêtes votives qui s'inscrivaient dans la vie de la collectivité....ça ne coûtait pas très cher , c'était bon enfant = plouc !

… d’un temps effectivement plus heureux, simple et humain.

#FreeEmmanuel le 14/08/2025 à 12:06
invitez bayrou a écrit le 14/08/2025 à 11h54

Si y'a besoin d'un sacrifice plutot lui que nos jours fériés

Je propose plutôt le 14 juillet : il y avait 7 prisonniers dans la forteresse le 14 juillet 1789…

Quel symbole de liberté la prise de la Bastille !!

drôle de raisonnement pour faire diversion le 14/08/2025 à 12:05

- Attention, on tape sur A !
- pourquoi vous dites pas qu’on tape sur B ?

Pffffft…

Mauvaise pioche le 14/08/2025 à 12:03
invitez bayrou a écrit le 14/08/2025 à 11h54

Si y'a besoin d'un sacrifice plutot lui que nos jours fériés

lui au moins il bosse. c’est pas un branlo râleur.

Bozo est de retour le 14/08/2025 à 12:01
Pourquoi ceux-ci et pas les autres ? a écrit le 14/08/2025 à 11h42

Puisque tu n'es pas "religieux", mais que tu as malgré tout une pensée pour pas mal de catégories de chrétiens, si tu étais vraiment un humain, tu aurais aussi une pensée pour les 420 000 morts musulmans du Yémen, ou les 25 millions de personnes qui souffrent de la guerre et de la faim au Soudan, mais ton humanité s'arrête là où commence la religion des autres, pas vrai ?

On parle du 15 août, donc des chrétiens et, du coup, de ce qui est culturellement familier à la plupart d’entre nous, qu’on soit croyants ou pas. Mais bon, l’essentiel c’est que tu aies trouvé une excuse pour te défouler 🙄

Allez, on te laisse à tes occupations de 💪héro des forums 💪. N’oublie pas de dire « droitardé » à tout propos !

À Noël, n’oublie pas de remercier mamie pour son chèque.

Bonne pioche le 14/08/2025 à 11:59
A bas la calotte a écrit le 14/08/2025 à 11h24

Ras le bol de toutes ces histoires de religion dont l'histoire - et encore de nos jours - montre malheureusement qu'elles sont le prétexte à toutes les dérives violentes. Ces violences sont à tous les niveaux, guerres entre les peuples, colonisations diverses, et aussi dans la sphère familiale avec l'asservissement de la femme avec des exigences qui vont de la tenue vestimentaire au "devoir conjugal". Quand on arrivera à se débarrasser de tout ça, on vivra mieux, tous ensemble.

quelle fraîcheur, quelle ouverture d’esprit, quelle culture dans votre commentaire !

je crois pas en toi le 14/08/2025 à 11:56
Victime professionnelle a écrit le 14/08/2025 à 11h45

Allons, allons, on ne va pas s'attarder sur des superstitions. Enfin quoi, une vierge qui donne naissance à un enfant, et toi ça ne t'interpelle pas quelque part, au lieu de jouer les victimes ?
Et pour info, je suis un plouc, j’habite la cambrousse.

Visiblement, l'éducation, le respect tu ne connais pas!
Laisse les croyants vivre leur foi!

invitez bayrou le 14/08/2025 à 11:54

Si y'a besoin d'un sacrifice plutot lui que nos jours fériés

Victime professionnelle le 14/08/2025 à 11:45
Gloubi a écrit le 14/08/2025 à 10h57

Pourquoi pas...
Le 15 août est férié pour Marie...il y avait des villages qui organisaient des fêtes votives qui s'inscrivaient dans la vie de la collectivité....ça ne coûtait pas très cher , c'était bon enfant = plouc !

Allons, allons, on ne va pas s'attarder sur des superstitions. Enfin quoi, une vierge qui donne naissance à un enfant, et toi ça ne t'interpelle pas quelque part, au lieu de jouer les victimes ?
Et pour info, je suis un plouc, j’habite la cambrousse.

Pourquoi ceux-ci et pas les autres ? le 14/08/2025 à 11:42
Socrate69 a écrit le 14/08/2025 à 10h41

Je ne suis pas "religieux" je n'ai pas la capacité à croire en quelquechose, j'aimerais mais cela m'est impossible.

Je voudrais dire: juste une pensée aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens africains, aux chrétiens chinois qui sont en ce moment "massacrés" en silence et cela avec la complicité lâche des dirigeants occidentaux qui ne dénoncent pas la réalité d'une guerre de religion sourde que tout le monde ressent à travers la planète.

Puisque tu n'es pas "religieux", mais que tu as malgré tout une pensée pour pas mal de catégories de chrétiens, si tu étais vraiment un humain, tu aurais aussi une pensée pour les 420 000 morts musulmans du Yémen, ou les 25 millions de personnes qui souffrent de la guerre et de la faim au Soudan, mais ton humanité s'arrête là où commence la religion des autres, pas vrai ?

A bas la calotte le 14/08/2025 à 11:24

Ras le bol de toutes ces histoires de religion dont l'histoire - et encore de nos jours - montre malheureusement qu'elles sont le prétexte à toutes les dérives violentes. Ces violences sont à tous les niveaux, guerres entre les peuples, colonisations diverses, et aussi dans la sphère familiale avec l'asservissement de la femme avec des exigences qui vont de la tenue vestimentaire au "devoir conjugal". Quand on arrivera à se débarrasser de tout ça, on vivra mieux, tous ensemble.

Whaou le 14/08/2025 à 10:58

Il faut du courage, de l’inconscience ou du masochisme pour faire une procession aux flambeaux en pleine canicule (36° annoncés demain). Ne m’en veuillez pas mais j’espère de tout cœur des orages. À la rigueur, je veux bien faire une danse de la pluie dans un musée climatisé. En tout cas, concitoyens catholiques, déconnez pas : hors basilique, couvrez-vous la tête et hydratez-vous. Bonne procession

Gloubi le 14/08/2025 à 10:57

Pourquoi pas...
Le 15 août est férié pour Marie...il y avait des villages qui organisaient des fêtes votives qui s'inscrivaient dans la vie de la collectivité....ça ne coûtait pas très cher , c'était bon enfant = plouc !

Socrate69 le 14/08/2025 à 10:41

Je ne suis pas "religieux" je n'ai pas la capacité à croire en quelquechose, j'aimerais mais cela m'est impossible.

Je voudrais dire: juste une pensée aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens africains, aux chrétiens chinois qui sont en ce moment "massacrés" en silence et cela avec la complicité lâche des dirigeants occidentaux qui ne dénoncent pas la réalité d'une guerre de religion sourde que tout le monde ressent à travers la planète.

