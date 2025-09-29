Bastien Joint : "Jean-Michel Aulas va redonner de sa superbe à Lyon"

Plus jeune maire de l'agglomération lyonnaise depuis son élection cet été à Caluire-et-Cuire, Bastien Joint a décidé de conserver les Entretiens Jean Moulin. Prévu ce week-end, l'évènement accueillera notamment Alexandre Jardin. "On voit combien notre pays est fragmenté. Le fait de pouvoir se réunir avec ceux qui font notre actualité est nécessaire", estime-t-il.
L'édile LR évoque aussi le lancement de la candidature à Lyon de Jean-Michel Aulas : "Il va redonner de sa superbe à notre ville. (...) Jean-Michel Aulas est un modèle lyonnais".
Pas question toutefois de lui faire un chèque en blanc, Bastien Joint se dit "pas forcément en accord avec lui sur la gratuité des TCL (l'une des propositions phares de JMA ndlr). Je ne crois pas à la gratuité, car le Sytral a plus que jamais besoin d'investir".
Si Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sont élus respectivement à la Ville et à la Métropole de Lyon, le maire de Caluire appelle à une "logique partenariale de discussions communes" sur les grands projets.
C est vrai qu il n est pas crédible!!!!Signaler Répondre
Les entretiens jean moulin sont vraiment mal venus en ces temps difficiles…Signaler Répondre
Caluirard je ne comprends pas pourquoi vous dépensez notre argent public comme ça .
Ce n est vraiment pas indispensable.
Et nous on paye on paye et les élus font les malins…
Heureusement les élections arrivent .
Si c est le seul à droite moi je reste chez moi.
Et le premier adjoint de Caluire pourquoi à t il démissionné ????pourquoi n avait il plus confiance????Signaler Répondre
Alors lui…Signaler Répondre
Il a la grosse tête mais il n a été élu par personne.
Juste poussé par PH Cochet.
Le même en nettement moins bien.
... tu démontres qu'un bon à rien qui passe son temps à critiquer les autres ne vaut que dalle.Signaler Répondre
Lui au moins il va au charbon, il est jeune, il vient de se faire élire.
Tiens, toi qui n'a rien à faire de tes journées, tu ne pourrais pas te lancer pour les prochaines municipales, comme tu as des ides sur tout et que rien ni personne ne trouve grâce à tes yeux ?
Tu ferais quoi de cette information ?Signaler Répondre
C est juste pour savoir si tu ne t es pas trop fait avoir quand tu as accepté de faire ce job pour une autre personne ?
Le complexe du vestiaire en quelque sorte ?
T'es payé combien pour ce genre de messages avec différents pseudos ?Signaler Répondre
qu un pro palestinien?Signaler Répondre
Habitant du 6ème arrondissement, heureux de confirmer ma présence aux Entretiens Jean Moulin ! Un rendez-vous essentiel pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre République et au vivre-ensemble, sous l’égide d’une figure qui incarne l’unité et le courage. À très bientôt pour ces échanges inspirants.Signaler Répondre
Un très beau message de soutien de Bastien Joint à Jean-Michel Aulas . Reconnaissance d’un parcours hors norme, d’un homme de rassemblement qui a tant donné à Lyon, à l’OL et à tout notre territoire. Ce rapprochement entre une nouvelle génération d’élus et une figure emblématique de l’entrepreneuriat et du sport lyonnais est un signe fort : l’avenir de Lyon se construira dans le dialogue, l’expérience et la passion de notre villeSignaler Répondre
Mieux vaut un bon Parisien qu'un mauvais Tararien.Signaler Répondre
Bravo à Bastien Joint ! J'ai été contente de vous voir ce dimanche à la braderieSignaler Répondre
Un maire brillant, accessible et plein d’énergie. On sent déjà toute sa passion et son envie de faire avancer notre ville. Heureux de le voir prendre ce rôle avec autant de cœur !
Penser à Vincendet ? Pour la rigueur et le fait de rien lâcher face aux fauteurs de troubles et d'incivilités qui pourrissent la vie dans les quartiers quitte à être stigmatisé par le militant LFI de sa circonscription dans le déni et l'aveuglement qui ne veut pas fâcher son électorat ?Signaler Répondre
Il mouille rien du tout vous racontez n'importe quoi Rillieux la Pape n'a jamais été autant le bazar !Signaler Répondre
lui au moins il est dans le moule de la bien pensance , aucune surprise pour ce jeune déjà si vieux !Signaler Répondre
Aulas un vrai lyonnaisSignaler Répondre
Doucet un vrai Parisien ..
Déjà à quelqu'un qui ne commence pas à regarder chez macron, "Il va redonner de sa superbe à notre ville. (...) Jean-Michel Aulas est un modèle lyonnais", si ce n'est pas de la lèche...Signaler Répondre
Vincendet avait fait pareil avant de trahir les LR.
Jean Michel Aulas est faussement de droite, en réalité il s'agit d'un islamogauchiste proche des milieux wokistes trotskystes sous takia.Signaler Répondre
Ne vous laissez pas avoir par la propagande de LyonMag, journal au mains de l'ultragauche.
pauvre petit….Signaler Répondre
Ah ! Lyon ! Ville de Princesses ! Pardon ! Principauté de Princesses ! Qu'est-ce que je déteste ce qu'est devenue cette ville !Signaler Répondre
a qui devrait il ressembler pour avoir votre bénédiction ?Signaler Répondre
Contrairement a ce qui nous sert de maire de Lyon depuis 6 ans, qui ne fait rien d'autre que bavarder avec ses amis.Signaler Répondre
Redonner de la superbe à Lyon, n'importe qui le ferait quand on voit ce que les sectaires et méprisants écolos ont imposé comme orientations depuis 2020 où seule l'idéologie et les dogmes sont imposés au mépris des intérêts de Lyon.Signaler Répondre
Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...Signaler Répondre