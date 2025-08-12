Transports

Alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée activée, la vitesse abaissée sur les grands axes

Alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée activée, la vitesse abaissée sur les grands axes
Alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée activée, la vitesse abaissée sur les grands axes - LyonMag

Avec la canicule, la qualité de l'air ne pouvait pas s'améliorer, bien au contraire.

Ce mardi, la préfecture du Rhône a annoncé que face à l'épisode de pollution à l'ozone en cours dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère, notre département basculait en alerte orange.

A compter de ce mercredi 5h, la circulation différenciée sera activée. Seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.

La dérogation "petits rouleurs" délivrées par la Métropole de Lyon relative à la ZFE est suspendue dans le cadre de cette épisode de pollution.

La vitesse est également limitée à 70km/h sur les axes routiers du Rhône à 80 ou 90km/h. Et l'abaissement temporaire de vitesse de 20km/h est instauré sur les axes où la vitesse limite autorisée est supérieure à 90km/h.

Tags :

pollution

circulation différenciée

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Logiquement les cyclistes devraient être interdits de pédaler le 12/08/2025 à 15:44

Comme ils respirent plus d'air pollué.

Evidemment les Ecologistes ne prendront jamais de mesures dans ce sens : leur "écologie" n'est que de façade.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 15:42

Les "petits rouleurs" qui font déjà l'effort de demander leur dérogation à chaque fois ce sont surtout des personnes âgées pour leurs RDV médicaux, à mon avis ils ne vont pas voter écolo eux. J'en connais plusieurs dans ces cas (RDV médical et détestation des pastèques)...

Signaler Répondre
avatar
jacquouille le 12/08/2025 à 15:21
EnVertEtContreTous a écrit le 12/08/2025 à 15h02

Bon, le 90 kmh est déjà prohibé à Lyon, tout comme les Crit'Air 3 et supérieures... Mais qui contrôle tous les touristes qui continuent de prendre la portion M6/M7 ?

les touristes ne sont point des gueux,ce sont des seigneurs,messire !

Signaler Répondre
avatar
EnVertEtContreTous le 12/08/2025 à 15:02

Bon, le 90 kmh est déjà prohibé à Lyon, tout comme les Crit'Air 3 et supérieures... Mais qui contrôle tous les touristes qui continuent de prendre la portion M6/M7 ?

Signaler Répondre
avatar
nanard le 12/08/2025 à 14:29

et allez recomencer vos conneries pour bien nous faire chier les ecolos 2026 dans un ZOO

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.