Faits Divers

Près de Lyon : le chauffard suisse flashé à 282km/h !

Il n'y avait pourtant pas le feu au lac !

Un ressortissant suisse a été intercepté ce mercredi soir sur l'A42 en direction de Lyon. A hauteur de Dagneux dans l'Ain, son Audi RS6 avait été flashée à 282km/h au lieu de 130 !

Les gendarmes s'étaient alors lancés à sa poursuite pour immobiliser son véhicule. Ce dernier a fini à la fourrière, tandis que le chauffard devra prochainement s'expliquer devant la justice.

Surli le 14/08/2025 à 19:30
nena a écrit le 14/08/2025 à 17h58

en suisse aussi il y a de la racaille

Sur lyonmag aussi!

Hehe le 14/08/2025 à 19:27
johnny a écrit le 14/08/2025 à 18h31

Genre la police a rattrapé une RS6 mdr la blague

Il ne vous aura pas échappé que le gonz allait forcément croiser un péage sur son trajet et donc être à l'arrêt.

bolkian le 14/08/2025 à 19:06
Retour sur Terre a écrit le 14/08/2025 à 18h28

Les suisses adorent rouler vite... en France

Jamais ils le rattrappent à cette vitesse... et je suis même pas sûr que le radar marche.
Pris au péage à mon avis c'est plus facile.

GLOUGLOU 1er le 14/08/2025 à 18:36

Houla, doucement pas trop vite les commentaires . j'ai bien vu le panneau 130 mais le temps que j'analyse le panneau et que je décélère ma petite voiture escargot était monté à 282 km/h .

johnny le 14/08/2025 à 18:31

Genre la police a rattrapé une RS6 mdr la blague

Retour sur Terre le 14/08/2025 à 18:28

Les suisses adorent rouler vite... en France

Foi de mathématicien le 14/08/2025 à 18:14

Il y a erreur , le chiffre a été lu à l’envers

nena le 14/08/2025 à 17:58

en suisse aussi il y a de la racaille

prix de l'audi RS6 192.500€ le 14/08/2025 à 17:54

nom prénom de ce bouffeur de chocolat blanc

EnVertEtContreTous le 14/08/2025 à 17:43

Comme quoi, il y a bien des abrutis partout dans le Monde.
Et encore, ça pourrait être pire, il aurait pu être sur le périph' sans Crit'Air !!

Ex Précisions le 14/08/2025 à 17:32

Il fait mieux que notre faune locale avec leurs véhicules d'import en loc ;-)

Républix le 14/08/2025 à 16:42

Audi annonce 320 km h… il avait encore de la marge ! bref…irresponsable

