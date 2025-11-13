Les Coulisses du Grand Lyon

Roland Bernard : "Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, pas celle d'un chef d'entreprise"

Roland Bernard, conseiller du 2e arrondissement de Lyon, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Roland Bernard : "Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, pas celle d'un chef d'entreprise"
Roland Bernard : "Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, pas celle d'un chef d'entreprise" - LyonMag

C'est l'une des rares prises de guerre du camp écologiste. Roland Bernard a décidé de soutenir Bruno Bernard et Grégory Doucet en 2026.

"On fait un très mauvais procès à l'équipe en place. Certes, on peut leur faire quelques reproches, notamment pour le maire de Lyon. (...) Grégory Doucet a tardé à prendre l'habit de maire de Lyon. Ceci dit, quand vous voyez l'embellissement végétalisé de la ville, de la fin des travaux arriver, je me dis que cette respiration est indispensable pour les Lyonnais. La génération d'aujourd'hui veut la campagne à la ville", indique l'élu du 2e arrondissement.

Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard révèle qu'il était "très présent aux côtés de Grégory Doucet et Bruno Bernard, ils se voyaient et s'appelaient souvent.
J'ai vu un homme qui a été le parrain de ces deux nouveaux responsables. Dans les coulisses, je ne l'ai pas vu très critique".

Roland Bernard ne comprend donc pas ceux qui rejoignent Jean-Michel Aulas comme l'ancien maire écologiste du 9e, Alain Giordano : "Je suis inquiet sur ses convictions. Il nous a plombés avec les jardinières", tacle-t-il.

"Une ville comme Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, et pas celle d'un chef d'entreprise. (...) Quelle vision apporte Jean-Michel Aulas ? Si ce n'est l'union des contraires ? Ils vont s'étriper !", prédit-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bruno Bernard et Grégory Doucet
06:20 Les Verts, héritiers de Collomb ?
07:45 Les Verts plutôt qu'Aulas
16:08 Tourisme

X

Tags :

roland bernard

les coulisses du Grand Lyon

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Bruno Bernard

Jean-Michel Aulas

35 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Merci le 13/11/2025 à 15:26

Il m’a régalé avec Rudigoz 😂

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/11/2025 à 15:21
ben justement a écrit le 13/11/2025 à 14h16

il n'est ni banquier , ni énarque , ni politicard professionnel ; ca change un peu ; non ?

Ben le problème c'est qu'il est macroniste justement...

Signaler Répondre
avatar
philenice le 13/11/2025 à 15:11

…pas un chef d’entreprise : c’est avec quels impôts qu’on paye les retraites de la sncf et de la ratp? avec les impôts des ecolos?

Signaler Répondre
avatar
Citoyen1 le 13/11/2025 à 15:01

Alors lui comme girouette
Cire pompe en chef de Colomb il lorgne vers les écolos
Il faut qu'il se mette à le retraité Papy Roland.......

Signaler Répondre
avatar
khmer , gestapo le 13/11/2025 à 15:00
Souvenir a écrit le 13/11/2025 à 13h45

Du temps de Gege , il se comportait comme la Gestapo !!!
Aujourd’hui, il fait semblant d’être tout doux!
C’est de l’arnaque, ce sale type !

Décidément certains opposants n' ont pas peur du ridicule .

Signaler Répondre
avatar
faut chercher… le 13/11/2025 à 14:51

« embellissement vegetalisé » : quelles rues ? quelles places ? par exemple dans le 2e dont ce monsieur est paraît-il élu ?

Signaler Répondre
avatar
pas très glorieux… le 13/11/2025 à 14:46

Collomb « parrain » de Doucet et Bernard ? quelle fable ! quand on discutait avec lui en 2020-2021, on voyait bien combien il était effondré par la tournure « anti attractivité » et décroissante de ce tandem, lui qui avait incarné le développement urbain et économique.

Signaler Répondre
avatar
Ange, le corse le 13/11/2025 à 14:40

Alors lui, c’est un vrai politicard! Du vent, complètement out…..,allez basta!

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 13/11/2025 à 14:31

LYON mérite surtout un maire qui soit à l'écoute de ses habitants.

Signaler Répondre
avatar
Atterrant le 13/11/2025 à 14:26
Seark a écrit le 13/11/2025 à 14h07

Elle a fait ces preuves où ??
Perrin Gilbert = EELV ou PS donc retour à la case départ. Franchement non. Lyon mérite un homme de la société civile qui a un réel intérêt pour la ville. Il serait temps de changer un peu...

