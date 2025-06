Pollution de l’air à Lyon : la préfecture active le niveau information-recommandation

Un épisode de pollution de type combustion est en cours depuis ce mercredi 11 juin 2025 dans le bassin lyonnais/Nord-Isère et la zone des Côteaux.

La préfecture du Rhône indique que "la préfète du Rhône a activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon au regard de cet épisode de pollution atmosphérique."

Si aucune mesure obligatoire n’est mise en œuvre à ce stade, plusieurs gestes sont fortement conseillés. "Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur", précise les services de l'État.

Pour le reste de la population, "il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation". En cas de doute ou de gêne respiratoire, la préfecture conseille de "prendre conseil auprès de votre pharmacien."

"interdit de brûler ses déchets"

Les autorités rappellent toutefois qu’"il est interdit de brûler ses déchets verts" et que "l’utilisation de cheminée à foyer ouvert est interdite dans la Métropole de Lyon." La circulation des véhicules Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés reste interdite dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE).

La préfecture appelle aussi à modifier ses habitudes : "Arrêter d’utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installées avant 2000) et les groupes électrogènes", ou encore "maîtriser la température de son logement."

Côté transports, l’administration recommande "d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage." Elle invite également à "abaisser sa vitesse de circulation et éviter la conduite agressive."

Les collectivités sont incitées à "promouvoir l’humidification, l’arrosage ou toute autre technique rendant les poussières moins volatiles", mais aussi à "réduire l’activité des chantiers générateurs de poussières » et « rendre temporairement gratuit le stationnement résidentiel."

Pour les agriculteurs, il est demandé de "reporter l’écobuage ou pratiquer le broyage" et de "suspendre les opérations de brûlage à l’air libre de sous-produits agricoles."

Les industriels, enfin, sont appelés à "reporter certaines opérations émettrices de particules et oxydes d’azote", à "mettre en fonctionnement des systèmes de dépollution renforcés » et à « réduire l’activité des chantiers générateurs de poussières."