Les Pentes de la Croix-Rousse bientôt mieux desservies par les TCL ? Une réunion publique organisée ce mardi à Lyon

"Découvrir la nouvelle offre de transport TCL dans les Pentes". C’est ce que proposent le SYTRAL, la Métropole de Lyon ainsi que la mairie du 1er arrondissement et celle du 4ème arrondissement à l’occasion d’une réunion publique. Cette dernière se déroulera ce mardi 15 octobre à partir de 18h30 du côté de la Salle de la Ficelle (65 Boulevard des Canuts).

La réorganisation des navettes S4 et S12 desservant le quartier de la Croix-Rousse sera évoquée tout comme la création de 12 nouveaux arrêts et la mise en place d’une fréquence renforcée en semaine et le week-end.

Ce nouveau service de navette, « fruit de la fusion des lignes S4 et S12 », doit voir le jour en juin 2025. Ces nouvelles navettes seront baptisées S4A et S4B.