Alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée activée, la vitesse abaissée sur les grands axes

Ce mardi, la préfecture du Rhône a annoncé que face à l'épisode de pollution à l'ozone en cours dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère, notre département basculait en alerte orange.
A compter de ce mercredi 5h, la circulation différenciée sera activée. Seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.
La dérogation "petits rouleurs" délivrées par la Métropole de Lyon relative à la ZFE est suspendue dans le cadre de cette épisode de pollution.
La vitesse est également limitée à 70km/h sur les axes routiers du Rhône à 80 ou 90km/h. Et l'abaissement temporaire de vitesse de 20km/h est instauré sur les axes où la vitesse limite autorisée est supérieure à 90km/h.
[#QualitéAir] 🟠🌬️— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 12, 2025
Un épisode de #pollution à l’ozone de l'air est en cours dans le bassin lyonnais/Nord-Isère depuis le 08/08/2025.
Du fait des conditions météorologiques actuelles (fortes chaleurs et absence de vent) l’air se dégrade.
La préfète déclenche l’alerte orange… pic.twitter.com/zv3H8eSRA0
Comme ils respirent plus d'air pollué.Signaler Répondre
Evidemment les Ecologistes ne prendront jamais de mesures dans ce sens : leur "écologie" n'est que de façade.
Les "petits rouleurs" qui font déjà l'effort de demander leur dérogation à chaque fois ce sont surtout des personnes âgées pour leurs RDV médicaux, à mon avis ils ne vont pas voter écolo eux. J'en connais plusieurs dans ces cas (RDV médical et détestation des pastèques)...Signaler Répondre
les touristes ne sont point des gueux,ce sont des seigneurs,messire !Signaler Répondre
Bon, le 90 kmh est déjà prohibé à Lyon, tout comme les Crit'Air 3 et supérieures... Mais qui contrôle tous les touristes qui continuent de prendre la portion M6/M7 ?Signaler Répondre
et allez recomencer vos conneries pour bien nous faire chier les ecolos 2026 dans un ZOOSignaler Répondre