Faits Divers

Une Lyonnaise fuit sa famille, son ange gardien à Marseille se transforme en tortionnaire

Une Lyonnaise fuit sa famille, son ange gardien à Marseille se transforme en tortionnaire

Elle ne pensait pas se jeter dans la gueule du loup.

Il y a quelques jours, une Lyonnaise a fait sa valise et est partie avec son enfant de 4 ans sous le bras. Cherchant à fuir l'agglomération suite à une dispute familiale, elle s'est rendue à Marseille, où un homme qu'elle avait rencontré via Internet quelques jours auparavant lui proposait de l'héberger.

Mais comme le raconte La Provence, la jeune femme n'est pas tombée sur un ange-gardien, mais plutôt un individu mal intentionné.

Ce dernier a séquestré la Lyonnaise et son enfant durant plusieurs jours, la menaçant avec un couteau afin qu'elle reste enfermée dans l'appartement de la cité de la Bégude dans le 13e arrondissement de Marseille. Il l'a également frappée à plusieurs reprises.

La femme a finalement réussi à prévenir les autorités en composant le 114, le numéro d'appel d'urgence français pour les personnes sourdes et malentendantes. De leur côté, les amis de la Lyonnaise avaient également signalé aux forces de l'ordre qu'elles n'avaient plus de ses nouvelles.

Le calvaire a pris fin mardi soir, lorsque la police a fait irruption dans l'appartement pour libérer les deux otages. Leur geolier âgé de 28 ans a été interpellé et placé en garde à vue. On ne sait pas encore ce qui l'a motivé à agir de la sorte.

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Capai le 14/08/2025 à 19:35
Enfin un commentaire bienveillant a écrit le 14/08/2025 à 16h16

Parmi les méchancetés distribuées gratuitement, enfin un commentaire bienveillant et utile.
Bravo

C’est pas ici que tu vas trouver de l’intelligence ou de l’humanisme !

Signaler Répondre
avatar
Barbarie. le 14/08/2025 à 19:32

La seule chose qui me tient en soucis, c'est l'état de santé de ce pauvre gosse de 4 ans !

Un pauvre gosse de 4 ans, qui, à une mère avec un âge mental, à peine plus élevé que le sien !

Car ce n'est pas la première fois, qu'une gosse, jeune fille ou femme, est séquestrée à Marseille, par un barbare.
Marseille, qui est à quelques heures par bateau du Maghreb. La destination finale et sans retour, pour ces pauvres femmes livrées à la prostitution, la plus sordide (si tant est qu'une prostitution peut être non subie...).

Pour rester dans le registre du fait divers sordide, impliquant une femme, son boutchou de 4 ans et un barbare.
Je porte à votre connaissance, celui de cette jeune femme d'une trentaine d'années, qui a été poignardée et éviscérée par son "conjoint".

Ce meurtrier, à crier pendant une dizaine de minutes "Allah akbar".

Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-615931-paris-une-mere-de-famille-de-35-ans-entre-la-vie-et-la-mort-apres-avoir-ete-evisceree-par-son-conjoint-dans-le-hall-de-son-immeuble-il-repetait-en-boucle-allahou-akbar.html

Signaler Répondre
avatar
et là encore le 14/08/2025 à 18:24

On cherche les motivations ? non mais sans blague ? un gros taré tout simplement à enfermer !

Signaler Répondre
avatar
nena le 14/08/2025 à 17:56

pauvre gamin ! 4 ans et déjà confronté à la violence de 2 dingues

Signaler Répondre
avatar
jetro le 14/08/2025 à 17:50

on peut demander le pedigree des personnes ?

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 14/08/2025 à 17:49

Et dire qu'on paie des impôts et des cotisations salariales pour des cassos comme eux 2.. .

Signaler Répondre
avatar
Loool le 14/08/2025 à 16:21

Une cassos….

