Pollution de l'air à Lyon : du mieux selon le Conseil d'Etat, qui incite l'Etat à ne pas reculer sur la ZFE

Et la France également, puisque grâce aux actions mises en place localement, "plus aucune zone ne dépasse les seuils de pollution aux particules fines (PM10) et le seuil de pollution au dioxyde d'azote (NO2) est quasiment respecté à Lyon et proche de l'être à Paris".

C'est ce qu'annonce le Conseil d'Etat ce vendredi dans un communiqué, confirmant qu'il n'y aura pas de nouvelle astreinte financière contre l'Etat. Ce dernier était attaqué par des associations environnementales comme les Amis de la Terre, réclamant une sanction pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la pollution de l'air.

Pour rappel, l'Etat avait été condamné en 2021 et 2022 à payer trois astreintes de 10 millions d'euros par semestre de non-respect de la décision de justice de 2017, l'enjoignant à mettre en oeuvre des plans pour réduire les taux de pollution dans le pays.

"Si les concentrations relevées ne permettent pas, par elles-mêmes, de regarder la situation comme consolidée de façon certaine, l'État justifie que les mesures prises permettront d'assurer dorénavant le respect des seuils dans l'agglomération lyonnaise", poursuit le Conseil d'Etat ce vendredi.

Les sanctions financières ont beau avoir été levées, le Palais-Royal incite les collectivités et l'Etat à "prolonger la dynamique". Un message subliminal concernant les Zones à faibles émissions (ZFE), récemment remises en question par les députés qui ont voté leur suppression en commission.