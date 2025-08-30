ZFE de Lyon : une nouvelle dérogation mise en place lundi

À compter de lundi 1er septembre, une nouvelle dérogation à la Zone à faibles émissions (ZFE) déployée dans cinq communes de la métropole (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire ainsi que Vénissieux) entrera en vigueur.

Les actifs habitant ou travaillant dans l’une de ces cinq villes, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 16 300 euros et possédant un véhicule classé Crit’Air 3 seront concernés par celle-ci.

Elle restera valable, tous les jours et sans restriction d’horaires, jusqu’au 31 décembre 2027. Il faudra, néanmoins, réaliser une demande auprès de la plateforme Toodego, dirigée par la Métropole de Lyon, mais seulement à compter de lundi !

En ce qui concerne la dérogation horaires décalés, deux nouvelles contraintes ont été ajoutées. Il faut désormais habiter ou travailler dans l’une des cinq communes concernées par la ZFE et posséder la vignette "Actif Crit’Air 3" au lieu de l’attestation papier qui devait être placée derrière le pare-brise.