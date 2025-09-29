"Les élus LR sont définitivement des délinquants en col blanc" : un élu LFI ulcère la droite, qui quitte le conseil métropolitain

Dans sa prise de parole initiale, Laurent Legendre faisait un tour de l'actualité nationale et locale. Et l'élu LFI villeurbannais a évoqué le procès de Nicolas Sarkozy, annonçant que "les élus LR sont définitivement des délinquants en col blanc". Et de rajouter : "Ce n'est plus un hasard de casting, c'est du détournement de fonds publics en bande organisée".
Furieux, les élus du groupe de droite La Métro Positive ont quitté l'hémicycle, alors que le président de la Métropole Bruno Bernard demandait à Gilles Gascon de laisser Laurent Legendre terminer son propos.
Revenu prendre la parole à son tour, le maire LR de Saint-Priest a exhibé une liste des personnalités de LFI "qui ont dérapé", sans toutefois l'égrener. "Je ne mettrai pas à votre niveau, mais vos insultes n'en resteront pas là (sic), je vous le garantis", menaçait Gilles Gascon à destination de Laurent Legendre, avant de demander à Bruno Bernard, "police de cette assemblée", de condamner "les propos insultants et diffamatoires donnés par M. Legendre. Si vous ne le faites pas, nous quitterons cette assemblée".
"C'est très fréquent que je ne partage pas les propos qui sont tenus ici. J'évite d'interrompre les gens qui parlent. Je ne partage pas du tout cette affirmation outrancière (celle de Laurent Legendre ndlr). Comme je ne partage pas l'affirmation de David Kimelfeld selon laquelle M. Legendre ne mérite aucun respect. Comme je ne partage pas tout ce qui a été dit par Mme Sibeud, M. Grivel, M. Gascon, c'était excessif, un mélange de clichés, de caricatures sur la crise économique, la ZFE... Si à chaque fois qu'il fallait que j'intervienne pour vous couper la parole, les débats ne seraient pas sereins", répondait le président écologiste de la Métropole de Lyon.
Une absence qui n'a pas satisfait le groupe La Métro Positive, qui demandait et obtenait une suspension de séance de 10 minutes. Dans un communiqué, les élus de droite estiment que Bruno Bernard "a préféré favoriser son alliance politique avec les élus LFI, plutôt que d’assumer son rôle de président de la 2e métropole de France et d’assurer des débats sereins pour prendre les décisions utiles et nécessaires à l’intérêt général et aux habitants".
Vous avez oublié dans la citation de Bruno Bernard la partie où il indique ne pas partager les propos de Gascon qu'il avait traité le Président de la Métropole de dictateur. Marrant non ?Signaler Répondre
