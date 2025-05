Vote pour la suppression des ZFE : "Un camouflet pour les écologistes qui ont voulu diviser les populations" selon le maire de Saint-Priest Gilles Gascon

Car le vote des députés pour l'article visant à supprimer toutes les Zones à faibles émissions (ZFE) de France, y compris celle de Lyon, a été vécu comme une victoire. "Une première bataille de gagnée en attendant la fin du parcours législatif", salue Gilles Gascon.

Pour l'édile san-priod, c'est aussi "un camouflet pour les écologistes qui ont voulu diviser les populations. L’écologie ne peut se faire sans les classes populaires".

S'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant la mort et l'enterrement des ZFE - il faut encore voter le projet de loi de simplification de la vie économique dans son intégralité, trouver un accord avec le Sénat et espérer que le Conseil constitutionnel ne censure pas l'article -, le président du groupe La Métro Positive à la Métropole de Lyon appelle à "construire ensemble des solutions durables et équitables visant à concilier amélioration de la qualité de l’air et équité sociale".

De son côté, le conseiller municipal délégué de Caluire-et-Cuire Bastien Joint, qui porte la colère populaire contre la ZFE de Lyon, s'est aussi félicité de ce vote à l'Assemblée nationale : "La représentation nationale a compris le fossé abyssal qui se creuse entre la classe politique nationale et les Français lorsqu’on voit la suffisance avec laquelle le sujet de la ZFE était traitée jusqu’à présent par nos élites. 8 Français sur 10 sont contre. Pour ne pas aggraver les fractures de notre pays et les colères sourdes qui menacent, il faut savoir dire STOP".