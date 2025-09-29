Les Coulisses du Grand Lyon

Bastien Joint : "Jean-Michel Aulas va redonner de sa superbe à Lyon"

Bastien Joint, maire de Caluire-et-Cuire, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Plus jeune maire de l'agglomération lyonnaise depuis son élection cet été à Caluire-et-Cuire, Bastien Joint a décidé de conserver les Entretiens Jean Moulin. Prévu ce week-end, l'évènement accueillera notamment Alexandre Jardin. "On voit combien notre pays est fragmenté. Le fait de pouvoir se réunir avec ceux qui font notre actualité est nécessaire", estime-t-il.

L'édile LR évoque aussi le lancement de la candidature à Lyon de Jean-Michel Aulas : "Il va redonner de sa superbe à notre ville. (...) Jean-Michel Aulas est un modèle lyonnais".

Pas question toutefois de lui faire un chèque en blanc, Bastien Joint se dit "pas forcément en accord avec lui sur la gratuité des TCL (l'une des propositions phares de JMA ndlr). Je ne crois pas à la gratuité, car le Sytral a plus que jamais besoin d'investir".

Si Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sont élus respectivement à la Ville et à la Métropole de Lyon, le maire de Caluire appelle à une "logique partenariale de discussions communes" sur les grands projets.

00:00 Election à Caluire
00:45 Nicolas Sarkozy
01:50 Entretiens Jean Moulin
05:04 Drapeau palestinien
06:20 Jean-Michel Aulas

Bastien Joint

les coulisses du Grand Lyon

caluire-et-cuire

24 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Sorg le 29/09/2025 à 14:39
Oli a écrit le 29/09/2025 à 14h26

Alors lui…
Il a la grosse tête mais il n a été élu par personne.
Juste poussé par PH Cochet.
Le même en nettement moins bien.

C est vrai qu il n est pas crédible!!!!

Signaler Répondre
avatar
Bob le 29/09/2025 à 14:37

Les entretiens jean moulin sont vraiment mal venus en ces temps difficiles…
Caluirard je ne comprends pas pourquoi vous dépensez notre argent public comme ça .
Ce n est vraiment pas indispensable.
Et nous on paye on paye et les élus font les malins…
Heureusement les élections arrivent .
Si c est le seul à droite moi je reste chez moi.

Signaler Répondre
avatar
Jh le 29/09/2025 à 14:27

Et le premier adjoint de Caluire pourquoi à t il démissionné ????pourquoi n avait il plus confiance????

Signaler Répondre
avatar
Oli le 29/09/2025 à 14:26

Alors lui…
Il a la grosse tête mais il n a été élu par personne.
Juste poussé par PH Cochet.
Le même en nettement moins bien.

Signaler Répondre
avatar
Toi tu fais pas penser... le 29/09/2025 à 14:22
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 12h08

Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...

... tu démontres qu'un bon à rien qui passe son temps à critiquer les autres ne vaut que dalle.
Lui au moins il va au charbon, il est jeune, il vient de se faire élire.
Tiens, toi qui n'a rien à faire de tes journées, tu ne pourrais pas te lancer pour les prochaines municipales, comme tu as des ides sur tout et que rien ni personne ne trouve grâce à tes yeux ?

Signaler Répondre
avatar
et dis nous .... le 29/09/2025 à 14:17
Ça m'intéresse a écrit le 29/09/2025 à 13h54

T'es payé combien pour ce genre de messages avec différents pseudos ?

Tu ferais quoi de cette information ?
C est juste pour savoir si tu ne t es pas trop fait avoir quand tu as accepté de faire ce job pour une autre personne ?
Le complexe du vestiaire en quelque sorte ?

Signaler Répondre
avatar
Ça m'intéresse le 29/09/2025 à 13:54
hugues873 a écrit le 29/09/2025 à 13h45

Un très beau message de soutien de Bastien Joint à Jean-Michel Aulas . Reconnaissance d’un parcours hors norme, d’un homme de rassemblement qui a tant donné à Lyon, à l’OL et à tout notre territoire. Ce rapprochement entre une nouvelle génération d’élus et une figure emblématique de l’entrepreneuriat et du sport lyonnais est un signe fort : l’avenir de Lyon se construira dans le dialogue, l’expérience et la passion de notre ville

T'es payé combien pour ce genre de messages avec différents pseudos ?

Signaler Répondre
avatar
et!et!et! le 29/09/2025 à 13:50
Retiens surtout a écrit le 29/09/2025 à 13h44

Mieux vaut un bon Parisien qu'un mauvais Tararien.

qu un pro palestinien?