Vous êtes un expert vous !
Élue et réélue comme maire d’arrondissement pendant 20 ans, puis excellente adjointe culturelle. VIRÉE par Doucet pour incompatibilité politique.
On voit que vous savez de quoi vous parlez (!) et que votre point de vue est fiable…

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 13/11/2025 à 14:20

allez vous faire voir monsieur Bernard !!

Signaler Répondre
avatar
ben justement le 13/11/2025 à 14:16
Ex Précisions a écrit le 13/11/2025 à 13h35

Macron était bien banquier !
Il était co-PDG de la banque Rothschild qu'il s'est chargé de vendre avant que Flamby ne le recrute comme ministre de l'économie.
On a vu où ça nous a mené en 14 ans, donc avec Aulas ?...

il n'est ni banquier , ni énarque , ni politicard professionnel ; ca change un peu ; non ?

Signaler Répondre
avatar
Seark le 13/11/2025 à 14:07
Phallocrates a écrit le 13/11/2025 à 13h55

Indécrottables…

À l’écouter, pour ce monsieur (qui fabule quant à la proximité entre G. Collomb et G. Doucet / B. Bernard), seul un homme peut assumer cette responsabilité.

Il serait temps que la 3e ville de France dépasse cette mentalité rétrograde. C’est bien un point commun entre G. Collomb et les deux pseudo-progressistes pour qui une femme doit se contenter de leur servir la soupe.

Aucun des deux hommes dont il est question, Doucet et Aulas, ne mérite Lyon !

Lyon mérite une femme qui connaît Lyon, ses quartiers, ses habitants et qui a longuement fait ses preuves : N. Perrin Gilbert.

Elle a fait ces preuves où ??
Perrin Gilbert = EELV ou PS donc retour à la case départ. Franchement non. Lyon mérite un homme de la société civile qui a un réel intérêt pour la ville. Il serait temps de changer un peu...

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 13/11/2025 à 14:01

Lyon mérite mieux que des militants écolos aussi méprisants que bornés : c'est la base à prendre en compte après un mandat à subir des militants aussi bornés que méprisants avec leur coté hors-sol vis à vis de Lyon : seuls les dogmes de leur parti comptent pour eux, leur parti basé en dehors de Lyon.....

Signaler Répondre
avatar
et meme le 13/11/2025 à 14:00
C 'est un contemporain a écrit le 13/11/2025 à 12h59

d 'Aulas, Rudigoz , Giordano , Tête .

Avec sa sincérité ,sa proximité avec GC , sa connaissance de certains dossiers , il est clair et précis . Merci, monsieur .

un peu plus , il est de 44

Signaler Répondre
avatar
Phallocrates le 13/11/2025 à 13:55

Indécrottables…

À l’écouter, pour ce monsieur (qui fabule quant à la proximité entre G. Collomb et G. Doucet / B. Bernard), seul un homme peut assumer cette responsabilité.

Il serait temps que la 3e ville de France dépasse cette mentalité rétrograde. C’est bien un point commun entre G. Collomb et les deux pseudo-progressistes pour qui une femme doit se contenter de leur servir la soupe.

Aucun des deux hommes dont il est question, Doucet et Aulas, ne mérite Lyon !

Lyon mérite une femme qui connaît Lyon, ses quartiers, ses habitants et qui a longuement fait ses preuves : N. Perrin Gilbert.

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 13/11/2025 à 13:50
LFI 69 a écrit le 13/11/2025 à 12h40

Doucet a entreprit globalement ce qui était nécessaire au prix de son impopularité.
Cette impopularité va de facto hisser LFI comme première force de gauche.
Et les lyonnais comme les métropolitains commenceront à découvrir à la fin des travaux que finalement les aménagements étaient opportuns.

Je ne comprends pas ce qui justifie le fait de dire que la ville de Lyon a trouvé une embellie depuis l arrivée de Doucet comme maire de Lyon ?
La majorité des travaux comme les berges du Rhône ont été engagés sous l'ancien mandat.
La ville est beaucoup plus sale qu avant et ce n'est pas peu dire.
La politique de travaux voulu pour supprimer les voitures au profit des cyclistes montrera ses limites et je ne parle pas de l'insécurité ambiante qui doit faire plaisir à LFI puisque c'est ce parti qui en plante les graines.
Vivement que tous ces donneurs de leçons dégagent pour laisser la place à des personnes capables d'avoir une autre vision.

