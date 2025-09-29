Bastien Joint : "Jean-Michel Aulas va redonner de sa superbe à Lyon"

Plus jeune maire de l'agglomération lyonnaise depuis son élection cet été à Caluire-et-Cuire, Bastien Joint a décidé de conserver les Entretiens Jean Moulin. Prévu ce week-end, l'évènement accueillera notamment Alexandre Jardin. "On voit combien notre pays est fragmenté. Le fait de pouvoir se réunir avec ceux qui font notre actualité est nécessaire", estime-t-il.

L'édile LR évoque aussi le lancement de la candidature à Lyon de Jean-Michel Aulas : "Il va redonner de sa superbe à notre ville. (...) Jean-Michel Aulas est un modèle lyonnais".

Pas question toutefois de lui faire un chèque en blanc, Bastien Joint se dit "pas forcément en accord avec lui sur la gratuité des TCL (l'une des propositions phares de JMA ndlr). Je ne crois pas à la gratuité, car le Sytral a plus que jamais besoin d'investir".

Si Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sont élus respectivement à la Ville et à la Métropole de Lyon, le maire de Caluire appelle à une "logique partenariale de discussions communes" sur les grands projets.

00:00 Election à Caluire

00:45 Nicolas Sarkozy

01:50 Entretiens Jean Moulin

05:04 Drapeau palestinien

06:20 Jean-Michel Aulas