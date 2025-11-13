Roland Bernard : "Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, pas celle d'un chef d'entreprise"

C'est l'une des rares prises de guerre du camp écologiste. Roland Bernard a décidé de soutenir Bruno Bernard et Grégory Doucet en 2026.
"On fait un très mauvais procès à l'équipe en place. Certes, on peut leur faire quelques reproches, notamment pour le maire de Lyon. (...) Grégory Doucet a tardé à prendre l'habit de maire de Lyon. Ceci dit, quand vous voyez l'embellissement végétalisé de la ville, de la fin des travaux arriver, je me dis que cette respiration est indispensable pour les Lyonnais. La génération d'aujourd'hui veut la campagne à la ville", indique l'élu du 2e arrondissement.
Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard révèle qu'il était "très présent aux côtés de Grégory Doucet et Bruno Bernard, ils se voyaient et s'appelaient souvent.
J'ai vu un homme qui a été le parrain de ces deux nouveaux responsables. Dans les coulisses, je ne l'ai pas vu très critique".
Roland Bernard ne comprend donc pas ceux qui rejoignent Jean-Michel Aulas comme l'ancien maire écologiste du 9e, Alain Giordano : "Je suis inquiet sur ses convictions. Il nous a plombés avec les jardinières", tacle-t-il.
"Une ville comme Lyon mérite un homme qui a une notoriété politique, et pas celle d'un chef d'entreprise. (...) Quelle vision apporte Jean-Michel Aulas ? Si ce n'est l'union des contraires ? Ils vont s'étriper !", prédit-il.
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Bruno Bernard et Grégory Doucet
06:20 Les Verts, héritiers de Collomb ?
07:45 Les Verts plutôt qu'Aulas
16:08 Tourisme
Il m’a régalé avec Rudigoz 😂Signaler Répondre
Ben le problème c'est qu'il est macroniste justement...Signaler Répondre
…pas un chef d’entreprise : c’est avec quels impôts qu’on paye les retraites de la sncf et de la ratp? avec les impôts des ecolos?Signaler Répondre
Alors lui comme girouetteSignaler Répondre
Cire pompe en chef de Colomb il lorgne vers les écolos
Il faut qu'il se mette à le retraité Papy Roland.......
Décidément certains opposants n' ont pas peur du ridicule .Signaler Répondre
« embellissement vegetalisé » : quelles rues ? quelles places ? par exemple dans le 2e dont ce monsieur est paraît-il élu ?Signaler Répondre
Collomb « parrain » de Doucet et Bernard ? quelle fable ! quand on discutait avec lui en 2020-2021, on voyait bien combien il était effondré par la tournure « anti attractivité » et décroissante de ce tandem, lui qui avait incarné le développement urbain et économique.Signaler Répondre
Alors lui, c’est un vrai politicard! Du vent, complètement out…..,allez basta!Signaler Répondre
LYON mérite surtout un maire qui soit à l'écoute de ses habitants.Signaler Répondre
Vous êtes un expert vous !Signaler Répondre
Élue et réélue comme maire d’arrondissement pendant 20 ans, puis excellente adjointe culturelle. VIRÉE par Doucet pour incompatibilité politique.
On voit que vous savez de quoi vous parlez (!) et que votre point de vue est fiable…
allez vous faire voir monsieur Bernard !!Signaler Répondre
il n'est ni banquier , ni énarque , ni politicard professionnel ; ca change un peu ; non ?Signaler Répondre
Elle a fait ces preuves où ??Signaler Répondre
Perrin Gilbert = EELV ou PS donc retour à la case départ. Franchement non. Lyon mérite un homme de la société civile qui a un réel intérêt pour la ville. Il serait temps de changer un peu...
Lyon mérite mieux que des militants écolos aussi méprisants que bornés : c'est la base à prendre en compte après un mandat à subir des militants aussi bornés que méprisants avec leur coté hors-sol vis à vis de Lyon : seuls les dogmes de leur parti comptent pour eux, leur parti basé en dehors de Lyon.....Signaler Répondre
un peu plus , il est de 44Signaler Répondre
Indécrottables…Signaler Répondre
À l’écouter, pour ce monsieur (qui fabule quant à la proximité entre G. Collomb et G. Doucet / B. Bernard), seul un homme peut assumer cette responsabilité.
Il serait temps que la 3e ville de France dépasse cette mentalité rétrograde. C’est bien un point commun entre G. Collomb et les deux pseudo-progressistes pour qui une femme doit se contenter de leur servir la soupe.
Aucun des deux hommes dont il est question, Doucet et Aulas, ne mérite Lyon !
Lyon mérite une femme qui connaît Lyon, ses quartiers, ses habitants et qui a longuement fait ses preuves : N. Perrin Gilbert.
Je ne comprends pas ce qui justifie le fait de dire que la ville de Lyon a trouvé une embellie depuis l arrivée de Doucet comme maire de Lyon ?Signaler Répondre
La majorité des travaux comme les berges du Rhône ont été engagés sous l'ancien mandat.
La ville est beaucoup plus sale qu avant et ce n'est pas peu dire.
La politique de travaux voulu pour supprimer les voitures au profit des cyclistes montrera ses limites et je ne parle pas de l'insécurité ambiante qui doit faire plaisir à LFI puisque c'est ce parti qui en plante les graines.
Vivement que tous ces donneurs de leçons dégagent pour laisser la place à des personnes capables d'avoir une autre vision.
Du temps de Gege , il se comportait comme la Gestapo !!!Signaler Répondre
Aujourd’hui, il fait semblant d’être tout doux!
C’est de l’arnaque, ce sale type !
