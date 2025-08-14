Lyon : le sanctuaire de Fourvière organise une procession aux flambeaux pour la fête de l’Assomption

Le week-end de l’Assomption marque, chez les croyants, la montée au ciel de la Vierge Marie. Pour célébrer l’une des fêtes religieuses les plus importantes, la basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon organise, chaque année, plusieurs évènements les 14 et 15 août.
En cette année 2025, l’Assomption débutera par une messe anticipée au sein de la basilique, le jeudi à 17h30. Elle sera suivie par la traditionnelle procession aux flambeaux, de la Maison de Lorette jusqu’à la basilique, et sera présidée par Monseigneur Patrick Le Gal. De nombreux croyants sont attendus à ce moment-là pour illuminer les rues du 5e arrondissement lyonnais.
La journée du vendredi 15 août sera marquée par l’organisation de quatre messes solennelles dans la basilique Notre-Dame de Fourvière.
