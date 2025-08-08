Lyon : un épisode de pollution accompagne la vague de chaleur

Avec la vague de chaleur qui s'installe dans l'agglomération vient également un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone.

La préfecture du Rhône annonce activer dans la nuit de vendredi à samedi le niveau information-recommandation pour l'ensemble du département, même si l'épisode se concentre pour le moment dans le bassin lyonnais/Nord-Isère et la zone des Coteaux.

Si aucune mesure contraignante n'accompagne pour le moment cette décision préfectorale, les services de l'Etat recommandent aux populations vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux heures de pointe, et de limiter les activités intenses, autant en extérieur qu'en intérieur.

Afin d'aider au rétablissement d'un air de qualité, la préfecture recommande d'utiliser des modes de transports doux comme les TCL ou le vélo, et d'abaisser sa vitesse de circulation. Il est aussi conseillé d'éviter l'usage de la climatisation.