Macron était bien banquier !Signaler Répondre
Il était co-PDG de la banque Rothschild qu'il s'est chargé de vendre avant que Flamby ne le recrute comme ministre de l'économie.
On a vu où ça nous a mené en 14 ans, donc avec Aulas ?...
Cet homme est vraiment gateux et j'aimerais connaitre le montant du cheque qui lui a été versé.Signaler Répondre
De son vivant Mr collomb n'a eu de cesse de critiquer la gestion Doucet/Bernard et ce traitre vient dire que ces 2 hommes sont ce que l'on fait de mieux ?
De la politique d'égout
que le Doudou qui sortait de nul part a désormais acquit une sacrée notoriété politique : le "plus jamais ca " va lui coller a la peau pour quelques décenniesSignaler Répondre
"première force de gauche" à 8 - 10 % dans les 2 scrutins ?Signaler Répondre
Moi je préfère un chef d'entreprise bon gestionnaire plutôt qu'un militant borné, qui fait de la politique politicienne.Signaler Répondre
Les Verts en 2026, c'est le grand degagisme
Peut- être, mais quelles catastrophe à Decines , il va vous faire un stade place Bellecour et les footeux seront heureuxSignaler Répondre
Ben si, il a eu les terrains pratiquement gratis, des accès dédiés qui ne servent que les jours de match, soit plus de 200m€ d'argent public sans compter le manque à gagner pour les contribuables sur la vente des terrains et puis quelques dons de la région pour le musée, j'oubliai le T7 qui dessert le stade et qu'on appelle le tramway nommé désert ou Aulas.Signaler Répondre
d 'Aulas, Rudigoz , Giordano , Tête .Signaler Répondre
Avec sa sincérité ,sa proximité avec GC , sa connaissance de certains dossiers , il est clair et précis . Merci, monsieur .
Merci et au revoir.Signaler Répondre
Gérard a vendu la rue Grolé aux américains, pas très net non plus le GérardSignaler Répondre
Mais dehors les écolos et leur vélos
Si vous parlez du stade en lui même . Aucune aide n'a été versé à OL groupe.Signaler Répondre
Indéniablement Aulas est l’homme de la situation à LyonSignaler Répondre
Doucet a entreprit globalement ce qui était nécessaire au prix de son impopularité.Signaler Répondre
Cette impopularité va de facto hisser LFI comme première force de gauche.
Et les lyonnais comme les métropolitains commenceront à découvrir à la fin des travaux que finalement les aménagements étaient opportuns.
Avant d'être maire de Lyon, c'était QUOI la "notoriété politique" de Doucet ?Signaler Répondre
Cette personne me fait penser aux DRH qui veut des jeunes mais avec l'expérience d'un ancien qui a 15 ans de boîte.
Il essaie de se placer , lui qui se vantait de multiplier le pognon !!!Signaler Répondre
Juste un pique assiette pour ne pas dire un mange- M….!
Dites moi Lyon Mag, faites vous les vide-greniers pour dénicher certains de vos invités ?Signaler Répondre
Monsieur BERNARD, grand ami de feu GG, soutient les écolos alors que Gérard COLLOMB savait travailler avec des gens qui ne pensaient pas la même chose.Signaler Répondre
La gauche lyonnaise est aujourd'hui divisée. La droite lyonnaise est divisée. L'entourage d'AULAS en fait sans doute trop. Il y aura sans doute beaucoup de candidats pour être sur les listes d'AULAS.
L'ancien patron de l'OL pourrait connaître la même disgrâce que COLLOMB. Une réélection des écolos n'est malheureusement pas à exclure.
quand on voit l état d esprit de tous ces élus. justement je préfère un chef d entreprise qu un politicard. dans in pays qui cumule plus de 3509 M de dettes les politiques devraient faire profil bas notamment les zecolos leche-botte de la France Imbécile ou de la France Islamiste.Signaler Répondre
il y en a marre d être dirigé par des abrutis des dogmatiques des gens qui haïssent l entreprise qui ne savent qu augmenter les impôts. un petit passage dans des entreprises à forte concurrence leur ferait un plus grand bien pour voir ce qu est la vrai vie et où ces gens nous emmènent
Il a bougrement raison - et est sans doute bien plus objectif que ces soutiens mainstream trumpiens qui nous saoulent déjà avant même que d'entrer en campagne.Signaler Répondre
Que les lyonnais qui se fait doucher par les aides multiples dont COLLOMB a gratifié ce fameux "entrepreneur" qui soi disant aurait "réussi" - mais à quel prix pour ses concitoyens qui n'ont aucun retour sur leur investissement puisque .... je vous laisse vous renseigner vous même si vous n'avez pas eu la curiosité de lire d'autres supports médiatiques que ce qui nous est assené ici
et d'ailleurs, sans doute que les lecteurs d'ici seront arbitrairement privés de ce message.
L'union des contraires qui vont s'étriper...Signaler Répondre
Il parle de LFI et EELV?
Surtout pas un politique ! vu le film qu'ils nous font depuis des mois avec leurs égos !Signaler Répondre
Il faut un homme qui aime Lyon, qui a une vue d'avenir pour notre ville, la rendre agréable à vivre, dynamique, et non pas un parc pour se balader ou un musée.
arrêtez vos délires ce écervelé nous a mis dans une situation à Lyon impensable !!! , ( sale, polluer, embouteillé, ) et dans une insécurité absolue. en ce moquant complètement des automobilistes, il veut faire la troisième ville de France une campagne, c’est une catastrophe !!! vite venez vite mr Aulas nous sauver !!!!!!!!Signaler Répondre