Signaler Répondre
avatar
pascaldu6 le 29/09/2025 à 13:47

Habitant du 6ème arrondissement, heureux de confirmer ma présence aux Entretiens Jean Moulin ! Un rendez-vous essentiel pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre République et au vivre-ensemble, sous l’égide d’une figure qui incarne l’unité et le courage. À très bientôt pour ces échanges inspirants.

Signaler Répondre
avatar
hugues873 le 29/09/2025 à 13:45

Un très beau message de soutien de Bastien Joint à Jean-Michel Aulas . Reconnaissance d’un parcours hors norme, d’un homme de rassemblement qui a tant donné à Lyon, à l’OL et à tout notre territoire. Ce rapprochement entre une nouvelle génération d’élus et une figure emblématique de l’entrepreneuriat et du sport lyonnais est un signe fort : l’avenir de Lyon se construira dans le dialogue, l’expérience et la passion de notre ville

Signaler Répondre
avatar
Retiens surtout le 29/09/2025 à 13:44
Noubliez pas a écrit le 29/09/2025 à 13h13

Aulas un vrai lyonnais
Doucet un vrai Parisien ..

Mieux vaut un bon Parisien qu'un mauvais Tararien.

Signaler Répondre
avatar
caluirarde12 le 29/09/2025 à 13:39

Bravo à Bastien Joint ! J'ai été contente de vous voir ce dimanche à la braderie
Un maire brillant, accessible et plein d’énergie. On sent déjà toute sa passion et son envie de faire avancer notre ville. Heureux de le voir prendre ce rôle avec autant de cœur !

Signaler Répondre
avatar
Vermifuge le 29/09/2025 à 13:34
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 12h08

Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...

Penser à Vincendet ? Pour la rigueur et le fait de rien lâcher face aux fauteurs de troubles et d'incivilités qui pourrissent la vie dans les quartiers quitte à être stigmatisé par le militant LFI de sa circonscription dans le déni et l'aveuglement qui ne veut pas fâcher son électorat ?

Signaler Répondre
avatar
Vincenquoi le 29/09/2025 à 13:25
Vincendet mouille le maillot a écrit le 29/09/2025 à 12h22

Contrairement a ce qui nous sert de maire de Lyon depuis 6 ans, qui ne fait rien d'autre que bavarder avec ses amis.

Il mouille rien du tout vous racontez n'importe quoi Rillieux la Pape n'a jamais été autant le bazar !

Signaler Répondre
avatar
roco le 29/09/2025 à 13:24

lui au moins il est dans le moule de la bien pensance , aucune surprise pour ce jeune déjà si vieux !

Signaler Répondre
avatar
Noubliez pas le 29/09/2025 à 13:13

Aulas un vrai lyonnais
Doucet un vrai Parisien ..

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 13:13
mais alors ? a écrit le 29/09/2025 à 12h39

a qui devrait il ressembler pour avoir votre bénédiction ?

Déjà à quelqu'un qui ne commence pas à regarder chez macron, "Il va redonner de sa superbe à notre ville. (...) Jean-Michel Aulas est un modèle lyonnais", si ce n'est pas de la lèche...
Vincendet avait fait pareil avant de trahir les LR.

Signaler Répondre
avatar
extreme fascisme de gauche le 29/09/2025 à 12:59

Jean Michel Aulas est faussement de droite, en réalité il s'agit d'un islamogauchiste proche des milieux wokistes trotskystes sous takia.
Ne vous laissez pas avoir par la propagande de LyonMag, journal au mains de l'ultragauche.

Signaler Répondre
avatar
non mais… le 29/09/2025 à 12:51

pauvre petit….

Signaler Répondre
avatar
CaZimir le 29/09/2025 à 12:45

Ah ! Lyon ! Ville de Princesses ! Pardon ! Principauté de Princesses ! Qu'est-ce que je déteste ce qu'est devenue cette ville !

Signaler Répondre
avatar
mais alors ? le 29/09/2025 à 12:39
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 12h08

Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...

a qui devrait il ressembler pour avoir votre bénédiction ?

Signaler Répondre
avatar
Vincendet mouille le maillot le 29/09/2025 à 12:22
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 12h08

Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...

Contrairement a ce qui nous sert de maire de Lyon depuis 6 ans, qui ne fait rien d'autre que bavarder avec ses amis.

Signaler Répondre
avatar
Front sanitaire 2026 le 29/09/2025 à 12:12

Redonner de la superbe à Lyon, n'importe qui le ferait quand on voit ce que les sectaires et méprisants écolos ont imposé comme orientations depuis 2020 où seule l'idéologie et les dogmes sont imposés au mépris des intérêts de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 12:08

Il me fait de plus en plus penser à Vincendet ce jeune, avec tout ce qui s'en suit...

Signaler Répondre

