Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé à Lyon et dans le Rhône

Face à cette situation, la préfète du Rhône a activé dimanche le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

À ce stade, aucune mesure contraignante n’est mise en œuvre, mais les autorités appellent à adopter des comportements permettant de limiter l’exposition des populations et de réduire les émissions polluantes.

Pour les personnes vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers, notamment aux heures de pointe, et de réduire les activités physiques intenses, en extérieur comme en intérieur.

Pour le reste de la population, les activités et déplacements habituels peuvent être maintenus. En cas de symptômes ou d’inquiétude, il est conseillé de demander l’avis d’un pharmacien.

La préfecture recommande notamment de cesser l’utilisation des appareils de chauffage au bois d’appoint anciens, de ne pas dépasser 19°C pour le chauffage des logements, et de privilégier les modes de transport les moins polluants, comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Les automobilistes sont également invités à réduire leur vitesse et à éviter une conduite agressive.

La préfecture rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit, tout comme l’usage des cheminées à foyer ouvert dans la Métropole de Lyon. Par ailleurs, les véhicules classés Crit’Air 5, 4, 3 ou non classés restent interdits de circulation au sein de la Zone à faibles émissions (ZFE).

Des recommandations spécifiques sont également adressées aux collectivités, aux agriculteurs et aux industriels afin de réduire ou reporter les activités génératrices de particules durant cet épisode.