Signaler Répondre
avatar
Souvenir le 13/11/2025 à 13:45

Du temps de Gege , il se comportait comme la Gestapo !!!
Aujourd’hui, il fait semblant d’être tout doux!
C’est de l’arnaque, ce sale type !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/11/2025 à 13:35

Macron était bien banquier !
Il était co-PDG de la banque Rothschild qu'il s'est chargé de vendre avant que Flamby ne le recrute comme ministre de l'économie.
On a vu où ça nous a mené en 14 ans, donc avec Aulas ?...

Signaler Répondre
avatar
Mtiler le 13/11/2025 à 13:35

Cet homme est vraiment gateux et j'aimerais connaitre le montant du cheque qui lui a été versé.
De son vivant Mr collomb n'a eu de cesse de critiquer la gestion Doucet/Bernard et ce traitre vient dire que ces 2 hommes sont ce que l'on fait de mieux ?

De la politique d'égout

Signaler Répondre
avatar
il est sur le 13/11/2025 à 13:34

que le Doudou qui sortait de nul part a désormais acquit une sacrée notoriété politique : le "plus jamais ca " va lui coller a la peau pour quelques décennies

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 13/11/2025 à 13:22
LFI 69 a écrit le 13/11/2025 à 12h40

Doucet a entreprit globalement ce qui était nécessaire au prix de son impopularité.
Cette impopularité va de facto hisser LFI comme première force de gauche.
Et les lyonnais comme les métropolitains commenceront à découvrir à la fin des travaux que finalement les aménagements étaient opportuns.

"première force de gauche" à 8 - 10 % dans les 2 scrutins ?

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 13/11/2025 à 13:20

Moi je préfère un chef d'entreprise bon gestionnaire plutôt qu'un militant borné, qui fait de la politique politicienne.
Les Verts en 2026, c'est le grand degagisme

Signaler Répondre
avatar
Cervelle de footeux le 13/11/2025 à 13:13
GLOUGLOU 1er a écrit le 13/11/2025 à 12h45

Si vous parlez du stade en lui même . Aucune aide n'a été versé à OL groupe.

Peut- être, mais quelles catastrophe à Decines , il va vous faire un stade place Bellecour et les footeux seront heureux

Signaler Répondre
avatar
St Aulas. le 13/11/2025 à 13:08
GLOUGLOU 1er a écrit le 13/11/2025 à 12h45

Si vous parlez du stade en lui même . Aucune aide n'a été versé à OL groupe.

Ben si, il a eu les terrains pratiquement gratis, des accès dédiés qui ne servent que les jours de match, soit plus de 200m€ d'argent public sans compter le manque à gagner pour les contribuables sur la vente des terrains et puis quelques dons de la région pour le musée, j'oubliai le T7 qui dessert le stade et qu'on appelle le tramway nommé désert ou Aulas.

Signaler Répondre
avatar
C 'est un contemporain le 13/11/2025 à 12:59
A propos a écrit le 13/11/2025 à 12h29

Dites moi Lyon Mag, faites vous les vide-greniers pour dénicher certains de vos invités ?

d 'Aulas, Rudigoz , Giordano , Tête .

Avec sa sincérité ,sa proximité avec GC , sa connaissance de certains dossiers , il est clair et précis . Merci, monsieur .

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 13/11/2025 à 12:48

Merci et au revoir.

Signaler Répondre
avatar
ne pas oublié le 13/11/2025 à 12:48

Gérard a vendu la rue Grolé aux américains, pas très net non plus le Gérard
Mais dehors les écolos et leur vélos

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 13/11/2025 à 12:45
La curiosité informe et fait grandir - et ce n'est pas sur les manchettes que l'on peut trouver son salut a écrit le 13/11/2025 à 12h19

Il a bougrement raison - et est sans doute bien plus objectif que ces soutiens mainstream trumpiens qui nous saoulent déjà avant même que d'entrer en campagne.
Que les lyonnais qui se fait doucher par les aides multiples dont COLLOMB a gratifié ce fameux "entrepreneur" qui soi disant aurait "réussi" - mais à quel prix pour ses concitoyens qui n'ont aucun retour sur leur investissement puisque .... je vous laisse vous renseigner vous même si vous n'avez pas eu la curiosité de lire d'autres supports médiatiques que ce qui nous est assené ici

et d'ailleurs, sans doute que les lecteurs d'ici seront arbitrairement privés de ce message.