Signaler Répondre
avatar
Enfin un commentaire bienveillant le 14/08/2025 à 16:16
Et les solutions ? a écrit le 14/08/2025 à 15h51

Ce serait quand même bien que LyonMag précise qu'il existe des structures pour accueillir les mères isolées, notamment en proposant de l'hébergement d'urgence. Des solutions bien plus saines donc.
A vue de nez, je dirais de contacter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de l'arrondissement qui redirigera au besoin vers le bon service.

La décision de départ semble effectivement un peu surprenante, partir rejoindre un inconnu à l'autre bout du pays avec son enfant, mais il ne faut pas oublier que ce sont parfois des décisions prises dans la détresse, et que ça peut rendre plus vulnérable à des prédateurs.

Parmi les méchancetés distribuées gratuitement, enfin un commentaire bienveillant et utile.
Bravo

Signaler Répondre
avatar
Et les solutions ? le 14/08/2025 à 15:51

Ce serait quand même bien que LyonMag précise qu'il existe des structures pour accueillir les mères isolées, notamment en proposant de l'hébergement d'urgence. Des solutions bien plus saines donc.
A vue de nez, je dirais de contacter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de l'arrondissement qui redirigera au besoin vers le bon service.

La décision de départ semble effectivement un peu surprenante, partir rejoindre un inconnu à l'autre bout du pays avec son enfant, mais il ne faut pas oublier que ce sont parfois des décisions prises dans la détresse, et que ça peut rendre plus vulnérable à des prédateurs.

Signaler Répondre
avatar
UK le 14/08/2025 à 15:19
Santé mentale à l'Elysée a écrit le 14/08/2025 à 15h15

Cette jeune femme est visiblement dangereuse pour elle-même et pour son enfant…

D'ailleurs, où est le père ??

Il faisait une escale en France et a dû prendre le bateau pour l’Angleterre via Calais.

Signaler Répondre
avatar
Pays d'anges le 14/08/2025 à 15:19

Sacrés anges , toujours les mêmes

Signaler Répondre
avatar
Santé mentale à l'Elysée le 14/08/2025 à 15:15

Cette jeune femme est visiblement dangereuse pour elle-même et pour son enfant…

D'ailleurs, où est le père ??

Signaler Répondre
avatar
Tinovalentino le 14/08/2025 à 15:14

La drogue rend dingue ..

Signaler Répondre
avatar
phocée ! le 14/08/2025 à 15:12
Ex Précisions a écrit le 14/08/2025 à 14h44

Encore un qui s'est fait passer pour Brad Pitt ;-)

Ne pas insulter Brad Pitt. Certains de nos élus rèvent d'être maire de Marseille, tojuours la 2° ville de France et toujours la 3° métropole !

Signaler Répondre
avatar
coke en stock le 14/08/2025 à 15:08
la cotedazure a écrit le 14/08/2025 à 14h54

Marseille m a toujours fait rêvé, un ville tranquille comme les aime notre monsieur le maire

Marseille, la ville préférée de nos élus de gauche populiste : Payan, Macron, Melenchon.. etc

Signaler Répondre
avatar
Qi d’huitre le 14/08/2025 à 14:58

Fait divers de Kssoss… Quelle décadence cette société…

Signaler Répondre
avatar
la cotedazure le 14/08/2025 à 14:54

Marseille m a toujours fait rêvé, un ville tranquille comme les aime notre monsieur le maire

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/08/2025 à 14:44

Encore un qui s'est fait passer pour Brad Pitt ;-)

Signaler Répondre
avatar
Bienvenue en enfer le 14/08/2025 à 14:34

Elle a rencontré un ange gardien qui habite une cité de Marseille et y va avec son enfant de 4 ans sans réfléchir?

Signaler Répondre
avatar
et ça se plaint? le 14/08/2025 à 14:16

Elle vient de le rencontrer sur internet, et elle pars chez lui?
Mais vous vous avez ce que vous mérité!
Combien de neurones?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.