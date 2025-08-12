Alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée activée, la vitesse abaissée sur les grands axes

Ce mardi, la préfecture du Rhône a annoncé que face à l'épisode de pollution à l'ozone en cours dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère, notre département basculait en alerte orange.

A compter de ce mercredi 5h, la circulation différenciée sera activée. Seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon.

La dérogation "petits rouleurs" délivrées par la Métropole de Lyon relative à la ZFE est suspendue dans le cadre de cette épisode de pollution.

La vitesse est également limitée à 70km/h sur les axes routiers du Rhône à 80 ou 90km/h. Et l'abaissement temporaire de vitesse de 20km/h est instauré sur les axes où la vitesse limite autorisée est supérieure à 90km/h.