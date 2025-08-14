Près de Lyon : le chauffard suisse flashé à 282km/h !

Un ressortissant suisse a été intercepté ce mercredi soir sur l'A42 en direction de Lyon. A hauteur de Dagneux dans l'Ain, son Audi RS6 avait été flashée à 282km/h au lieu de 130 !

Les gendarmes s'étaient alors lancés à sa poursuite pour immobiliser son véhicule. Ce dernier a fini à la fourrière, tandis que le chauffard devra prochainement s'expliquer devant la justice.