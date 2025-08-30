Transports

ZFE de Lyon : une nouvelle dérogation mise en place lundi

C’est un petit répit pour certains détracteurs de la ZFE.

À compter de lundi 1er septembre, une nouvelle dérogation à la Zone à faibles émissions (ZFE) déployée dans cinq communes de la métropole (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire ainsi que Vénissieux) entrera en vigueur.

Les actifs habitant ou travaillant dans l’une de ces cinq villes, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 16 300 euros et possédant un véhicule classé Crit’Air 3 seront concernés par celle-ci.

Elle restera valable, tous les jours et sans restriction d’horaires, jusqu’au 31 décembre 2027. Il faudra, néanmoins, réaliser une demande auprès de la plateforme Toodego, dirigée par la Métropole de Lyon, mais seulement à compter de lundi !

En ce qui concerne la dérogation horaires décalés, deux nouvelles contraintes ont été ajoutées. Il faut désormais habiter ou travailler dans l’une des cinq communes concernées par la ZFE et posséder la vignette "Actif Crit’Air 3" au lieu de l’attestation papier qui devait être placée derrière le pare-brise.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ben alors le 30/08/2025 à 18:38

Ben alors, j'ai pas tout compris :
Comment on fait, avec qui et avec quoi on vérifie le revenu fiscal ?
Où alors il faut avoir en poche sa feuille d'imposition et la montrer à quiconque vous la demande ?
Ben dis-donc, on nage en pleine liberté égalité fraternité !

Signaler
avatar
Elle est toujours pas crevée, cette ZFE ? le 30/08/2025 à 18:36

Balancez cette merde écologiste à la décharge.

Vitrifiée dans un fût "déchets ultimes".

Signaler
avatar
martine le 30/08/2025 à 18:31

Dans le genre compliqué, y’a pas de soucis, ils ont réussi

Signaler
avatar
Mik le 30/08/2025 à 18:24

Bonne nouvelle pour ceux qui reprennent le boulot le 1/09. Et oui tu peux pas aller bosser.
C’est vraiment ne pas avoir de considération pour les autres.
Vivement 2026 pour qu’on puisse voter

Signaler
avatar
Antisocial le 30/08/2025 à 18:08

L'égalité à la façon idéologique verte Tu es pauvre tu as le droit de polluer se traduit par voter pour nous les gueux après le vote on vous tombe dessus.

Signaler
avatar
ZFE = usine à gaz le 30/08/2025 à 18:08

A supprimer de toute urgence !

Heureusement que personne ne verbalise, sinon ça serait la révolution.

Signaler
avatar
Mdr ! le 30/08/2025 à 18:02

"Toodego".. mais qu'est ce que c'est que ce truc encore, ils ne savent pas y trouver un nom en français ?
En plus, "tout de go", ça veut dire "de suite", "sans détour", "de but en blanc", "sans chichi" quoi.. le contraire de la plateforme, et seulement à compter de lundi..

Quel est l'heureux cabinet de conseil et son brillant communiquant qui a trouvé ce nom aussi niais qu'aculturé ?

Signaler
avatar
Lolotoooooooooo le 30/08/2025 à 18:00

Mais le parlement na pas voté la suppression des ZFE ?

Signaler
avatar
J'allucine le 30/08/2025 à 17:46

On les aime bien les usines à gaz en France.
ça donne du boulot aux fonctionnaires.
Ils auraient du rajouter
sauf si le carré de l´hypothénuse du RFR est égal à la racine carrée du salaire du président de la métropole.
:)

Signaler
avatar
AntiKons le 30/08/2025 à 17:40

Je rêve ?
Maintenant, les travailleurs sont obligés de demander la permission de pouvoir aller travailler ....
Stoppons vite le fascisme vert !!!!

Signaler
avatar
D.K le 30/08/2025 à 17:30

Les conneries écolos non plus des limites.., quelle zfe, quelle vignette et dérogation..? Allez vous faire les valises et dégagez à jamais dans vos bacs de compost historiques ! Tout le monde vous déteste ! Vous n’avez plus aucune chance d’être réélu ni à Lyon ni au niveau national ! Vous êtes des nuisibles idéologiques et dogmatiques et j’espère vous serez jugés pour tout les dégâts et dommage causé, pour être endetté personnellement jusqu’à la fin de votre existence misérable

Signaler
avatar
#BalanceTonPauvre le 30/08/2025 à 17:23

Grâce à cette vignette, on va enfin pouvoir savoir qui sont les pauvres autour de nous !

Signaler
avatar
Républix le 30/08/2025 à 17:19

comment font ceux qui ont une Rolls de 1975, critère 10, et qui gagnent 550000 € par an ?

Signaler
avatar
arko le 30/08/2025 à 17:18

ils nous enmerde avec leur zfe ils feraient mieux de s'occuper des vrais urgences de la ville de Lyon et ces alentours

Signaler
avatar
ah, enfin le 30/08/2025 à 17:15

Après l'étoile jaune, le retour de la vignette pour ficher les indésirables.

Cette fois ci, elle concerne les pauvres.

Signaler

