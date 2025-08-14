Une Lyonnaise fuit sa famille, son ange gardien à Marseille se transforme en tortionnaire

Il y a quelques jours, une Lyonnaise a fait sa valise et est partie avec son enfant de 4 ans sous le bras. Cherchant à fuir l'agglomération suite à une dispute familiale, elle s'est rendue à Marseille, où un homme qu'elle avait rencontré via Internet quelques jours auparavant lui proposait de l'héberger.
Mais comme le raconte La Provence, la jeune femme n'est pas tombée sur un ange-gardien, mais plutôt un individu mal intentionné.
Ce dernier a séquestré la Lyonnaise et son enfant durant plusieurs jours, la menaçant avec un couteau afin qu'elle reste enfermée dans l'appartement de la cité de la Bégude dans le 13e arrondissement de Marseille. Il l'a également frappée à plusieurs reprises.
La femme a finalement réussi à prévenir les autorités en composant le 114, le numéro d'appel d'urgence français pour les personnes sourdes et malentendantes. De leur côté, les amis de la Lyonnaise avaient également signalé aux forces de l'ordre qu'elles n'avaient plus de ses nouvelles.
Le calvaire a pris fin mardi soir, lorsque la police a fait irruption dans l'appartement pour libérer les deux otages. Leur geolier âgé de 28 ans a été interpellé et placé en garde à vue. On ne sait pas encore ce qui l'a motivé à agir de la sorte.
C’est pas ici que tu vas trouver de l’intelligence ou de l’humanisme !Signaler Répondre
La seule chose qui me tient en soucis, c'est l'état de santé de ce pauvre gosse de 4 ans !Signaler Répondre
Un pauvre gosse de 4 ans, qui, à une mère avec un âge mental, à peine plus élevé que le sien !
Car ce n'est pas la première fois, qu'une gosse, jeune fille ou femme, est séquestrée à Marseille, par un barbare.
Marseille, qui est à quelques heures par bateau du Maghreb. La destination finale et sans retour, pour ces pauvres femmes livrées à la prostitution, la plus sordide (si tant est qu'une prostitution peut être non subie...).
Pour rester dans le registre du fait divers sordide, impliquant une femme, son boutchou de 4 ans et un barbare.
Je porte à votre connaissance, celui de cette jeune femme d'une trentaine d'années, qui a été poignardée et éviscérée par son "conjoint".
Ce meurtrier, à crier pendant une dizaine de minutes "Allah akbar".
Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-615931-paris-une-mere-de-famille-de-35-ans-entre-la-vie-et-la-mort-apres-avoir-ete-evisceree-par-son-conjoint-dans-le-hall-de-son-immeuble-il-repetait-en-boucle-allahou-akbar.html
On cherche les motivations ? non mais sans blague ? un gros taré tout simplement à enfermer !Signaler Répondre
pauvre gamin ! 4 ans et déjà confronté à la violence de 2 dinguesSignaler Répondre
on peut demander le pedigree des personnes ?Signaler Répondre
Et dire qu'on paie des impôts et des cotisations salariales pour des cassos comme eux 2.. .Signaler Répondre
Une cassos….Signaler Répondre
Parmi les méchancetés distribuées gratuitement, enfin un commentaire bienveillant et utile.Signaler Répondre
Bravo
Ce serait quand même bien que LyonMag précise qu'il existe des structures pour accueillir les mères isolées, notamment en proposant de l'hébergement d'urgence. Des solutions bien plus saines donc.Signaler Répondre
A vue de nez, je dirais de contacter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de l'arrondissement qui redirigera au besoin vers le bon service.
La décision de départ semble effectivement un peu surprenante, partir rejoindre un inconnu à l'autre bout du pays avec son enfant, mais il ne faut pas oublier que ce sont parfois des décisions prises dans la détresse, et que ça peut rendre plus vulnérable à des prédateurs.
Il faisait une escale en France et a dû prendre le bateau pour l’Angleterre via Calais.Signaler Répondre
Sacrés anges , toujours les mêmesSignaler Répondre
Cette jeune femme est visiblement dangereuse pour elle-même et pour son enfant…Signaler Répondre
D'ailleurs, où est le père ??
La drogue rend dingue ..Signaler Répondre
Ne pas insulter Brad Pitt. Certains de nos élus rèvent d'être maire de Marseille, tojuours la 2° ville de France et toujours la 3° métropole !Signaler Répondre
Marseille, la ville préférée de nos élus de gauche populiste : Payan, Macron, Melenchon.. etcSignaler Répondre
Fait divers de Kssoss… Quelle décadence cette société…Signaler Répondre
Marseille m a toujours fait rêvé, un ville tranquille comme les aime notre monsieur le maireSignaler Répondre
Encore un qui s'est fait passer pour Brad Pitt ;-)Signaler Répondre
Elle a rencontré un ange gardien qui habite une cité de Marseille et y va avec son enfant de 4 ans sans réfléchir?Signaler Répondre
Elle vient de le rencontrer sur internet, et elle pars chez lui?Signaler Répondre
Mais vous vous avez ce que vous mérité!
Combien de neurones?