Si vous parlez du stade en lui même . Aucune aide n'a été versé à OL groupe.

Signaler Répondre
avatar
Allez juste voter le 13/11/2025 à 12:43

Indéniablement Aulas est l’homme de la situation à Lyon

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 13/11/2025 à 12:40

Doucet a entreprit globalement ce qui était nécessaire au prix de son impopularité.
Cette impopularité va de facto hisser LFI comme première force de gauche.
Et les lyonnais comme les métropolitains commenceront à découvrir à la fin des travaux que finalement les aménagements étaient opportuns.

Signaler Répondre
avatar
Questionnitude le 13/11/2025 à 12:35

Avant d'être maire de Lyon, c'était QUOI la "notoriété politique" de Doucet ?
Cette personne me fait penser aux DRH qui veut des jeunes mais avec l'expérience d'un ancien qui a 15 ans de boîte.

Signaler Répondre
avatar
Faut comprendre ! le 13/11/2025 à 12:32

Il essaie de se placer , lui qui se vantait de multiplier le pognon !!!
Juste un pique assiette pour ne pas dire un mange- M….!

Signaler Répondre
avatar
A propos le 13/11/2025 à 12:29

Dites moi Lyon Mag, faites vous les vide-greniers pour dénicher certains de vos invités ?

Signaler Répondre
avatar
Instrumentaliser la mort, c'est malsain ! le 13/11/2025 à 12:28

Monsieur BERNARD, grand ami de feu GG, soutient les écolos alors que Gérard COLLOMB savait travailler avec des gens qui ne pensaient pas la même chose.
La gauche lyonnaise est aujourd'hui divisée. La droite lyonnaise est divisée. L'entourage d'AULAS en fait sans doute trop. Il y aura sans doute beaucoup de candidats pour être sur les listes d'AULAS.
L'ancien patron de l'OL pourrait connaître la même disgrâce que COLLOMB. Une réélection des écolos n'est malheureusement pas à exclure.

Signaler Répondre
avatar
justement le 13/11/2025 à 12:27

quand on voit l état d esprit de tous ces élus. justement je préfère un chef d entreprise qu un politicard. dans in pays qui cumule plus de 3509 M de dettes les politiques devraient faire profil bas notamment les zecolos leche-botte de la France Imbécile ou de la France Islamiste.
il y en a marre d être dirigé par des abrutis des dogmatiques des gens qui haïssent l entreprise qui ne savent qu augmenter les impôts. un petit passage dans des entreprises à forte concurrence leur ferait un plus grand bien pour voir ce qu est la vrai vie et où ces gens nous emmènent

Signaler Répondre
avatar
La curiosité informe et fait grandir - et ce n'est pas sur les manchettes que l'on peut trouver son salut le 13/11/2025 à 12:19

Il a bougrement raison - et est sans doute bien plus objectif que ces soutiens mainstream trumpiens qui nous saoulent déjà avant même que d'entrer en campagne.
Que les lyonnais qui se fait doucher par les aides multiples dont COLLOMB a gratifié ce fameux "entrepreneur" qui soi disant aurait "réussi" - mais à quel prix pour ses concitoyens qui n'ont aucun retour sur leur investissement puisque .... je vous laisse vous renseigner vous même si vous n'avez pas eu la curiosité de lire d'autres supports médiatiques que ce qui nous est assené ici

et d'ailleurs, sans doute que les lecteurs d'ici seront arbitrairement privés de ce message.

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 13/11/2025 à 12:18

L'union des contraires qui vont s'étriper...
Il parle de LFI et EELV?

Signaler Répondre
avatar
GONAC08 le 13/11/2025 à 12:17

Surtout pas un politique ! vu le film qu'ils nous font depuis des mois avec leurs égos !
Il faut un homme qui aime Lyon, qui a une vue d'avenir pour notre ville, la rendre agréable à vivre, dynamique, et non pas un parc pour se balader ou un musée.

Signaler Répondre
avatar
sauve ton lyon le 13/11/2025 à 12:15

arrêtez vos délires ce écervelé nous a mis dans une situation à Lyon impensable !!! , ( sale, polluer, embouteillé, ) et dans une insécurité absolue. en ce moquant complètement des automobilistes, il veut faire la troisième ville de France une campagne, c’est une catastrophe !!! vite venez vite mr Aulas nous sauver !!!!!!!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.