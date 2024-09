Délinquance dans les TCL à Lyon : le maire de Saint-Priest réclame la création d'une police des transports

Et contrairement à Laurent Wauquiez ces dernières années, Bruno Bernard se garde bien de dépenser un centime en dehors de son périmètre d'action dans ce domaine.

Ce qui ulcère Gilles Gascon, le maire LR de Saint-Priest. Rebondissant sur la publication des chiffres de la délinquance dans les transports en commun de l'agglomération lyonnaise, l'édile trouve "inacceptable" que la situation se dégrade. Selon lui, cela prouve que "la sécurité n'est clairement pas une priorité pour l'exécutif de Bruno Bernard".

Le ministère de l'Intérieur indique pourtant une baisse de la délinquance dans les TCL, Cars du Rhône et SNCF de 18% entre 2022 et 2023. Mais le nombre de victimes reste élevé, plus haut de 17% qu'en 2016. Soit une moyenne de 20 personnes par jour victimes de délinquance dans les transports de la Métropole de Lyon.

"La sécurité dans les transports publics demeure légitimement une préoccupation cruciale pour les usagers mais aussi pour les conducteurs dont le recrutement est souvent difficile pour ce motif. De très nombreux Grands-Lyonnais prévilégient encore la voiture au détriment des transports en commun. Il nous appartient de leur redonner le désir de mobilités alternatives à l’automobile", estime Gilles Gascon, qui milite pour la création d'une police des transports "afin de prévenir les faits de délinquance et être en mesure d'arrêter leurs auteurs lorsqu'ils ont été commis".

Une proposition qui rejoint celle de François-Noël Buffet, candidat de la droite aux métropolitaines 2020.