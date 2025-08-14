Près de Lyon : le chauffard suisse flashé à 282km/h !

Un ressortissant suisse a été intercepté ce mercredi soir sur l'A42 en direction de Lyon. A hauteur de Dagneux dans l'Ain, son Audi RS6 avait été flashée à 282km/h au lieu de 130 !
Les gendarmes s'étaient alors lancés à sa poursuite pour immobiliser son véhicule. Ce dernier a fini à la fourrière, tandis que le chauffard devra prochainement s'expliquer devant la justice.
Sur lyonmag aussi!Signaler Répondre
Il ne vous aura pas échappé que le gonz allait forcément croiser un péage sur son trajet et donc être à l'arrêt.Signaler Répondre
Jamais ils le rattrappent à cette vitesse... et je suis même pas sûr que le radar marche.Signaler Répondre
Pris au péage à mon avis c'est plus facile.
Houla, doucement pas trop vite les commentaires . j'ai bien vu le panneau 130 mais le temps que j'analyse le panneau et que je décélère ma petite voiture escargot était monté à 282 km/h .Signaler Répondre
Genre la police a rattrapé une RS6 mdr la blagueSignaler Répondre
Les suisses adorent rouler vite... en FranceSignaler Répondre
Il y a erreur , le chiffre a été lu à l’enversSignaler Répondre
en suisse aussi il y a de la racailleSignaler Répondre
nom prénom de ce bouffeur de chocolat blancSignaler Répondre
Comme quoi, il y a bien des abrutis partout dans le Monde.Signaler Répondre
Et encore, ça pourrait être pire, il aurait pu être sur le périph' sans Crit'Air !!
Il fait mieux que notre faune locale avec leurs véhicules d'import en loc ;-)Signaler Répondre
Audi annonce 320 km h… il avait encore de la marge ! bref…irresponsableSignaler Répondre