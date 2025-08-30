ZFE de Lyon : une nouvelle dérogation mise en place lundi

À compter de lundi 1er septembre, une nouvelle dérogation à la Zone à faibles émissions (ZFE) déployée dans cinq communes de la métropole (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire ainsi que Vénissieux) entrera en vigueur.
Les actifs habitant ou travaillant dans l’une de ces cinq villes, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 16 300 euros et possédant un véhicule classé Crit’Air 3 seront concernés par celle-ci.
Elle restera valable, tous les jours et sans restriction d’horaires, jusqu’au 31 décembre 2027. Il faudra, néanmoins, réaliser une demande auprès de la plateforme Toodego, dirigée par la Métropole de Lyon, mais seulement à compter de lundi !
En ce qui concerne la dérogation horaires décalés, deux nouvelles contraintes ont été ajoutées. Il faut désormais habiter ou travailler dans l’une des cinq communes concernées par la ZFE et posséder la vignette "Actif Crit’Air 3" au lieu de l’attestation papier qui devait être placée derrière le pare-brise.
Ben alors, j'ai pas tout compris :Signaler Répondre
Comment on fait, avec qui et avec quoi on vérifie le revenu fiscal ?
Où alors il faut avoir en poche sa feuille d'imposition et la montrer à quiconque vous la demande ?
Ben dis-donc, on nage en pleine liberté égalité fraternité !
Balancez cette merde écologiste à la décharge.Signaler Répondre
Vitrifiée dans un fût "déchets ultimes".
Dans le genre compliqué, y’a pas de soucis, ils ont réussiSignaler Répondre
Bonne nouvelle pour ceux qui reprennent le boulot le 1/09. Et oui tu peux pas aller bosser.Signaler Répondre
C’est vraiment ne pas avoir de considération pour les autres.
Vivement 2026 pour qu’on puisse voter
L'égalité à la façon idéologique verte Tu es pauvre tu as le droit de polluer se traduit par voter pour nous les gueux après le vote on vous tombe dessus.Signaler Répondre
A supprimer de toute urgence !Signaler Répondre
Heureusement que personne ne verbalise, sinon ça serait la révolution.
"Toodego".. mais qu'est ce que c'est que ce truc encore, ils ne savent pas y trouver un nom en français ?Signaler Répondre
En plus, "tout de go", ça veut dire "de suite", "sans détour", "de but en blanc", "sans chichi" quoi.. le contraire de la plateforme, et seulement à compter de lundi..
Quel est l'heureux cabinet de conseil et son brillant communiquant qui a trouvé ce nom aussi niais qu'aculturé ?
Mais le parlement na pas voté la suppression des ZFE ?Signaler Répondre
On les aime bien les usines à gaz en France.Signaler Répondre
ça donne du boulot aux fonctionnaires.
Ils auraient du rajouter
sauf si le carré de l´hypothénuse du RFR est égal à la racine carrée du salaire du président de la métropole.
:)
Je rêve ?Signaler Répondre
Maintenant, les travailleurs sont obligés de demander la permission de pouvoir aller travailler ....
Stoppons vite le fascisme vert !!!!
Les conneries écolos non plus des limites.., quelle zfe, quelle vignette et dérogation..? Allez vous faire les valises et dégagez à jamais dans vos bacs de compost historiques ! Tout le monde vous déteste ! Vous n’avez plus aucune chance d’être réélu ni à Lyon ni au niveau national ! Vous êtes des nuisibles idéologiques et dogmatiques et j’espère vous serez jugés pour tout les dégâts et dommage causé, pour être endetté personnellement jusqu’à la fin de votre existence misérableSignaler Répondre
Grâce à cette vignette, on va enfin pouvoir savoir qui sont les pauvres autour de nous !Signaler Répondre
comment font ceux qui ont une Rolls de 1975, critère 10, et qui gagnent 550000 € par an ?Signaler Répondre
ils nous enmerde avec leur zfe ils feraient mieux de s'occuper des vrais urgences de la ville de Lyon et ces alentoursSignaler Répondre
Après l'étoile jaune, le retour de la vignette pour ficher les indésirables.Signaler Répondre
Cette fois ci, elle concerne les pauvres.