Une Lyonnaise fuit sa famille, son ange gardien à Marseille se transforme en tortionnaire

Il y a quelques jours, une Lyonnaise a fait sa valise et est partie avec son enfant de 4 ans sous le bras. Cherchant à fuir l'agglomération suite à une dispute familiale, elle s'est rendue à Marseille, où un homme qu'elle avait rencontré via Internet quelques jours auparavant lui proposait de l'héberger.

Mais comme le raconte La Provence, la jeune femme n'est pas tombée sur un ange-gardien, mais plutôt un individu mal intentionné.

Ce dernier a séquestré la Lyonnaise et son enfant durant plusieurs jours, la menaçant avec un couteau afin qu'elle reste enfermée dans l'appartement de la cité de la Bégude dans le 13e arrondissement de Marseille. Il l'a également frappée à plusieurs reprises.

La femme a finalement réussi à prévenir les autorités en composant le 114, le numéro d'appel d'urgence français pour les personnes sourdes et malentendantes. De leur côté, les amis de la Lyonnaise avaient également signalé aux forces de l'ordre qu'elles n'avaient plus de ses nouvelles.

Le calvaire a pris fin mardi soir, lorsque la police a fait irruption dans l'appartement pour libérer les deux otages. Leur geolier âgé de 28 ans a été interpellé et placé en garde à vue. On ne sait pas encore ce qui l'a motivé à agir de la sorte.