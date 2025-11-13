Roland Bernard : "Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, pas celle d'un chef d'entreprise"

C'est l'une des rares prises de guerre du camp écologiste. Roland Bernard a décidé de soutenir Bruno Bernard et Grégory Doucet en 2026.

"On fait un très mauvais procès à l'équipe en place. Certes, on peut leur faire quelques reproches, notamment pour le maire de Lyon. (...) Grégory Doucet a tardé à prendre l'habit de maire de Lyon. Ceci dit, quand vous voyez l'embellissement végétalisé de la ville, de la fin des travaux arriver, je me dis que cette respiration est indispensable pour les Lyonnais. La génération d'aujourd'hui veut la campagne à la ville", indique l'élu du 2e arrondissement.

Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard révèle qu'il était "très présent aux côtés de Grégory Doucet et Bruno Bernard, ils se voyaient et s'appelaient souvent.

J'ai vu un homme qui a été le parrain de ces deux nouveaux responsables. Dans les coulisses, je ne l'ai pas vu très critique".

Roland Bernard ne comprend donc pas ceux qui rejoignent Jean-Michel Aulas comme l'ancien maire écologiste du 9e, Alain Giordano : "Je suis inquiet sur ses convictions. Il nous a plombés avec les jardinières", tacle-t-il.

"Une ville comme Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, et pas celle d'un chef d'entreprise. (...) Quelle vision apporte Jean-Michel Aulas ? Si ce n'est l'union des contraires ? Ils vont s'étriper !", prédit-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bruno Bernard et Grégory Doucet

06:20 Les Verts, héritiers de Collomb ?

07:45 Les Verts plutôt qu'Aulas

16:08 Tourisme