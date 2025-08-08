Lyon : un épisode de pollution accompagne la vague de chaleur

Avec la vague de chaleur qui s'installe dans l'agglomération vient également un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone.
La préfecture du Rhône annonce activer dans la nuit de vendredi à samedi le niveau information-recommandation pour l'ensemble du département, même si l'épisode se concentre pour le moment dans le bassin lyonnais/Nord-Isère et la zone des Coteaux.
Si aucune mesure contraignante n'accompagne pour le moment cette décision préfectorale, les services de l'Etat recommandent aux populations vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux heures de pointe, et de limiter les activités intenses, autant en extérieur qu'en intérieur.
Afin d'aider au rétablissement d'un air de qualité, la préfecture recommande d'utiliser des modes de transports doux comme les TCL ou le vélo, et d'abaisser sa vitesse de circulation. Il est aussi conseillé d'éviter l'usage de la climatisation.
[#QualitéAir]— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 8, 2025
Un épisode de #pollution de l'air à l'Ozone est actuellement en cours dans le #Rhône et la Métropole de #Lyon.
La préfète active le niveau information-recommandation à partir du samedi 9 août, dès minuit 👇https://t.co/CnABx6rpaT
Les bons réflexes à adopter pour… pic.twitter.com/PJZHFtAwRK
A quel endroit est-il fait référence à un non usage de la climatisation ? Je ne vois cela nulle part dans le communiquéSignaler Répondre
Et n'oubliez pas que seuls 20% (jusqu'à 30%, selon le moment de l'année) de la pollution est liée aux voitures / camions. Les 80% restants on n'en parle jamais.Signaler Répondre
Normalement les mesures écologiques, même si elles n'ont pas un impact significatif sur le changement climatique, devraient engendrer des améliorations sur la qualité moyenne de l'air à Lyon...Signaler Répondre
Pourquoi donc n'est-ce pas le cas ?
Car ce sont les entreprises qui ont des passe-droits.
C'est évident qu'avec l'autoroute qui passe en plein centre ville, la pollution est importante. C'est bien de faire des vélo-routes, et autre pistes cyclables, mais il serait quand même utile de supprimer cette autoroute, il n'y a aucun projet de quelque manière que ce soit de la municipalité en place actuellement et c'est très dommage, car le problème est centrale sur ce point.Signaler Répondre