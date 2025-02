ZFE : une mise en œuvre "trop stricte" et  "injuste",  le maire de Saint-Priest interpelle la Métropole

Dans une lettre adressée aux habitants, Gilles Gascon demande un moratoire "sur l’extension du périmètre aux voies structurantes d’agglomération et sur la sortie des véhicules Crit’Air 2 en 2028."

Depuis le 1er janvier, les véhicules Crit’Air 3, 4, 5 et non classés sont interdits de circulation dans la ZFE, affectant près de 30 % du parc automobile de Saint-Priest. "Parce que la santé des habitants fait partie de nos priorités, nous ne saurions contester les dispositifs visant à l’amélioration de la qualité de l’air", explique le maire. Mais il dénonce une mise en œuvre "trop rapide, trop stricte, injuste, illisible et mal accompagnée."

L’élu rappelle que "la loi n’impose en rien l’extension du périmètre aux voies structurantes" ni une ZFE permanente 24h/24 et 7j/7. Il souligne également que si l’interdiction des Crit’Air 2 est maintenue en 2028, "75 % des véhicules seraient alors concernés dans moins de 3 ans".

Face aux "conséquences sociales et économiques" pour les classes populaires et les entreprises locales, il renouvelle ses demandes : un moratoire, un grand plan Métro et "une amplification ambitieuse du réseau structurant de transport". Gilles Gascon invite par ailleurs les habitants de Saint-Priest à partager leurs "observations et difficultés" via une adresse dédiée : zfe@mairie-saint-priest.fr.

"Une pause s’impose", insiste-t-il, en appelant l’exécutif métropolitain à revoir sa copie pour mieux prendre en compte la réalité des territoires à l’Est de Lyon.